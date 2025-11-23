Timeless Glanz erweitert Angebot um moderne Lasertechnologie

Darmstädter Kosmetikstudio investiert in High-End-Diodenlaser und stärkt seine Position im Bereich apparativer Kosmetik.

Darmstadt, Deutschland. Das Kosmetikstudio Timeless Glanz erweitert sein Leistungsangebot und setzt ab sofort auf moderne High-End-Diodenlaser sowie fortschrittliche apparative Technologien. Damit reagiert das Studio auf die steigende Nachfrage nach professionellen, sicheren und langanhaltenden Ergebnissen in der ästhetischen Kosmetik.

Die Gründerin Olena Dolhorukova investiert kontinuierlich in Premiumgeräte aus dem Bereich Laserhaarentfernung, Anti-Aging, Hautverjüngung und intensiver Hautpflege. Mit den neuen Diodenlaser-Systemen erhalten Kundinnen und Kunden eine noch effektivere, schmerzarmere und schnellere Behandlung – von der dauerhaften Haarentfernung bis hin zu spezialisierten Hautbehandlungen.

„Unsere Mission ist es, moderne Kosmetik auf höchstem Niveau zugänglich zu machen“, erklärt Inhaberin Olena Dolhorukova. „Wir arbeiten ausschließlich mit zertifizierten Geräten und legen großen Wert auf Qualität, Hygiene und ein individuelles Behandlungskonzept.“

Neben Behandlungen bietet Timeless Glanz nun auch professionelle Schulungen im Bereich apparative Kosmetik an. Damit richtet sich das Studio an Kosmetikerinnen, Beauty-Studios und Existenzgründer, die hochwertige Geräte und Fachwissen für ihren beruflichen Einstieg benötigen.

Mit der Kombination aus Expertise, modernen Technologien und persönlicher Betreuung positioniert sich Timeless Glanz als eines der führenden Studios für apparative Kosmetik im Raum Darmstadt.

Timeless Glanz ist ein modernes Kosmetikstudio in Darmstadt, spezialisiert auf apparative Kosmetik, Laserhaarentfernung, Anti-Aging-Behandlungen, Aquafacial, RF Microneedling und professionelle Hautpflege. Das Studio bietet individuelle Behandlungen für Frauen und Männer sowie Schulungen im Bereich apparative Kosmetik.

Kontakt

Timeless Glanz

Olena Dolhorukova

Lagerstraße 9

64297 Gernsheim

017684293303



https://timelessglanz.de

