„Timmerbergs Tierleben“ in 5. Auflage erschienen

Der Dauerseller „Timmerbergs Tierleben“, die humorvolle Hommage an die Tierwelt von Helge Timmerberg, ist mit neuem Cover in 5. Auflage erschienen.

Spiegel-Bestsellerlisten-Autor Helge Timmerberg ist immer für eine Überraschung gut. Nach seinen Erfolgen „Tiger fressen keine Yogis“ und „Timmerbergs Reise-ABC“ hat er sich in die Zoos zu den wilden Tieren begeben.

Doch keine Angst, Helge Timmerberg war ganz furchtlos und hat sie alle besucht: Alligator Eugen, Eisbär Lars, Hornfisch Heinz oder Walross Antje.

Mit großer Sympathie für die Tiere entdeckt Timmerberg an ihnen menschliche Züge. Er beschreibt ihre unterschiedlichen Jagd- und Liebestechniken, die verblüffen, erschauern lassen, aber immer wieder auch für Heiterkeit sorgen. Das Buch ist zusätzlich mit zahlreichen farbigen Fotografien von Frank Zauritz illustriert, die ungewohnte, ja auch skurrile Seiten der Tiere herausstellen.

Aus Gesprächen mit Tierpflegern, durch stundenlanges Beobachten oder gar einen Besuch im Orang-Utan-Käfig ist ein Buch entstanden, das aber nicht nur zum Schmunzeln verleitet, sondern bei dem man auch etwas lernen kann:

Wichtige Erkenntnisse: „Bis heute hat (Alligator) Eugen noch keinen Besucher gefressen. Keinen, von dem man weiß. Denn was sie kriegen, verschlingen sie nicht nur mit Haut und Haaren, sondern zur Not auch mit Personalausweis.“

Kurzum: eine echte Liebeserklärung an die Tiere!

BIBLIOGRAPHISCHE DATEN

Timmerberg, Helge / Zauritz, Frank (Fotos): Timmerbergs Tierleben.

Vorwort v. Heinz Sielmann.

Münster: Solibro Verlag 5. Aufl. 2025

[Timmerbergs ABC, Bd. 2]

ISBN 978-3932927-28-7, Broschur, 21,0 x 14,7 cm, 53 Farbfotos,

144 S., 20 Euro, Originalausgabe

Auch als E-Book & Hörbuch-Download erhältlich:

eISBN 978-3-932927-79-9 (epub)

ISBN 978-3-932927-02-7 (Hörbuch)

Der Solibro Verlag ist ein Publikumsverlag, der aufklärerischen und zugleich unterhaltsamen Lesestoff anbietet, der es leicht macht, die mediale Konkurrenz öfter mal zu ignorieren. Etablierte Autoren wie die Journalisten Helge Timmerberg und Bernd Zeller oder die Schauspielerin Yvonne de Bark sorgen mit Ihren Titeln für gleichsam subversive wie kurzweilige Leseerfahrungen. Aber auch neue Autoren wie Almuth Herbst, Britta Wulf, Frank Jöricke, Guido Eckert, Bernhard Pörksen oder Jan Philipp Burgard sowie regionale Titel tragen zum abwechslungsreichen Verlagsprogramm bei (populäres Sachbuch, Belletristik, Reiseliteratur, Humor, Regionalia).

