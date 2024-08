Tintri stellt neue Disaster-Recovery-Funktion auf der VMware Explore vor

München, Deutschland, 23. August 2024: Tintri®, ein Tochterunternehmen von DDN® und führender Anbieter der weltweit ersten VM-bewussten, KI-gestützten Datenmanagementlösungen, wird auf der VMware Explore Las Vegas vom 26. bis 29. August 2024 GLAS-DP vorstellen – eine neue Suite mit Disaster-Recovery-Funktionen, die ab sofort für Tintri-Kunden verfügbar ist. Besucher können Demos verfolgen und erleben, wie GLAS-DP autonom erkennt, warnt sowie eine schnelle Wiederherstellung nach einem Ransomware-Ereignis ermöglicht.

Mit GLAS-DP können Kunden umfangreiche Wiederherstellungsfunktionen über die Tintri Global Center™ (TGC)-AI-Plattform nutzen, indem sie Echtzeit-I/O sowie Metadaten von VMstore™-Geräten einsetzen. Die neuen Funktionen ermöglichen sofortige Warnungen vor potentiellen Bedrohungen, um in der Folge eine blitzschnelle Wiederherstellung zu ermöglichen.

GLAS-DP ermöglicht IT-Managern eine Wiederherstellung innerhalb von Millisekunden – für einen effizienten Arbeitsablauf mit minimaler Ausfallzeit im Falle eines Ransomware-Angriffs. Für ein zusätzliches Maß an Sicherheit beinhaltet die Suite die Zwei-Faktor-Authentifizierung.

Tintri wird auf der VmWare Explore zudem KI-gestützten Datenmanagement-Lösungen für virtualisierte Workloads vorstellen, darunter:

– VMstore: Intelligentes Datenmanagementsystem, das speziell für virtualisierte Infrastrukturen entwickelt wurde – insbesondere für virtuelle Server, VDI und SQL-Datenbanken – und seit 2011 tatsächlich VM-fähig ist.

– Tintri Cloud Platform™: Ein schlüsselfertiges Angebot, das es Kunden ermöglicht, die Vorteile einer von Tintri VMstore betriebenen Managed Cloud zu nutzen. Nahtlose Bereitstellung von Infrastruktur-, Host-in-Cloud- und Process-in-Cloud-Funktionen.

– Tintri Cloud Engine™: Container-gesteuerte Plattform, die Kunden die Flexibilität bietet, Tintri-Technologien außerhalb des privaten Rechenzentrums einzusetzen, indem sie die KI-gestützte Software von Tintri von der VMstore T7000 Hardware-Plattform entkoppelt.

Tintris Führungskräfte Phil Trickovic, SVP for Revenue, und Brock Mowry, CTO, werden zudem Breakout- und Expo-Sessions zu folgenden Themen leiten:

„Plattform-Entropie? Unlocking Autonomy’s Potential „- Trickovic und Mowry werden einen Einblick geben, wie man das Potential der Autonomie in kritischen Geschäftsabläufen freisetzen kann. Sie werden erörtern, wie Hürden überwunden werden können, die mit der Implementierung einer intelligenten Datenarchitektur und von Verwaltungsplattformen einhergehen, und praktische Lösungen und Strategien vorstellen, mit denen sich Herausforderungen in Chancen für Wachstum und Innovation verwandeln lassen.

„Gelten VMs als veraltete Technologie? „- Selbst mit dem Aufkommen neuerer IT-Infrastrukturtechnologien wie Containern, welche Ressourceneffizienz, schnelle Bereitstellung sowie Skalierbarkeit bieten, werden VMs insbesondere in Unternehmensumgebungen weiterhin häufig eingesetzt. Mowry wird die Rolle von VMs in modernen IT-Systemen untersuchen, einschließlich Legacy-Systemen und hybriden Umgebungen, in denen VMs potentiell mit Containern und anderen Architekturen koexistieren können.

Verfügbarkeit

GLAS-DP wird für Kunden, welche die Tintri Global Center AI Plattform nutzen, im September 2024 verfügbar sein. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://tintri.com/company/talk-to-an-expert/

Tintri, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von DataDirect Networks (DDN), bietet maßgeschneiderte Lösungen zur Speicherung und Verwaltung virtueller Maschinen in Unternehmensrechenzentren. Tausende von Kunden haben durch den Einsatz der innovativen Technologien von Tintri unzählige Administrationsstunden eingespart.

Firmenkontakt

Tintri by DDN

Connie MacRaild

Pond Croft 22

GU46 71 Yateley

0447850416375



http://www.tintri.com

Pressekontakt

A3 Communications

Connie MacRaild

Pond Croft 22

GU46 7UR Yateley

0447850416375



http://www.a3communicationspr.com

