Tiny Seaside Resorts vom TIME Magazine ausgezeichnet

Tiny Seaside Resorts erhält die Auszeichnung „World“s Greatest Places 2025“

Tiny Seaside Resorts vom TIME Magazine als einer der „World“s Greatest Places 2025“ ausgezeichnet

Sörup, Schleswig-Holstein – 02. April 2025

Tiny Seaside Resorts freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen in die renommierte Liste der „World“s Greatest Places 2025“ des TIME Magazine aufgenommen wurde. Diese internationale Auszeichnung zählt Tiny Seaside Resorts zu 100 außergewöhnlichen Reisezielen, die 2025 für neue, unvergessliche Urlaubserlebnisse stehen.

Betrieben wird das Resort von der Tiny Hygge GmbH mit Sitz in Sörup, Schleswig-Holstein, die sich auf nachhaltige und naturnahe Urlaubskonzepte spezialisiert hat.

Gegründet im Jahr 2022 auf der Insel Kegns, umfasst Tiny Seaside Resorts inzwischen zwei weitere Standorte direkt an der Küste Südjütlands in Dänemark. Jeder Standort bietet direkten Zugang zur ruhigen Schönheit der Ostsee und lädt Gäste dazu ein, auf stilvolle und nachhaltige Weise wieder näher an die Natur zu rücken.

Die 24 Quadratmeter großen Tiny Houses sind speziell für Familien mit bis zu vier Personen konzipiert – mit einem idealen Gleichgewicht aus Nähe und Privatsphäre. Große Panoramafenster, natürliche Materialien und private Terrassen sorgen für ein helles, offenes Raumgefühl. Durchdachte Grundrisse garantieren, dass jedes Familienmitglied auch seinen eigenen Rückzugsort findet. Es ist eine Verbindung aus modernem Komfort und nordischem Hygge – mit der frischen Meeresbrise direkt vor der Tür.

Neben dem Urlaubserlebnis besteht auch die Möglichkeit, ein eigenes Tiny Seaside Haus zu erwerben und über die Plattform des Resorts zu vermieten – eine nachhaltige Investition mit persönlichem Rückzugsort an der dänischen Küste.

„Wir fühlen uns geehrt, vom TIME Magazine als einer der großartigsten Orte der Welt ausgezeichnet worden zu sein“, sagt Henrik Frisenberg, CEO und Mitgründer von Tiny Seaside Resorts.

„Unsere Mission ist es, Orte zu schaffen, an denen Menschen zur Ruhe kommen, sich miteinander verbinden und bewusster leben können – ohne auf Komfort zu verzichten.“

Ob für eine Auszeit am Meer oder den Traum vom eigenen Rückzugsort – Tiny Seaside Resorts lädt dazu ein, die stille Luxusform von Raum, Natur und gemeinsam verbrachter Zeit neu zu entdecken.

Mehr erfahren unter tinyseaside.dk

Die Tiny Hygge GmbH ist ein führender Entwickler und Anbieter von Tiny Houses in ganz Europa, der für seinen Schwerpunkt auf nachhaltige, innovative Lebensräume bekannt ist. Jedes Tiny House wird sorgfältig entworfen, um modernen Komfort, Zweckmäßigkeit und eine harmonische Verbindung mit der Natur zu bieten. Die Tochtergesellschaft Seaside Camping ApS betreibt die als Tiny Seaside bekannten Tiny House Resorts und zeichnet sich durch die Entwicklung, den Betrieb und die Modernisierung der Standorte aus. Dieses einzigartige Angebot ermöglicht unvergessliche Urlaubserlebnisse.

