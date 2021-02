TIPP OIL auf Erfolgskurs in Kosovo

Tipp Oil Pfandsystem auch in Kosovo erhältlich

Tipp Oil Hersteller für Hochleistungsschmierstoffe

baut weltweiten Vertrieb nach Kosovo aus,

man ist guter Dinge das unser weltweit erstes Pfandsystem Rebottle, in der Oil Branche sehr gut angenommen wird in Kosovo.

Zu Gunsten des Umweltschutzes.

Ein Meilenstein ist gelegt worden, und man plant schon mit Herrn Kuezi weitere Standorte in Kosovo zu eröffnen, wo

man in Kürze Tipp Oil Schmierstoffe beziehen kann.

Ziel wird es sein bis Anfang Januar 2022 den Markt zu erschließen.

Auch laufen bereits die ersten Gespräche mit dem Umweltministerium in Kosovo, das Pfandsystem Rebottle einzuführen,

und für die einzelnen Kommunen effektiv wirtschaftlich umzusetzen auf einer langfristigen nachhaltigen Sicht.

Herr Sebastian Maier Geschäftsführer der Firma Tipp Oil Manufacturer Ltd. freut sich bereits

auf die langfristige Partnerschaft mit Herrn Kuezi.

Hersteller der Marke TIPP Oil – Made in Germany –

PKW. LKW-Motorenöle, Allzwecköle für Land- und Baumaschinen, Zweirad-Motorenöle, Zweitakt-Motorenöle, Getriebeöle usw.

