TIPP OIL entwickelt Bio Schmierstoffe

TIPP Oil legt besonderen Wert auf den Schutz der Umwelt und eine nachhaltige Entwicklung. TIPP OIL hat daher ein spezielles Produktprogramm an Bioschmierstoffen entwickelt, das in erster Linie für den Einsatz bei Tätigkeiten konzipiert ist, bei denen im Falle einer Leckage oder eines unbeabsichtigten Austritts des Produkts eine unmittelbare Gefahr für die Umwelt besteht.

Bioschmierstoffe sind eine zuverlässige Alternative als Reaktion auf die zunehmende Besorgnis über den Zustand der Umwelt und die Anforderungen an eine nachhaltige Entwicklung.

Was sind Bioschmierstoffe?

Der Begriff Bioschmierstoff umfasst alle Schmierstoffe, die sowohl schnell biologisch abbaubar als auch ungiftig für Mensch und Wasserökosystem sind. Ein Bioschmierstoff kann hergestellt sein aus:

Pflanzenöl (z. B. Rapsöl) oder

synthetischen Estern auf Basis nachwachsender, modifizierter Öle oder Erdölprodukte.

Anwendungsbereiche von Bioschmierstoffen

Bioschmierstoffe sollte in erster Linie bei Anwendungen eingesetzt werden, die mit einem Umweltrisiko einhergehen. Dies betrifft:

ausgetretene Öle (Kettensägenöle, 2-Takt-Motorenöle und Trennmittel)

den unbeabsichtigten Austritt von Ölen (Hydrauliköle und Fette)

Einige Umgebungen, in denen der Schutz der Umwelt ein vordringliches Anliegen ist, sind in besonderer Weise zum Einsatz von Bioschmierstoffen aufgefordert. Dies trifft vor allem auf die Lebensräume in Wasser, Gebirge und Wäldern zu.

Vorteile der Bioschmierstoffe

Biologische Abbaubarkeit

Hoher Viskositätsindex

Geringe Toxizität

Hoher Flammpunkt

Umweltverträglichkeit

Verlängerung der Lebensdauer von Maschinen und Geräten

Geringer Verlust durch Verdampfen

Längere Intervalle zwischen den Ölwechseln

Gute Schmiereigenschaften

Die Umweltprobleme im Zusammenhang mit der Klimaerwärmung sowie insgesamt die Bekämpfung der Umweltverschmutzung haben zu einer in der Geschichte der Automobilindustrie beispiellosen Revolution geführt. Die Reduzierung der Treibhausgasemissionen steht an erster Stelle bei der Einhaltung von immer strengeren Vorschriften im Bereich Umweltschutz.

TIPP OIL hat diese Entwicklung schon sehr früh unterstützt und massiv in den Bereich Entwicklung investiert: Dies ist auch der Grund, weshalb TIPP OIL heute über das breiteste Angebot an hochwertigen Schmierstoffen verfügt , gleichzeitig als erster Hersteller der Welt mit eigenem Pfandsystem Rebottle zu gunsten des Umweltschutzes

Hersteller der Marke TIPP Oil – Made in Germany –

PKW. LKW-Motorenöle, Allzwecköle für Land- und Baumaschinen, Zweirad-Motorenöle, Zweitakt-Motorenöle, Getriebeöle usw.

