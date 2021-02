Erweiterung der Wertschöpfungskette

Tipp Oil Erweiterung der Wertschöpfungskette !

Durch eine immer höhere Auftragslage arbeitet Tipp oil stets an erweiterbaren Supply Chain Lösungen.Ein neues Werk mit innovativen Abfüllanlagen konnte erweitert werden, für die Sicherstellung auch kurzfristig in kleineren Mengen zu produzieren und das einstufige Distributionssystem, also den direkten Warenfluss zum Kunden zu liefern und Lieferengpässe zu vermeiden.

Ganz in unserer Unternehmens Mission uns Ökologisch und Nachhaltig aufzubauen, arbeiten wir daran Ideen auszubauen um Plastik Mengen zu minimieren.

Tippoil Gebinde flaschen dienen als Verpackung als Schutzfunktion, Transportfunktion, Informations – und Verkaufsfunktion, daher sind sie leider nicht ganz wegzudenken, doch Tippoil Gebinde flaschen können noch die Wiederverwendbarkeitsfunktion dazu zählen. Wir nehmen als Lieferant quasi nicht nur den Abfall wieder zurück, er wird nach standardisierter Qualitätsprüfung neu aufbereitet für die Wiederverwendbarkeit.

Das Tippoil Rebottle Pfandsystem behält nach Rückführung leere Gebinde flaschen länger im Wirtschaftskreislauf,den Schritt sehen wir als ersten kleinen Meilenstein – dafür brauchen wir deine Mitwirkung Pfandflaschen mit dem Rebottle Logo zu beziehen und entleerte Flaschen an Tippoil zurückzuführen, damit das Rebottle Kreislauf System nicht unterbrochen wird, so wirst du Rebottle Partner – We´vegot you cover edfore very purpose.

Tippoil´s Vision nicht nur hochqualitative Schmierstoffe herzustellen, sondern auch gleichzeitig dem schnell lebigen Plastik Konsum entgegen zu wirken. Den Lebenszyklus einer herkömmlich hergestellten Plastik Gebinde flasche eine zweite Chance geben, das heißt statt das Sie in überfüllten Deponien landen oder im schlimmsten Fall an Straßen oder Meeren wo sie nicht hingehören.

Durch Covid-19 ist unser Klima Problem etwas in Vergessenheit geraten, was aber uns alle immer noch angeht, daher möchten wir unser einzigartiges Pfandsystem und als erster in der Schmierstoffbranche ausweiten und unseren Focus weiterhin auch auf die Umwelt in der Zukunft zu legen.

Wir sitzen alle in einem Boot im Kampf gegen das Covid-19 Virus und seine Folgen und die mit sich ziehenden Wirtschaftliche Folgen, ebenso aber auch im Kampf gegen die Klimakrise, den gerade die Klimakrise betrifft Kinder am meisten, es ist Ihre Zukunft was wir Ihnen hinterlassen werden.

Hersteller der Marke TIPP Oil – Made in Germany –

PKW. LKW-Motorenöle, Allzwecköle für Land- und Baumaschinen, Zweirad-Motorenöle, Zweitakt-Motorenöle, Getriebeöle usw.

Kontakt

TIPP OIL Manufacturer Ltd.Co.KG

Anja Klukas

Am Langenkamp 2

59192 Bergkamen

023079703275

023079703276

marketing@tippoil.com

http://www.tippoil.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.