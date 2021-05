Tipp Oil Felgenreiniger Pro Produkt Neuheit

Tipp Oil Felgenreiniger Pro

ist ein kraftvoller PH neutraler Felgenreiniger und für alle Felgenarten geeignet.

Verschmutzungen wie z.B Bremsstaub ,Grauschleier ,Teer ,Öl

und Straßenverschmutzungen werden gut gelöst.

Mit Abperl effekt und Glanz Additiven . Frei von organischen Komblexbildern und Phosphaten.

Der Felgenreiniger Pro hat einen hochwertigen Korrosions schutz durch spezielle Korrosionsschutz -Inhibitoren.

Mit Anti Statik Effekt zur Verringung des Anhaftens neuer Verschmutzung .

Material Schonend für Bremsscheiben ,Lack ,Gummi und Kunststoffe,

Manufacturer TIPP Oil – Made in Germany –

Car. Truck engine oils, all-purpose oils for agricultural and construction machinery, two-wheeler engine oils, two-stroke engine oils, gear oils, etc.

Kontakt

TIPP OIL Manufacturer Ltd.Co.KG

Anja Klukas

Am Langenkamp 2

59192 Bergkamen

023079703275

023079703276

marketing@tippoil.com

http://www.tippoil.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.