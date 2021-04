Tipp Oil Kampf gegen die Corona Pandemie

Tipp Oil Schmierstoff Hersteller ein hervorragendes Beispiel dafür, dass wir im Kampf gegen die Corona-Pandemie uns aufeinander verlassen können. Viele unserer Kunden danken uns Tipp Oil Manufacturer Ltd. Co.KG sehr, die mit großem Engagement die Abfüllung sehr großen Menge an so dringend benötigten Desinfektionsmitteln möglich gemacht hat”,

Tipp Oil liefert inzwischen weltweit Desinfektionsmittel, und da hierfür zur Bekämpfung der Corona-Pandemie ein sehr hoher Bedarf besteht. Das Familienunternehmen zeigt großes soziales Engagement und hat auch Desinfektionsmittel an einige Einrichtungen gespendet.

Auch durch die Besorgung von FFP2-Masken konnte Tipp Oil einigen Menschen auf der Welt bereits helfen, sowie an eines seiner Standorte in Bergkamen ,haben Sozial schwache Menschen die Möglichkeit,

mit FFP2 Masken und Desinfektionsmittel kostenlos versorgt zu werden.

Hersteller der Marke TIPP Oil – Made in Germany –

PKW. LKW-Motorenöle, Allzwecköle für Land- und Baumaschinen, Zweirad-Motorenöle, Zweitakt-Motorenöle, Getriebeöle usw.

Kontakt

TIPP OIL Manufacturer Ltd.Co.KG

Anja Klukas

Am Langenkamp 2

59192 Bergkamen

023079703275

023079703276

marketing@tippoil.com

http://www.tippoil.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.