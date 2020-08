TIPP OIL Schmierstoffe auf Alibaba vertreten

Tipp Oil Hersteller für hochwertige Schmierstoffe und chemische Erzeugnisse,

ist nun auf dem B2B Portal Alibaba vertreten,

um den internationalen Vertrieb zukünftig weiter auszubauen.

Wir sind sicher das unsere Schmierstoffe mit dem Pfandsystem Rebotte, sich neue zahlreiche Partnerschaften mit Großhändlern entwickeln werden,

zu Gunsten des Umweltschutzes.

Unsere Produkte sind bereits in zahlreichen Ländern vertreten, und kommen nicht nur im Großhandel gut an,sondern auch bei den Zwischenhändlern und Endverbrauchern die unsere Schmierstoffe beziehen, wir als Unternehmen hoffen bald einen neuen Meilenstein erreicht zu haben so das jeder an dem Rebottle System profitiert.

Wer also Interesse hat, an unseren Schmierstoffen kann sich gerne bei uns melden,auf unserer Webseite www.tippoil.com

Hersteller der Marke TIPP Oil – Made in Germany –

PKW. LKW-Motorenöle, Allzwecköle für Land- und Baumaschinen, Zweirad-Motorenöle, Zweitakt-Motorenöle, Getriebeöle usw.

Kontakt

TIPP OIL – Schmierstoffe

Anja Klukas

Kamenerstr 16D

59425 Unna

(+49)023036728527

marketing@tippoil.com

http://www.tippoil.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.