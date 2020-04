Tipps für das ideale Sommerbett von erwinmueller.de

Die richtige Bettausstattung für warme Nächte

Der Frühling ist nicht mehr aufzuhalten. Da wird es Zeit, auch die Bettausstattung auf die kommende warme Jahreszeit umzustellen. Denn Voraussetzung für einen erholsamen Schlaf ist ein kühles und trockenes Schlafklima. erwinmueller.de gibt Tipps, welche Materialien für Decken und Bettwäsche geeignet sind und worauf die verschiedenen Schlaftypen bei der Auswahl achten sollten. Detaillierte Informationen zur Bettausstattung sind auch in der Bettenfibel zu finden.

Große Auswahl an Füllmaterialien

Daune, Naturhaar, Naturfaser oder Textilfaser? Das Füllmaterial von Bettdecken ist sehr vielfältig. Wofür man sich entscheidet, ist abhängig von persönlichen Vorlieben, wie auch vom individuellen Wärmebedürfnis. Neben dem Füllmaterial ist die Füllmenge der Bettdecke zu beachten. Dabei gilt: je größer das Wärmebedürfnis, umso größer die Füllmenge.

So halten Daunenbetten kuschelig warm und sind für Menschen mit hohem Wärmebedürfnis bestens geeignet. Naturhaare wie Kamel- und Alpakahaar, Merino- und Schafschurwolle oder auch das Haar der Kaschmirziege bieten hervorragende klima- und temperaturausgleichende Eigenschaften und sorgen sowohl bei Kälte wie auch bei Wärme für ein ideales Schlafklima.

Naturfasern wie Wildseide, Baumwolle oder Hanf können sehr viel Feuchtigkeit aufnehmen, wirken daher klimatisierend und sorgen für ein kühles Schlafklima. Sie sind besonders für Menschen geeignet, die leicht schwitzen.

Textilfasern sind leicht und sorgen für einen raschen Flüssigkeitstransport. Da sie problemlos bei 60° waschbar sind, sind sie für Allergiker und Babys eine gute Wahl.

Innovative Kombination von Natur und Technik

Neu ist die Kombination von hochwertiger Merinowolle mit modernen synthetischen Fasern beim Erwin Müller Extra-Leichtsteppbett “Performance”. Merinowolle wird bereits in der Sportwäsche sehr erfolgreich eingesetzt. Sie ist besonders fein, weich, stark gekräuselt und elastisch. Merinowolle ist selbstreinigend, bietet guten Wärmerückhalt und eine hervorragende Feuchtigkeitsaufnahme.

Die High-Tech-Faser Advansa Quallofil Premium ist eine silikonisierte, spiralförmige Hohlfaser mit hoher Bauschigkeit und einem erhöhten Lufteinschluss. Aus diesen beiden Komponenten ergibt sich ein leichtes und dennoch superbauschiges Vlies, das vom feinen Baumwollbezug abgerundet wird. Die superleichte Bettdecke verspricht eine hervorragende Atmungsaktivität, ein trockenes Schlafklima und ein natürliches Schlafgefühl.

Alpaka – erlesenes Naturhaar

Alpakas können große Temperaturschwankungen problemlos ausgleichen. Entsprechend verfügt ihre Wolle über ausgezeichnete thermische Eigenschaften. Sie kann bis zu 33% ihres eigenen Gewichts an Feuchtigkeit aufnehmen ohne sich klamm anzufühlen. Im Erwin Müller Alpaka Leicht-Steppbett entsteht daher ein herrlich trockenes Schlafklima mit einer konstanten, behaglichen Wärme.

Daunen für jede Jahreszeit

Daunen halten nicht nur warm, sondern sind auch temperatur- und feuchtigkeitsausgleichend. Überschüssige Körperwärme und Feuchtigkeit werden schnell weitergeleitet und an die Raumluft abgegeben. Bei geringer Füllmenge ist eine Daunendecke deshalb auch bestens als Sommerdecke geeignet. Die extra leichte Erwin Müller Daunen-Einziehdecke wurde speziell für Sommernächte entwickelt. Sie wirkt wie eine Klimaanlage und hält bei Bedarf trotzdem warm.

Kühlende Bettwäsche

Auch bei Bettwäsche sollten im Sommer kühlende Materialien bevorzugt werden. Luftig leicht und temperaturausgleichend ist Seersucker. Das Baumwollgewebe mit der typischen Krepp Struktur ist hautsympathisch und besonders pflegeleicht, weil praktisch bügelfrei.

Auf erwinmueller.de gibt es eine große Auswahl an Sommerbettdecken und Sommerbettwäsche. Bei den vielfältigen Möglichkeiten ist guter Rat gefragt. Das Team von Erwin Müller steht dem Kunden telefonisch und im Online-Chat zur Seite. Auch ein Blick in die Bettenfibel kann auf der Suche nach der geeigneten Bettausstattung weiterhelfen.

Firmenprofil Erwin Müller

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 400 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen.

Neuer Onlineshop in 2019

Gemäß der Firmenphilosophie “Das Versandhaus für die ganze Familie” wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken “Schlafen”, “Wäsche & Homewear”, “Bad”, “Wohnen & Deko”, “Tisch” und “Küche” Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort “Themen” finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitglieder, sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen “manutextur” mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet.

Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

