Tipps für ein starkes Immunsystem

Mit der körpereigenen Abwehr der Erkältung den Kampf ansagen: LINDA Apotheker gibt nützlichen Rat

Sie beginnt meist mit Halsschmerzen und endet mit festsitzendem Husten – die Erkältung. Der Sommer neigt sich dem Ende entgegen und die Temperaturen sinken wieder. Das bedeutet: Die Erkältungssaison startet. Die Entzündung der oberen Atemwege gehört hierzulande zu den häufigsten akuten Erkrankungen.

Um unbeschwert den Herbst genießen zu können, ist ein gutes Immunsystem gefragt. Die körpereigene Abwehr arbeitet in vielen Fällen unbemerkt und bekämpft Krankheitserreger wie Viren oder Bakterien. Doch gerade im Herbst ist es ratsam, das Immunsystem zu stärken. LINDA Apotheker Dr. Benjamin Lieske aus Castrop-Rauxel rät: „Ein gesunder Lebensstil ist besonders wichtig für ein gutes Immunsystem. Ausgewogene Ernährung, Bewegung, genügend Schlaf und die Vermeidung von Stress begünstigen gute Abwehrkräfte des Körpers.“

Erkältungen werden in der Regel durch Viren verursacht, die mittels Tröpfcheninfektion weitergegeben werden können. Regelmäßiges Händewaschen und vermeiden, sich ins Gesicht zu fassen, hilft, sich gegen die Erreger zu schützen, weiß Lieske.

Sollte die Erkältung einen dann aber doch erwischt haben, können Arzneimittel aus der Apotheke inklusive einer kompetenten Beratung weiterhelfen. Hustenlöser oder Mittel, um die Nase freizubekommen, können beispielsweise unterstützen. Welche Produkte im individuellen Fall am besten geeignet sind, weiß die Apothekerin oder der Apotheker vor Ort.

> LINDA Apotheken wappnen sich für die Erkältungswelle

LINDA Apotheken deutschlandweit haben sich mit ihren Produktempfehlungswochen unter dem Motto „Tschüss Stubenhocker, hallo Herbst! Mit LINDA und guter Laune das Immunsystem stärken.“ bestens auf die Erkältungszeit eingestellt. Mit ausgewählten Produktempfehlungen und spezialisierter Beratung stehen sie ihrer Kundschaft in den kalten Monaten zur Seite.

