Tipps für erfolgreiches Online Reputationsmanagement

Den Ruf online von Personen, Unternehmen oder Produkten nicht dem Zufall überlassen

Für viele ist das Internet noch immer ein Buch mit sieben Siegeln. Die Relevanz wird zunehmend erkannt. Strategisch wird die Internet Performance von Unternehmen oder Privatpersonen jedoch eher selten angegangen. In Anbetracht der Fülle an Content Marketing Instrumenten, zu denen auch das Online Reputation Management zählt, ist die Verunsicherung verständlich. Vielleicht tragen die Reputationsmanagement Tipps der SEO Agentur PrimSEO dazu bei, das Thema Online Marketing mehr in den Focus zu rücken. Dabei wird insbesondere auf die Themenbereiche Beobachtung, Bewertung und Kommunikation eingegangen.

Bewertung im Focus von Online Reputationsmanagement

Unternehmen, Ärzte oder Rechtsanwälte sollten ihre Online Reputation regelmäßig beobachten. Neben den Google Bewertungen gibt es zahlreiche branchen- oder berufsspezifische Bewertungsportale oder Foren, die immer wieder gecheckt werden sollten. Dabei sollte man sich verinnerlichen, dass der Grundsatz “Bad news are good news” nicht gilt. Schlechte Bewertungen kann man sich nicht schönreden. Sie beeinflussen das Kaufverhalten, wie Studien immer wieder ermitteln. So kommt eine GfK Studie zu dem Ergebnis, dass mehr als die Hälfte der Verbraucher vor einer Kaufentscheidung Online Bewertungen in seine Entscheidung einfließen lässt.

Eigene Inhalte gut sichtbar setzen, bevor es andere tun: Reputationsmanagement

Es gibt vielfältige Möglichkeiten, eigene Inhalte gut sichtbar zu platzieren. Wer seine Zielgruppe kennt, der weiß wie er wo mit ihr kommunizieren kann. Er kennt die Social- Media- Kanäle, die er pflegen muss, kennt Portale, Presseveröffentlichungen, Foren und nutzt die eigene Webseite, um gezielt Inhalte zu setzen. In vielen Bereichen geht es schon an dieser Stelle darum, der Zielgruppe ein Markenerlebnis zu bieten. Für einen Arzt beispielsweise geht es darum, Vertrauen zu Patienten und potentiellen Patienten aufzubauen, wenn er sich regelmäßig zu Themen seiner Fachdisziplin zu Wort meldet.

Wer mit seiner Zielgruppe kommuniziert, betreibt Online Reputationsmanagement

Das Internet bietet großartige Möglichkeiten, um mit der Zielgruppe in Kontakt zu treten. Inbound Marketing, Pull-Strategien sind heute ein ganz selbstverständliches Handwerkszeug. Wer sich seiner Zielgruppe als Experte präsentieren will, wer den Kunden in den Mittelpunkt aller Überlegungen stellen will, wer eine Beziehung zu seiner Zielgruppe aufbauen will, um sie immer besser kennenzulernen, der setzt auf Content Marketing Instrumente wie Social Media. Reputationsmanagement setzt Kommunikationsfreude voraus. Einen schlechten Kommentar oder eine kritische Bewertung sollte man nicht stehen lassen. Wer kommuniziert, kann Wogen glätten. Wer einen zufriedenen Kunden ermuntert, eine gute Bewertung zu schreiben, betreibt Reputationsmanagement in eigener Sache und bindet gleichzeitig seine Kunden ein.

PrimSEO – Online Profilmarketing und Online Medizinmarketing. PrimSEO setzt auf Content Marketing durch Online Pressemitteilungen. Die Zukunft der Suchmaschinenoptimierung (SEO) liegt im inhaltlichen Bereich. Nur wer hochwertige und einzigartige Inhalte zu bieten hat, wird auch in Zukunft eine Rolle in der organischen Suche bei Google & Co. spielen. Das Unternehmen ist ein autorisiertes Beratungsunternehmen im Förderprogramm go-digital – www.bmwi-go-digital.de

