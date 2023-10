Tipps zur Lagerorganisation

Wenn Ihr Lager für Sie oder einen Ihrer Mitarbeiter unübersichtlich oder schwer zu finden ist, dann ist das wahrscheinlich so. Jedes Lager kann durch eine Neuorganisation oder zusätzliche Pflege verbessert werden. Wenn Sie jedoch ständig Schwierigkeiten haben, etwas zu finden, oder wenn Ihre Kommissionierer scheinbar ziellos umherirren, sollten Sie einige der folgenden Tipps umsetzen. Sollten diese nicht zum Erfolg führen, wenden Sie sich an einen Experten für Lagerplanung. Er oder sie kann Ihre derzeitige Situation beurteilen und mögliche Lösungen vorschlagen. Wie auch immer Sie sich entscheiden, das Ergebnis sollte eine höhere Effizienz und Genauigkeit sein.

1. Sauber und sicher halten

– Halten Sie Ihr Lager sauber! Das heißt, wenn sich über einen längeren Zeitraum Schutt, Verpackungsmaterial oder einfach nur Staub angesammelt hat, haben Sie alle Hände voll zu tun. Führen Sie mit Hilfe Ihrer Mitarbeiter eine gründliche Reinigung durch, und achten Sie darauf, dass Staub und Abfälle durch wöchentliche Reinigungen und tägliche Müllabfuhr beseitigt werden. Pappe, Verpackungsmaterial und Papiere sollten zusammengebunden und an den dafür vorgesehenen Platz gebracht werden. Wenn Sie sie nicht lagern, recyceln oder entsorgen Sie sie täglich.

– Achten Sie auf die Sicherheit im Lager. Ein unordentliches oder verschmutztes Lager kann zu Sicherheitsrisiken und Verletzungen führen, was wiederum Kosten für die Entschädigung von Arbeitskräften und eine Personalsituation nach sich ziehen kann. Trümmer auf dem Boden im Fahrweg eines Gabelstaplers sind einfach nicht sicher. Verschüttete Flüssigkeiten sollten immer sofort beseitigt werden, um Sturzgefahren durch glatte Böden zu vermeiden.

2. Raumsuche

– Ihr Lager ist einfach nur Raum. Sie können es auf verschiedene Weise einrichten, und es gibt keine falsche Antwort.

– Verwenden Sie Metall- oder Kunststoffregale und platzieren Sie das Inventar so, dass es gut sichtbar ist.

– Regalsysteme sind beliebte Lagereinheiten. Wenn Sie sich für ein Regalsystem entscheiden, sollten Sie sich über die verschiedenen Typen informieren – von First-in, Last-out bis hin zu Push-back – bevor Sie Ihre Entscheidung treffen.

– Große, offene Fächer für kleinere, leichtere, freistehende Produkte oder Kartons können einen einfachen Zugriff auf den Bestand ermöglichen.

– Nutzen Sie Ihren Platz sinnvoll. Wenn Sie mehr Platz im Gang benötigen oder Ihre Fläche einfach besser ausnutzen wollen, sollten Sie Ihr Organisationssystem in einem Gebäude mit hohen Decken nach oben bauen. Drahtböden und Zwischengeschosse sind die perfekten Hilfsmittel für hohe Lager.

Rammschutz jetzt kaufen

3. Beschaffen Sie Ihre Ressourcen

– Beziehen Sie Ihre Mitarbeiter in Ihre Bemühungen um Sauberkeit, Sicherheit und Platz ein. Wenn sie Teil der Lösung sind, werden sie oft motivierter sein, sich für das Wohl des Unternehmens einzusetzen.

– Sie brauchen auch Arme und Beine, um Ihre organisatorischen Strategien umzusetzen. Es gibt Ressourcen direkt vor Ihrer Nase. Indem Sie den Mitarbeitern mehr Verantwortung übertragen und ihre Arbeit anerkennen, können Sie selbst den zynischsten Mitarbeiter überzeugen, der dies nur als Verlängerung der „To-Do-Liste“ betrachtet.

– Informieren Sie sich über Lagerverwaltungssoftware, die eine elektronische Bestandsaufnahme der Produkte ermöglicht. Finden Sie heraus, ob Sie eine davon in Ihrer Branche einsetzen können und ob sie Ihr Ergebnis verbessern würde.

– Übergeben Sie Ihr Organisationsprojekt in die Hände von Profis. Lagerdesigner werden Ihren Raum bewerten und mit Ihnen als Team zusammenarbeiten, um ihn optimal zu nutzen.

4. Erleichtern Sie sich den Schlag – erkunden Sie Softwarelösungen für die Lagerlogistik

– Wenn Sie nur an physische Veränderungen denken, um Ihr Lager zu organisieren, verpassen Sie den Anschluss an einige fortschrittliche Softwaremöglichkeiten, die Ihren Prozess rationalisieren können. Die Branche ist auf dem Vormarsch mit computergestützter Software für alle Bereiche des Lagergeschäfts.

5. Folgen Sie den Schildern

– Verwenden Sie Beschilderungen für Produktkategorien und Gangmarkierungen, um die Navigation im Lagerplan zu erleichtern. Identifizieren Sie die wichtigsten Produkte in den Gängen und kennzeichnen Sie die Abschnitte innerhalb der Gänge.

– Stellen Sie einen Lageplan auf und halten Sie ihn für neue Mitarbeiter oder Besucher bereit.

6. Feedback-Anfragen

– Vergessen Sie nicht, Ihr neues, gut organisiertes Lager auf optimierte Abläufe und zeitsparende Lagerlösungen hin zu überprüfen. Wenn etwas in den ersten Wochen nicht funktioniert, ändern Sie es, aber geben Sie der Veränderung insgesamt eine Chance. Eine vierteljährliche Überprüfung ist wahrscheinlich sinnvoll, damit alle notwendigen Verbesserungen rechtzeitig vorgenommen werden können.

– Hören Sie auf das Feedback der Mitarbeiter. Sie werden Ihnen sagen, was sie von einem neuen Organisationsverfahren oder -instrument halten, wenn Sie sie fragen – und wahrscheinlich auch, wenn Sie nicht fragen!

– Erkennen Sie die Beiträge derjenigen an, die mehr Verantwortung übernommen haben, um das Lager zu organisieren.

Wenn Sie sich immer noch unorganisiert fühlen, nachdem Sie der Veränderung eine Chance gegeben haben, oder wenn Sie einfach nicht die Zeit haben, es selbst zu tun, ziehen Sie die Experten hinzu. Diese Spezialisten für die Gestaltung von Lagern sind kreativ und zuvorkommend. Sie arbeiten mit Ihnen und Ihrem Team zusammen und können sogar maßgeschneiderte Konfigurationen für Ihre Lagerhalle vornehmen.

Hochwertige Schutzprodukte zu fairen Preisen. Wir helfen Ihnen, die richtigen Produkte für Ihre Bedürfnisse zu finden, egal ob Sie Ihr Lager, Ihre Garage oder Ihren Hof schützen wollen. Wir finden etwas Passendes für Sie.

Firmenkontakt

lagerschutz.com

T K

Hauptstraße 129

69207 Sandhausen

–



https://lagerschutz.com/

Pressekontakt

TK Gruppe GmbH

T K

Hauptstraße 129

69207 Sandhausen

0



https://lagerschutz.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.