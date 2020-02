Tire Technology Expo 2020 in Hannover: Reifenhersteller meistern zukünftige Herausforderungen durch umfassende Strategien zur Digitalen Transformation

Dominique Scheider von Rockwell Automation zeigt durch Einblicke in Best Practices, wie Hersteller und Maschinenbauer Zuverlässigkeit und Laufzeiten von Anlagen optimieren

Düsseldorf, 24. Februar 2020 – Reifenhersteller stehen heutzutage vor einer Vielzahl neuer Herausforderungen. In einem dicht gedrängten und sich ständig verändernden Markt kämpfen die Unternehmen darum, mit Paradigmenwechseln wie der Einführung von Elektroautos und Veränderungen in der Lieferkette Schritt zu halten. Rockwell Automation präsentiert vom 25.-27. Februar auf der Tire Technology Expo 2020 in Hannover in Halle 21 am Stand 10080, wie Reifenhersteller diese Herausforderungen meistern und ihre Abläufe digitalisieren können, einschließlich des Übergangsprozesses, bei dem die Konstruktionsphase einer Anlage oder Maschine bis hin zur Wartung und Reparatur durchlaufen wird.

Dominique Scheider, Automotive & Tire Industry Manager EMEA bei Rockwell Automation, wird am 26. Februar um 16.20 Uhr in Halle 19 in einem Vortrag zeigen, wie Unternehmen die Betriebszeit und Zuverlässigkeit von Maschinen optimieren können. Im Rahmen seines Vortrags werden die beiden wichtigsten strategischen Grundsätze vorgestellt, mit der Reifenhersteller und Maschinenbauer die Produktion und Innovationskraft steigern. Zum einen werden Strategien für den gesamten Projektablauf der Digitalen Transformation vorgestellt, die die Leistungsfähigkeit und Nutzung der Anlage verbessern und Risiken minimieren. Ergänzt wird der Vortrag durch Informationen zum optimalen Einsatz von Manufacturing Execution Systems (MES), Analyseplattformen und anderen digitalen Technologien.

„Reifenhersteller stehen vor einem regelrechten Umbruch“, so Dominique Scheider. „Unternehmen, die ein solides Fundament und zugleich eine agile und flexible Produktion aufweisen, werden sich in den kommenden Jahren durchsetzen. Rockwell Automation verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in dieser Branche und hat das notwendige Know-how, um Kunden umfassend zu unterstützen.“

Die Spezialisten für Reifentechnologie von Rockwell Automation werden an Stand 10080 in Halle 21 vertreten sein, um FactoryTalk InnovationSuite powered by PTC sowie ihre Erfahrung mit Vulkanisierpressen unter Verwendung von Augmented Reality zu demonstrieren. Besucher können sich selbst davon überzeugen, wie gezielte Digitalisierungsprojekte den Durchsatz und die Produktqualität steigern und gleichzeitig teure Ausfallzeiten minimieren können.

Melden Sie sich bei Interesse gerne zum Vortrag an oder vereinbaren Sie ein Gespräch mit Rockwell Automation auf der Tire Technology Expo: rockwellautomation@hbi.de

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) ist ein weltweit führender Anbieter für industrielle Automation und digitalen Wandel. Wir verbinden die Kreativität von Menschen mit der Leistungsfähigkeit der Technik, um die Grenzen des menschlich Möglichen zu erweitern und die Welt produktiver und nachhaltiger zu gestalten. Der Firmensitz von Rockwell Automation befindet sich in Milwaukee, Wisconsin, USA. Rockwell Automation beschäftigt etwa 23.000 Mitarbeiter, die Kunden in mehr als 100 Ländern zur Seite stehen. Weitere Informationen darüber, wie wir Unternehmen der verschiedensten Branchen auf dem Weg zum Connected Enterprise begleiten, finden Sie auf www.rockwellautomation.com

Bildquelle: @ Rockwell Automation