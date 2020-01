TMS erweitert sein Portfolio um neues Leistungspaket

Customer Experience Research macht Dienstleistungen am POS messbar

Die TMS Trademarketing Service GmbH bietet ihren Einzelhandelskunden ein neues Tool an, um den Auftritt am Point of Sale (POS) gezielt und strategisch zu optimieren. Der Service Shoptimizier wird durch das Leistungspaket Customer Experience Research komplettiert. TMS bietet diesen Service in enger Zusammenarbeit mit ihrem international etablierten Partner RelationMedia Group an.

Die Tools Mystery Shopping, Customer Interviews sowie Store und Compliance Checks machen die Customer Experience und Dienstleistungen am POS messbar. Auf dieser Basis können Optimierungspotenziale erkannt und umgesetzt werden. So können Einzelhändler ihre Stärken am POS voll ausspielen.

TMS und die RelationMedia Group kooperieren als Partneragenturen im SSI Sales Services International Netzwerk. Unter dem Label Shoptimizer wurde der Service 2005 in Dänemark etabliert.. Jetzt kann das Tool-Portfolio unter dem Label Customer Experience Research auch im deutschen Raum angeboten werden. Durch die internationale Ausrichtung des SSI Sales Services Netzwerk kann Shoptimizer auch international und länderübergreifend eingesetzt werden.

Diverse internationale Marken vertrauen bereits auf TMS, um Compliance Checks und Interviews durchzuführen, die Bedürfnisse des deutschen Marktes zu ermitteln und die Store-Flächen und Displays zu überprüfen.

Das Schlüsselziel im Einzelhandel besteht darin, den Kunden zu begeistern und an sich binden. Deswegen sollten Einzelhändler ihren Auftritt am Point of Sale nicht dem Zufall uberlassen.

Messbarkeit am POS erreichen mit Customer Experience Research

Auf drei zentralen Kanälen kann mit den Customer Experience Research-Dienstleistungen agiert werden:

1. Der eigene Auftritt am POS kann mit Mystery Shopping unvoreingenommen und aus der Perspektive der Kunden gesehen und bewertet werden. Geschultes Personal evaluiert anhand von definierten Schwerpunkten und Fragebögen anonym Kundenservice, Produkt- und Servicequalitat. Die Mystery Shopper werden über einen detaillierten Zertifizierungstest qualifiziert. Personalisiertes Feedback garantiert eine optimale Performance.

2. Mit Store und Compliance Checks wird überprüft, ob Präsentationen und Prozesse in den Stores den Anforderungen entsprechen – von der Stimmigkeit des Konzepts bis zur Management-Bewertung. Der Ist-Zustand wird anhand von Checklisten überprüft.

3. Konkrete Insights in die Zufriedenheit der Kunden geben Customer Interviews als stichprobenartige Meinungsabfragen. Zudem identifizieren sie Stammkunden sowie Brand Lovers. So wird in kurzer Zeit ein breites Feedback der Endkunden möglich – als spezifische Schwerpunkte oder allgemeine Zufriedenheitsanalyse.

Customer Experience Research aus einem Guss

Der Ablauf einer Aktion gestaltet sich folgendermaßen: Nach dem Booking und Briefing erfolgt der Durchgang mit dem geschulten Personal von TMS. Im Anschluss erfolgen Proofing und Quality Check, dem sich Handlungsempfehlungen und Unterstützung durch TMS anschließen. Am Ende des Prozesses steht das Reporting an Management und Mitarbeiter.

Als Full-Service-Agentur fur POS-Dienstleistungen kann TMS die Customer Experience Research durchführen, Empfehlungen geben und sie direkt umsetzen. Etablierte Plattformen und Apps ermoglichen dabei reibungslose Prozesse und detaillierte Reportings. TMS kann mit über 25 Jahren Erfahrung auf ein weitreichendes Netzwerk und umfangreiche Personaldatenbanken zuruckgreifen.

Die inhabergeführte TMS Gruppe zählt zu den größten Below-the-Line-Marketing-Agenturen Deutschlands. Zu der TMS Gruppe gehören TMS Trademarketing Service GmbH, TMS Sales GmbH, TMS Personal GmbH, system manufaktur GmbH und VITE! Concepts GmbH. Als Teil des internationalen Agenturennetzwerks SSI sind auch internationale Projekte selbstverständlich. Die TMS Gruppe betreut zahlreiche namhafte nationale und internationale Unternehmen aus Industrie, Handel, Automotive, Telekommunikation und anderen Branchen in Sales Force, Promotion, Events, Merchandising und Business Intelligence.

