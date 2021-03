Big Chris Barber Jazz Band, “Ice Cream” “Wild Cat Blues”

| Die Arenz Show – der Podcast und Videopodcast|

Tod von Jazz-Legende Chris Barber – jetzt spricht sein Freund und Bandkollege Bert Brandsma

Bert Brandsma ist einer der erfolgreichsten Jazz- und Klassikmusiker der Welt. Seit 2012 ist Brandsma festes Mitglied in der “Big Chris Barber Jazz Band” und übernahm nach Chris Barber”s Ruhestand die Moderation der Band.

Vergangene Woche, am 02. März 2021, verstarb Chris Barber in Großbritannien. Barber beeinflusste die Jazz-Musik maßgeblich mit Liedern wie “Ice Cream” und “Wild Cat Blues”. Bert gibt Einblicke in die gemeinsame Zeit mit Chris Barber und erzählt von interessanten Geschichten aus den gemeinsamen Zeiten auf Tour und hinter den Kulissen. Zuvor spielte Bert Brandsma mehr als 260 Aufführungen in der Kölner Oper.

Bert ist Niederländer und beschreibt die Unterschiedlichen Herangehensweisen der Niederlande und Deutschland in der Coronapolitik.

Die Arenz Show – jeden Freitag neu! Moderne Late-Night-Unterhaltung direkt aus Köln. Ein neues Late-Night-Format als Video- und Podcast: Die Arenz Show ist da und bringt wieder ordentlich Schwung in die Unterhaltungslandschaft – mit abwechslungsreichen Gästen, zahlreichen brisanten Themen sowie Klatsch und Tratsch aus den Bereichen Kultur, Gesellschaft, Musik und Medien. In der brandneuen Arenz Show empfängt Moderator Mitch Arenz wöchentlich interessante Gäste mit unterschiedlichsten Hintergründen im Kölner Studio und unterhält sich mit ihnen über Gott und die Welt. Mit pointierten und treffsicheren Fragen sowie einigen persönlichen Einwürfen führt die kölsche Frohnatur durch die lebhaften Gespräche und bietet zusammen mit den vielseitigen Gästen ausgezeichneten Unterhaltungswert für alle Zuschauer. Mit Mitch Arenz bietet diese neue Show einen Host mit kölscher Zunge der mit allen Wassern gewaschen ist. Seine Vita liest sich zwar nicht wie ein Lan Flaming Roman, ist aber nicht minder spannend. Durch seine Tätigkeit in der Unterhaltungsszene stand er bisher immer im Hintergrund, nun wagt er den Schritt vor die Kamera und bei einem kannst Du dir sicher sein – langweilig wird es mit ihm nicht. Interessante, aufregende und vielseitige Konversationen sind durch die unverstellte, authentische und schlagfertige Art von Mitch Arenz in Verbindung mit illustren Gästen der Show immer garantiert. Die eingeladenen Personen und ihre Geschichten stehen dabei stets im Mittelpunkt der Arenz Show. Vom tätowierten Rockmusiker über den erfolgreichen Sportler bis hin zu Frau Doktor stammen die Gäste der Arenz Show aus allen Schichten und Bereichen der Gesellschaft und erzählen vielseitige Storys aus ihrem Leben, die einerseits interessant und andererseits sehr informativ sind und einen Einblick in ihre alltägliche Realität gewähren. Durch die wöchentlich abwechselnden Gäste, Themen und Diskussionen ist keine Sendung wie die Andere. Bei der Arenz Show weiß man daher einfach nie, was auf einen zukommt – und genau das macht es auch so spannend: Denn man wird jede Woche erneut überrascht!

Arenz Media® produziert den Podcast und Videocast “die Arenz Show”

Kontakt

Arenz Media®

Manuel Hey

Zillestr. 27

51067 Köln

015128195237

hallo@arenzshow.de

https://www.arenzshow.de

Bildquelle: @ Bert Brandsma – Die Arenz Show