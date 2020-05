Tolle Fotoprodukte zum Vatertag – fotoCharly

DANKE Vater mit einzigartigen Fotogeschenken

Der Vatertag steht vor der Tür, beim Fotoproduktanbieter fotoCharly gibt es viele tolle Geschenkideen: Bierkrug mit eigenem Foto, selbst gestaltete Handyhüllen, tolle Grillschürzen oder doch der Klassiker unter den Fotogeschenken, das Fotobuch. Jetzt österreichweit individuelle Fotogeschenke zum Vatertag direkt im Internet Browser gestalten und bis zum 14. Juni 2020 von 20% Rabatt auf ausgewählte Fotogeschenke profitieren.

Geschenke für den besten Papa – Fotogeschenke von fotoCharly

Bei fotoCharly gib es tolle Geschenkideen zum Vatertag. Wie wäre es mit Bierkrug aus massiver Keramik mit einem 0,5 l Fassungsvermögen, dieser kann einfach und unkompliziert mit dem Lieblingsfoto bedruckt werden und ist ein einzigartiges Geschenk mit Wiedererkennungswert. Auch die selbst gestaltbare Grillschütze ist eine individuelle Geschenkidee für den Vater. Wer auf der Suche nach etwas ganz Besonderem ist, der kann eine Schiefersteinplatte mit eigenem Foto bedrucken. Es entsteht ein naturnahes Unikat aus österreichischem Schiefer, über das sich bestimmt jeder Vater freut. Jetzt noch bis zum 28. Mai 2020 bestellen und mit dem Rabattcode HAPPYDAY 20% Rabatt auf Schiefersteinbilder bis zum Format 30×45 cm sichern. https://www.fotocharly.at/de/fotogeschenke/wohnen-dekoration/schiefersteinplatte

Fotobücher mit der gemeinsamen Geschichte – Geschenke für Groß und Klein

Beim Fotoproduktanbieter fotoCharly gibt es den Klassiker unter den Fotogeschenken, das Fotobuch in den verschiedensten Varianten. Das Fotobuch Classic gibt es als Hardcover, Softcover, mit Fotoeinband, ohne Fotoeinband oder als einzigartiges Fotoheft. Damit man die gemeinsamen Erinnerungen auch unterwegs immer bei sich haben kann, gibt es die tollen Mini Fotobücher, die perfekt in die Tasche passen. Für alle, die auf der Suche nach dem Fotobuch mit dem gewissen Extra sind, gibt es bei fotoCharly die Premium Fotobücher mit Ledereinband, Jeanseinband oder im quadratischen Sonderformat. Gleich Fotobuch gestalten und vom 15. Mai bis zum 11. Juni 2020 von der 20% Rabattaktion auf alle Fotobücher auf Fotopapier und Druckbasis inklusive “Premium Österreich Fotobuch” profitieren. https://www.fotocharly.at/de/fotobuecher

Frisch, fröhlich & mit neuer Deko in den Sommer – Fotoprodukte von fotoCharly

Der Frühlingsputz ist abgeschlossen und nun ist wieder genug Platz um die Wohnung mit neuen und kunstvollen Deko Elementen aufzuhübschen. Bei fotoCharly kann man sich die Deko für die eigene Wohnung selbst mit Bildern und Motiven gestalten. Dadurch entstehen aus einfachen Bildern tolle Einzelstücke. Ob Foto Poster, Wandbild mit eigenem Motiv oder eine Glasuhr mit eigenem Foto, bei fotoCharly gibt es passen für jeden Geschmack und Stil das optimale Fotoprodukt. Wer sich noch etwas extra Zeit nimmt, kann aus seinen einfachen Fotoabzügen tolle Fotocollagen basteln und damit der Wohnung den extra Design Kick verleihen.

Tipp: fotoCharly Foto Grußkarten als einfache Geschenkidee für zwischendurch

Individuelle Geschenkkarten beziehungsweise Grußkarten sind ein tolles Geschenk für die Liebsten. Mit Foto von sich selbst, der Familie oder mit einem gemeinsamen Foto designen, bestellen und an die Liebsten per Post versenden. Wer freut sich nicht über eine tolle Fotokarte in der Post. So können wir unseren Liebsten, die wir noch nicht wieder besuchen können zeigen, wie wichtig Sie uns sind.

fotoCharly.at ist der Spezialist für Fotoprodukte, Fotobücher und Fotogeschenke. Das Unternehmen, als Tochterfirma der Color Drack GmbH & Co KG, wurde 2011 gegründet. Der Fotoanbieter mit Firmensitzen in Österreich und der Schweiz beschäftigt 49 Mitarbeiter. fotoCharly garantiert höchste Qualität, bietet das größte, im eigenen Labor produzierte Sortiment an Fotoprodukten in Österreich und ist auch in Deutschland und Italien vertreten. Die Produktion von klassischen Fotoabzügen bis hin zu Fotobüchern, Fotokalendern und vielen weiteren individuellen Fotoprodukten erfolgt auf Qualitätsmaschinen mit Blick auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz.

