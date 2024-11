Tollhopper: der Reise- und Vignettenservice für Europa

Wer mit dem Auto in Europa unterwegs ist, weiß um die zahlreichen länderspezifischen Bestimmungen im Straßenverkehr. Neben Lichtpflicht auch am Tag, Rauchverbot im eigenen Auto oder drastischen Strafen für überholte Geschwindigkeiten umfassen sie auch Mautgebühren. Doch welche Länder erheben Maut? Für welche Kraftfahrzeuge, auf welchen Straßen, für welchen Zeitraum? Auch die Art der Vignette oder Zeit und Ort der Bezahlung werfen Fragen auf. Fragen, die ab sofort nicht mehr in mühsamer Eigenrecherche beantwortet werden müssen. Denn diese Arbeit hat Tollhopper für seine Leser übernommen. Das internationale Start-up mit Hauptsitz in Dubai informiert über sämtliche Aspekte rund um europäische Mautprodukte. Zudem können sich Interessierte mit wenigen Klicks ihre erforderliche Vignette online bestellen. In Verbindung mit vielen weiteren nützlichen Funktionen ermöglicht das innovative Internetportal so eine bedarfsgerechte, einfache, schnelle und höchst effiziente Reisevorbereitung. Und entspannte Zeiten im Ausland!

Vignetten: Schnell und unkompliziert

Zahlreiche europäische Länder erheben Gebühren für die Nutzung spezifischer Verkehrswege wie Autobahnen, Brücken oder Tunnelstrecken. Ein einheitliches System allerdings gibt es nicht. Hängt die Höhe der Maut vom Fahrzeugtyp oder der Insassenanzahl ab, wird sie nach Strecke oder Zeit berechnet? Auch die Vignettensysteme variieren. Neben physischen Aufklebern etablieren sich hier elektronische Mautsysteme, die anhand der Fahrzeugregistrierung automatische Abrechnungen erstellen. Dies ist nicht nur während der Fahrt überaus vorteilhaft. Auch der vorzeitige Erwerb digitaler Vignetten über den Reiseservice Tollhopper könnte bequemer und einfacher nicht sein. Bei der Auswahl des passenden Produkts hilft die praktische Plattform ebenfalls und trägt so zur Vermeidung möglicher Bußgelder bei. Und das ist noch lange nicht alles: Informative Blogartikel, aktuelle Streckenplaner-Funktionen sowie ein Online-Mautrechner sind nur einige vieler hilfreicher Tools.

In vier Sprachen und für acht Länder bietet das neue Internetportal seinen Lesern alles Wissenswerte zu Maut und Vignetten. Auf Karten zu Autobahnnetzen sind kostenpflichtige Routen sowie Bezugsstellen im betroffenen Land selbst ersichtlich. Motorradfahrer und Camper erfahren, ob auch für ihr Transportmittel Mautgebühren erhoben werden. Und Kurzentschlossene müssen ab sofort nur wenige Angaben hinterlassen und erhalten im Anschluss umgehend ihre digitalen Autobahnvignetten mit sofortiger Gültigkeit.

Wer mit seinem Kraftfahrzeug das europäische Ausland bereist, sollte die Dienste von Tollhopper unbedingt beanspruchen. Bereits jetzt beeindruckt das dynamische Team mit umfassenden Serviceleistungen per Webseite oder App. Dennoch planen die Branchenexperten ihre baldige Ausweitung um weitere praktische Funktionen wie Radarwarner oder Bezahllösungen für Parkraumbewirtschaftungen. So profitieren Reisende doppelt: von entspannten Planungen und entspannten Fahrten!

Internationales Start-up mit Sitz in Dubai.

Kontakt

SHERPA ITS LLC

Rudolf Bogner

P.O. Box 487770

01 Dubai

–

–



https://tollhopper.com/de

Bildquelle: @ Tollhopper.com 2024