Tom Boston und Bernd Stelter in der Galerie Mensing

Die Galerie Mensing lädt interessierte Kunstfreunde zum Event „Tom & Bernd“ am 26.01.2024 ab 19.00 Uhr in ihre Kölner Galerie ein. Die Besucher erwartet im Rahmen des Neujahrsempfangs eine Ausstellung des Pop-Art-Künstler Tom Boston, der live vor Ort sein wird. Präsentiert werden seine durch und durch positiven Werke, mit denen der Besucher die Auferstehung beliebter Jugend-Kultfiguren als wundervolle Skulpturen, aus Mixed Media-Materialien wie Holz, Metall oder Beton, konkret, real und zum Anfassen, aber auch stets mit einem Augenzwinkern und gelegentlich sogar einem feinen Hauch von Ironie erleben kann. In einem Live-Art-Act wird Tom Boston seine beliebten, bunten Art-Donuts auch vor Ort gestalten.

Als weiteres Highlight können sich die Besucher auf den Kabarettisten, Autor und Moderator Bernd Stelter freuen. Mit Witzen im Gepäck, die Lachmuskelkater und tränende Augen garantieren, überzeugt der Vollblutkünstler mit charismatischem Lächeln und lustigen Pointen.

Interessierte Kunstfreunde haben noch bis 23.01.2024 die Möglichkeit, sich zum Event „TOM & BERND“ der Galerie Mensing anzumelden (E-Mail: koeln@galerie-mensing.de; Tel. 0221 270 87 823).

Ort: Galerie Mensing Köln , Breite Straße 100, 50667 Köln.

Beginn: Freitag, 26.01.2024, ab 19.00 Uhr

Event-Link: https://www.galerie-mensing.de/events/neujahrsempfang-mit-tom-bernd

Seit mehr als fünf Jahrzehnten zählt die Galerie Mensing mit Stammsitz im westfälischen Hamm-Rhynern und Standorten in Berlin, Hamburg, Hannover, Frankfurt, Köln, Konstanz, Stuttgart, Westerland auf Sylt sowie Palma de Mallorca zu den führenden Kunsthäusern Deutschlands. Das breit gefächerte Kunstangebot umfasst Werke der zumeist gegenständlichen Malerei sowie Skulpturen. Schwerpunkt bilden die zeitgenössische und die klassische Pop-Art. Diese einzigartige Vielfalt macht es Kunstinteressierten leicht, ihr Kunstwerk zu finden. „Die Mensing-Galerien sind ein Anziehungspunkt für Menschen, die sich von Kunstwerken und deren Ausstrahlung verzaubern lassen möchten“, sagt Inhaber Harry Mensing – und fährt fort: „Kunst gehört zum Leben, wie das Leben zur Kunst. Unsere Kunstwerke sind Teil des Lebens der Menschen, die sie erwerben.“

Stets intensiv geplant und sorgsam kuratiert sind diese außergewöhnlichen Kunstevents der Galerie Mensing immer besondere Highlights. Derzeit fördert und vertritt Europas größtes Kunsthaus mehr als fünfzig national und international renommierte Künstlerinnen und Künstler und das Portfolio wächst ständig weiter.

