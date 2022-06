Tom Juschka erhält Excellence Award auf dem Speaker Slam 2022

Beim 11. Internationalen Speaker Slam überzeugte der Redner mit einer einzigartigen Idee – Deutschland wird das glücklichste Land Europas

Tom Juschka gewinnt Excellence Award 2022

Rommerskirchen, 27.06.22 – Hermann Scherer hat gerufen und viele sind gekommen. 141 Rednerinnen und Redner waren am 24.06.2022 angetreten. Alle hatten exakt 4 Minuten Zeit, die Jury zu überzeugen. Mit seiner Rede „Stell dir vor die Zukunft wird super und du bist daran schuld!“ gewann er den Excellence Award 2022 auf dem Speaker Slam. Es traten Rednerinnen und Redner aus sieben Nationen an. Der Speaker Slam ist ein Rednerwettstreit. So wie bei den beliebten Poetry Slams um die Wette gereimt wird, messen sich beim Speaker Slam die Redner mit ihren persönlichen Themen. „4 Minuten sind schon krass, um eine komplette Botschaft zu vermitteln und die Zuschauer zu begeistern“ sagt der Speaker und Visionär Tom Juschka aus Rommerskirchen. Er konfrontierte die Zuschauer im Saal und auch im Livestream mit einem einfachen wie genialen Gedankenspiel. „Stell Dir vor die Zukunft ist super und du bist schuld“. Juschka geht es eindeutig darum, dass immer mehr Menschen selbstverantwortlich ihren Teil zur Zufriedenheit beisteuern und nutzen. Die Realität scheint noch eine andere. Visionär Juschka hat es mittlerweile satt, weiterhin zuzuschauen. Er vertritt die These, dass innere Zufriedenheit zu Engagement und Wachstum in der Bevölkerung führt. Pragmatisch und ganz einfach. Als Verbündete will er den öffentlichen Dienst nutzen. Tom Juschka ist dort seit 30 Jahren tätig und weiß wovon er spricht. Spür- und erlebbar in jedem Satz seiner Rede auf der Seebühne in Masterhausen. Dazu will Juschka die Kolleginnen und Kollegen aus dem öffentlichen Dienst an der „ADMINISTRATION EVOLUTION“ beteiligen. Die Verwaltungsevolution will er im großen Stil angehen. Immerhin sind das nahezu 5 Millionen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter deren „Strahlkraft“ er auf ein neues Level heben möchte. Der gebürtige Essener glaubt, dass es funktioniert. „Wir sollten bereit sein, die glücklichsten Menschen auf der Welt zu werden. Neue Haltung und ein neuer Umgang, samt neuer Führungsstrategie“ so der Preisträger. Neben dem Award gab es aber auch einen Weltrekord zu feiern. Der Internationale Speaker Slam war der größte seiner Art. 141 Rednerinnen und Redner sorgten für den neuen Weltrekord. Noch nie gab es eine Rednernacht mit so vielen Teilnehmern. Der Speaker Slam fand zum 11. Mal statt. Nach Stuttgart, München, Frankfurt, Wien und New York, hat der Speaker Slam erneut in Masterhausen stattgefunden.

Pressemitteilung vom 27. Juni 2022, 22:15 h

Tom Juschka – Der Klartextvisionär aus dem Öffentlichen Dienst

MENSCHEN.MUT.MOTIVATION.

MOTIVATION MENSCH: Pädagoge, Ehe-Familien und Lebensberater, Psychologischer Berater, Heilpraktiker Psychotherapie, Supervisor, Moderator, Keynotespeaker und Coachingausbildung.

MOTIVATION MUT: Streetworker, Stadtteilkoordinator, Quartiersmanager, Jugendhilfe- und Sozialplaner, Citymanager / Stadtmarketing und Stabsstellenleiter Gestaltung einer sozial nachhaltigen Entwicklung.

MEIN AUFTRAG: Menschen verstehen! Wie sie ticken, kommunizieren, leben und sind.

MEINE MISSION: Menschen berühren & verbinden! Herzen öffnen, Sinne ansprechen, Gefühle wecken, Entwicklungen ermöglichen.

MEINE PASSION: Menschen unterstützen, um Menschen zu unterstützen! Mut und Sinn vermitteln, Bühne geben, Werte für eine faire und zufriedene Welt vermitteln. Deutschland wird zum glücklichsten Land Europas. Weniger Ich – Mehr wir.

Auch sein Podcast rund um den Öffentlichen Dienst ist online: ALTER VERWALTER

