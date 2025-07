Tom Remo: Macht, Verantwortung, Verstrickungen der Vergangenheit

Margarete Jahns neuer Roman entführt Leser:innen in eine Welt voller Rätsel und innerer Konflikte

In einer abgelegenen Datscha am Rande eines dichten Waldes treffen vier Menschen aufeinander: Ann, Alex, Tom und Hansen. Was sie verbindet, ist mehr als nur Zufall – es ist ein unausgesprochenes Schicksal, das sie in dieser dunklen Nacht zusammenführt.

Ein alter Pergamentbogen, eine geheimnisvolle Flasche mit vier kunstvoll gefertigten Ringen – Rubin, Saphir, Smaragd und Diamant – und die düstere Atmosphäre der Umgebung lassen erahnen, dass diese Nacht alles verändern wird.

Margarete Jahn gelingt es, eine Geschichte zu erzählen, die sowohl äußerlich spannend als auch innerlich tiefgründig ist. Die Charaktere stehen vor Entscheidungen, die nicht nur ihr eigenes Schicksal, sondern auch das der anderen beeinflussen. Verantwortung, Schuld und die Verstrickungen der Vergangenheit werden zu zentralen Themen, die zum Nachdenken anregen.

Für Fans von Mystery- und Thriller-Romanen bietet das Buch eine fesselnde Handlung mit übernatürlichen Elementen. Leser:innen, die psychologische Dramen schätzen, werden die tiefgehende Charakterentwicklung und die komplexen zwischenmenschlichen Beziehungen zu schätzen wissen. Und diejenigen, die moderne Märchen und symbolträchtige Erzählungen mögen, finden in der Geschichte vielschichtige Allegorien und eine transformative Reise.

„Macht, Verantwortung und die Verstrickungen der Vergangenheit“ ist mehr als nur ein Roman – es ist eine Einladung, sich auf eine Reise ins Unbekannte zu begeben, die sowohl Spannung als auch tiefgründige Reflexion bietet.

Das Buch ist als Taschenbuch und als gebundene Ausgabe erhältlich. Weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten unter: https://amzn.eu/d/f3sRcKi

Über die Autorin:

Margarete Jahn ist leidenschaftliche Künstlerin und Schriftstellerin, deren Werke bereits seit den 1980er Jahren internationale Anerkennung finden. Ihre Arbeiten wurden in zahlreichen Ausstellungen weltweit präsentiert, unter anderem in Japan, New York und Südafrika. Geprägt von persönlichen Erfahrungen, spirituellen Themen und der intensiven Beobachtung der Natur, spiegeln sich diese Einflüsse sowohl in ihrer bildenden Kunst als auch in ihren literarischen Werken wider – von fantasievollen Abenteuern bis hin zu autobiografischen Erzählungen.

BuchBuddy macht auf besondere Bücher aufmerksam.

Kontakt

Buuk Publishing GmbH & Co. KG

Jens Helbig

Hortensienstraße 26

40474 Düsseldorf

0211



https://buchbuddy.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.