TonerPartner Gruppe erwirbt Druckerpatronen.de

Hattingen / Iserlohn – Das Rivean Capital Portfoliounternehmen TonerPartner Gruppe („TonerPartner“), einer der führenden europäischen Online-Händler von Tinte, Toner und Druckerpatronen für eine Vielzahl von Druckern, gab bekannt, dass es die Akquisition der Druckerpatronen.de Office GmbH („Druckerpatronen.de“), einem führenden deutschen Online-Webshop für Druckerzubehör mit Sitz in Iserlohn vom Unternehmensgründer abgeschlossen hat.

Druckerpatronen.de ist ein Spezialist im B2C-Segment mit hoher Webshop-Sichtbarkeit und einer differenzierten Strategie. Mit einem umfassenden Produktangebot bedient das Unternehmen einen loyalen Kundenstamm mit überwiegend hochwertigen, kompatiblen Produkten.

Nach der Stärkung der Marktpräsenz in Frankreich durch die Übernahme von SAS Rousselle.com („RousselleCom“) im Jahr 2021 stellt die Übernahme von Druckerpatronen.de den nächsten wichtigen Meilenstein in der Buy-and-Build-Strategie von TonerPartner unter der Eigentümerschaft von Rivean Capital dar. Die Transaktion wird es TonerPartner ermöglichen, seine Marktposition in Deutschland weiter zu stärken, seine europäische Multi-Shop-Strategie voranzutreiben und sich über eine breite Palette spezifischer Kundengruppen zu diversifizieren, um die Nachfrage auf den europäischen Tinten- und Tonermärkten zu decken.

Als erfahrener Unternehmer wird der Gründer von Druckerpatronen.de sowie wichtige Mitarbeiter die kombinierte Gruppe weiterhin auf ihrem erfolgreichen Wachstumskurs unterstützen.

Oliver Ahrens, CEO von TonerPartner, kommentiert: „Nach den Akquisitionen in Deutschland und Frankreich sowie unserer organischen Expansion in ganz Europa ist die Akquisition von Druckerpatronen.de der logische nächste Schritt, um die Multi-Shop-Strategie von TonerPartner zum Aufbau eines europäischen Marktführers voranzutreiben. Beide Unternehmen ergänzen sich hervorragend und haben sich in der Vergangenheit bewährt, indem sie ihre Kunden zuverlässig mit hochwertigen Produkten und wettbewerbsfähigen Angeboten versorgen. Unser gemeinsamer Kundenstamm wird von einer Reihe von Vorteilen profitieren, einschließlich einer weiter verbesserten Logistik- und IT-Organisation, die die Stärken beider Unternehmen vereint.“

Andreas Klab, Partner bei Rivean Capital, kommentiert: „Mit Druckerpatronen.de haben wir eines der führenden und sichtbarsten Unternehmen im Bereich Online-Druckerzubehör in Deutschland gewinnen können, um TonerPartner weiter zu stärken. Die Transaktion ist die zweite Add-on-Akquisition seit dem Einstieg von Rivean Capital bei TonerPartner im Jahr 2021. Die Erfolgsbilanz von TonerPartner als Buy-and-Build-Unternehmen ist ein guter Beleg für den Erfolg in hoch spezialisierten Online-Handelsmärkten, die fragmentiert sind und attraktive M&A-Möglichkeiten bieten. Die Stärke von Rivean Capital liegt darin, vielversprechende Unternehmen mit starken Geschäftsmodellen zu identifizieren und sie in Partnerschaft mit den Gründern und dem Management weiterzuentwickeln.“

Über TonerPartner

TonerPartner wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Hattingen (Deutschland). Das Unternehmen ist einer der führenden Online-Händler in Europa und hat sich auf die Vermarktung von Toner und Tintenpatronen für eine Vielzahl von Druckern auf dem europäischen Markt spezialisiert. Das Unternehmen bietet eines der umfangreichsten Portfolios an originalen Markenprodukten, hochwertigen White-Label-Produkten sowie kompatiblen Eigenmarken-Alternativen und umweltfreundlichen,

recycelten Produkten. TonerPartner ist in 28 Ländern aktiv und verfügt über einen loyalen und wachsenden Endkundenstamm mit mehr als 4 Millionen B2B- und B2C-Kunden in den letzten Jahren. Heute beschäftigt das Unternehmen mehr als 130 Mitarbeiter.

TonerPartner ist ein Portfoliounternehmen von Fonds, die von Rivean Capital beraten werden.

Weitere Informationen unter www.tonerpartner.de

Über Druckerpatronen.de

Das 2010 gegründete Unternehmen Druckerpatronen.de mit Sitz in Iserlohn hat sich zu einem der führenden Online-Webshops für Druckzubehör in Deutschland entwickelt. Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, seinen Kunden den Online-Einkauf von Druckzubehör so bequem wie möglich zu machen – mit dem Ziel eines differenzierten Einkaufserlebnisses zu attraktiven Preisen und schnellen Lieferzeiten. Aufgrund der langjährigen Erfahrung mit dem Versand von Tausenden von Paketen pro Monat konnte das Unternehmen seine Servicequalität im Laufe der Zeit verbessern. Heute ist Druckerpatronen.de einer der modernsten und am einfachsten zu bedienenden Online-Shops im Bereich Druckerzubehör in Deutschland.

Weitere Informationen unter www.druckerpatronen.de

Über Rivean Capital

Rivean Capital ist ein Pionier im Bereich von Private Equity im europäischen Mittelstand und arbeitet seit 40 Jahren mit aufstrebenden Managementteams zusammen, um differenzierte Wachstumsstrategien umzusetzen. Mit einem verwalteten Vermögen von über 3 Milliarden Euro hat Rivean mehr als 250 Transaktionen durchgeführt, die Entwicklung überzeugender Unternehmen mit vielseitigen Chancen begleitet und aufstrebende Führungskräfte bei der Umsetzung kreativer Wachstumslösungen unterstützt. Rivean verfügt über Niederlassungen in Belgien, Deutschland, Italien, den Niederlanden und der Schweiz, wodurch eine lokale Präsenz geschaffen wird, die es ermöglicht, sich mit den Managementteams abzustimmen und zu engagieren, während gleichzeitig eine globale Reichweite für internationale M&A-Aktivitäten, organische Wachstumsinitiativen und strukturelle Verbesserungen zur Stärkung erfolgreicher Plattformen erhalten bleiben.

Weitere Informationen unter www.riveancapital.com

TonerPartner ist Ihr Ansprechpartner, wenn es um qualitatives Druckerzubehör geht – und das seit nunmehr über 25 Jahren. Mehr als 1.5 Millionen Kunden konnten wir dank unserer langjährigen Erfahrung im Geschäft bereits zufriedenstellen. Wir gehen mit der Zeit und haben deshalb nicht nur originales Verbrauchsmaterial aller gängigen Druckerhersteller in petto, sondern auch geprüftes kompatibles Zubehör, nicht zu vergessen unsere neue greenline-Produktreihe. Alle Artikel werden mit einer Garantie von bis zu 10 Jahren geliefert – und das zusätzlich besonders schnell. Wenn Sie montags bis freitags bis 20 Uhr und samstags bis 14 Uhr lagernde Ware bestellen, wird diese noch am selben Tag mit einem unserer Logistikdienstleister verschickt und kann bereits am nächsten Werktag bei Ihnen sein. Vertrauen auch Sie unserem Know-how!

Kontakt

TonerPartner GmbH

Markus Schwenke

Ruhrdeich 10

45525 Hattingen

0232443950

markus.schwenke@tonerpartner.de

https://www.tonerpartner.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.