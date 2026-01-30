Top-Agenturen 2026 in der Promotion-, Messe- und Event-Branche ausgezeichnet

Kiel, Januar 2026 – Promotionbasis, die führende Jobplattform für die Promotion-, Messe- und Event-Branche, hat auch in diesem Jahr wieder die beliebtesten Agenturen ausgezeichnet. Auf Basis der Bewertungen von Jobsuchenden wurden die Top-Agenturen 2026 ermittelt und mit dem entsprechenden Qualitätssiegel prämiert. Die Auszeichnung steht für Verlässlichkeit, faire Arbeitsbedingungen und professionelle Projektumsetzung.

Transparenz und Orientierung in einem dynamischen Markt

Ob Promotionaktionen, Messeauftritte oder Events – der Erfolg solcher Projekte hängt maßgeblich von erfahrenen Agenturen und qualifiziertem Personal ab. In Deutschland, Österreich und der Schweiz ist die Auswahl an spezialisierten Dienstleistern groß. Gleichzeitig wird es für Unternehmen und Marken zunehmend anspruchsvoller, geeignete Partner zu identifizieren.

Das Top-Agentur-2026-Siegel von Promotionbasis schafft hier Orientierung. Es basiert nicht auf Selbstauskünften oder Juryentscheidungen, sondern auf den realen Erfahrungen von Jobsuchenden, die mit den Agenturen zusammengearbeitet haben. Dadurch wird sichtbar, welche Unternehmen besonders zuverlässig agieren, transparent kommunizieren und faire Rahmenbedingungen bieten.

Bewertungen als Grundlage der Auszeichnung

Die Vergabe des Siegels erfolgt anhand einer Auswertung der Sternebewertungen auf Promotionbasis. In die Bewertung fließen unter anderem Aspekte wie Zufriedenheit mit der Zusammenarbeit, Vergütung, Arbeitsbedingungen und Professionalität ein. Aus diesen Daten ergibt sich das Ranking der Agenturen, die sich besonders positiv hervorgehoben haben.

Die vollständige Übersicht der ausgezeichneten Agenturen ist auf Promotionbasis einsehbar.

Mit der Auszeichnung profitieren Unternehmen von einer höheren Sichtbarkeit und einem starken Vertrauenssignal, während Jobsuchende eine transparente Entscheidungsgrundlage für ihre Bewerbungen erhalten.

Seit 2002 ist Promotionbasis die größte deutschsprachige Jobplattform für Promotion-, Messe- und Eventjobs. Mit über 880.000 registrierten Jobsuchenden und mehr als 6.900 Unternehmen ist die Plattform eine zentrale Anlaufstelle für Fachkräfte und Arbeitgeber. Als effektiver Recruiting-Partner unterstützt Promotionbasis Agenturen und Unternehmen dabei, maßgeschneiderte Personallösungen zu finden.

Kontakt

Promotionbasis GmbH

Promotionbasis GmbH Presseabteilung

Sophienblatt 44-46

24114 Kiel

0431-66675810



https://www.promotionbasis.de

