Top Arbeitgeber (DIQP) an Bracher Bock Ingenieure vergeben

Die Partnerschaft beratender Ingenieure, Bracher Bock Ingenieure aus München hat die Auszeichnung als Top Arbeitgeber (DIQP) erhalten.

Die Partnerschaft beratender Ingenieure, Bracher Bock Ingenieure aus München hat es geschafft und die begehrte Auszeichnung als Top Arbeitgeber mit der Bewertung “sehr gut” vom DIQP (Deutsches Institut für Qualitätsstandards und -prüfung e.V.) aus Berlin erhalten.

Vorausgegangen war eine im Juli 2020 durchgeführte Mitarbeiterbefragung. Darin wurden die Beschäftigten unter anderem nach ihrer Gesamtzufriedenheit und der Weiterempfehlung des Unternehmens als Arbeitgeber gefragt. Außerdem wurden die Leistungen des Unternehmens abgefragt und bewertet. Dazu gehören unter anderem verschiedene Zusatzleistungen, welche das Unternehmen seinen Beschäftigten anbietet um eine Auszeichnung als Top Arbeitgeber zu erhalten.

Die Ergebnisse wurden anschließend von der Zertifizierungsgesellschaft SQC-QualityCert ausgewertet. Der Geschäftsführer der SQC-QualityCert Oliver Scharfenberg sagt, “Das Ergebnis von Bracher Bock Ingenieure zeigt ganz klar, dass es sich bei dem Unternehmen um eine hervorragenden Arbeitgeber handelt, der die Auszeichnung als Top Arbeitgeber (DIQP) verdient. Wir freuen uns über dieses sehr gute Ergebnis und gratulieren dem Unternehmen mit allen seinen Mitarbeitern zu dieser hervorragenden Leistung und der Auszeichnung als Top Arbeitgeber (DIQP).”

Die Auszeichnung Top Arbeitgeber (DIQP) wurde im Unterschied zu anderen Arbeitgebersiegeln von der unabhängigen Verbraucherplattform Label-online .de mit der Einstufung als “besonders empfehlenswert” ausgezeichnet. Dabei bewertet die Verbraucherplattform Labels nach einer einheitlichen Matrix. Untersucht wird beispielsweise, welchen Anspruch Labels formulieren, wie unabhängig ihre Vergabe ist, welche Kontrollen vorgesehen sind und wie transparent dieser Prozess für Verbraucher ist. Die Verbraucherplattform wird mit Mitteln des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) gefördert.

Bracher Bock Ingenieure ist eine Partnerschaft beratender Ingenieure und bietet viele Leistungen von der ersten Beratung über die Planung bis hin zur Bauüberwachung der Baumaßnahmen. Neben dem Schwerpunkten Instituts-, Labor- und Krankenhausbau ist das Unternehmen im Verwaltungs-, Schul- und Wohnungsbau, sowie bei historischen Bauwerken tätig. Durch die regelmäßige Teilnahme der Teams an Fortbildungsveranstaltungen der Ingenieurekammer-Bau, der Ingenieurverbände und der Industrie fließen die aktuellen Erkenntnisse aus der Forschung und aus der Produkt- und Materialentwicklung in die Planungen ein. Das Unternehmen hat in den letzten 15 Jahren über 1000 Projekte realisiert und wurde 2020 als Top Arbeitgeber (DIQP) ausgezeichnet.

Weitere Informationen zur Zertifizierung : Top Arbeitgeber (DIQP).

SQC-QualityCert hilft Unternehmen, Fachkräfte zu gewinnen, die Qualität von Waren und Dienstleistungen zu steigern, Kosten zu senken und die Produktivität zu optimieren.

SQC-QualityCert ist die Zertifizierungsgesellschaft des DIQP (Deutsches Institut für Qualitätsstandards und -prüfung e.V.) und bietet Zertifizierungen nach DIQP Standards.

Firmenkontakt

SQC-QualityCert UG (haftungsbeschränkt)

Oliver Scharfenberg

Langobardenstraße 10b

15834 Rangsdorf

033708355050

anfrage@sqc-cert.de

https://www.sqc-cert.de

Pressekontakt

SQC-QualityCert UG (haftungsbeschränkt)

Oliver Scharfenberg

Langobardenstraße 10b

15834 Rangsdorf

033708355050

oliver.scharfenberg@sqc-cert.de

https://www.sqc-cert.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.