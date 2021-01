Top Arbeitgeber in Frankfurt am Main

BludauPartners aus Frankfurt am Main als Top Arbeitgeber mit sehr gut ausgezeichnet

Die BludauPartners Executive Consultants GmbH aus Frankfurt am Main hat es geschafft und die Auszeichnung als Top Arbeitgeber vom Deutschen Institut für Qualitätsstandards und -prüfung e.V. mit der Einstufung “sehr gut” erhalten.

Die Auszeichnung als Top Arbeitgeber (DIQP) basiert auf einer unter den Beschäftigten des Unternehmens durchgeführten, anonymen Mitarbeiterbefragung und einer strukturierten Erfassung der Arbeitgeberleistungen. Anschließend wurden die Ergebnisse von SQC-QualityCert ausgewertet.

Der Geschäftsführer der SQC-QualityCert Oliver Scharfenberg sagt, “das Ergebnis von BludauPartners ist absolut überzeugend. Das Unternehmen hat eine hervorragende Gesamtzufriedenheit erreicht, worin man auch die Attraktivität des Frankfurter Unternehmens als Arbeitgeber erkennen kann”.

Im Unterschied zu vielen anderen Arbeitgebersiegeln wurde Top Arbeitgeber (DIQP) vom unabhängigen Verbraucherportal Label-online .de mit der Einstufung als BESONDERS EMPFEHLENSWERT ausgezeichnet. Das unabhängige Verbraucherportal wird mit Mitteln des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) gefördert und gibt Verbrauchern einen guten Überblick im Siegel-Dschungel.

Das Arbeitgebersiegel Top Arbeitgeber (DIQP) signalisiert Interessenten und potenziellen Bewerbern die Zufriedenheit der Beschäftigten. In Zeiten des zunehmenden Fachkräfte- und Nachwuchsmangels können sich beste Arbeitgeber positiv aus der Masse der Unternehmen hervorheben und einen Beitrag für ihre Zukunftssicherheit leisten. Die Unternehmen erhalten zudem eine Auswertung der Mitarbeiterbefragung, um daraus eventuell notwendige Handlungen abzuleiten.

“Die unabhängige Mitarbeiterbefragung unterstützt Unternehmen bei zukünftigen Entscheidungen und drückt gleichzeitig die Wertschätzung gegenüber den Beschäftigten aus”, sagt Scharfenberg. “Eine Zertifizierung mit dem Arbeitgebersiegel Top Arbeitgeber (DIQP) wirkt somit zusätzlich nach innen und hilft bei der Mitarbeitergewinnung”.

BludauPartners bietet mit Executive Search, Executive Assessment und Executive Development einen ganzheitlich integrierbaren Beratungsansatz rund um die Besetzung, die Bewertung und die Entwicklung von Top-Führungskräften und ausgewählten Expertenpositionen.

Im Wettbewerb um qualifizierte Fach- und Nachwuchskräfte hat BludauPartners nun einen Vorteil. Das Unternehmen aus Frankfurt am Main hat das Arbeitgebersiegel Top Arbeitgeber (DIQP) erhalten und kann es werbewirksam bei der Mitarbeitergewinnung einsetzen. Zusätzlich neben der digitalen Siegelgrafik als Top Arbeitgeber erhält ein zertifizierter Top Arbeitgeber eine Zertifizierungsurkunde und einen Acrylaufsteller.

Mehr Informationen zum Arbeitgebersiegel Top Arbeitgeber (DIQP) finden Sie auch unter DIQP.eu und SQC-Cert.de.

SQC-QualityCert engagiert sich selbst im Umweltschutz und im Bereich Bildung, was den vergebenen Qualifizierungen weitere Glaubwürdigkeit verleiht. Zudem ist SQC-QualityCert in der Deutschen Gesellschaft für Personalführung e.V. (DGFP) Mitglied. Zahlreiche SQC-QualityCert Zertifizierungen werden von Label-online.de als “besonders empfehlenswert” deklariert. Interessiert sich ein Unternehmen für eine Zertifizierung, so kann es sich in einem unverbindlichen Erstgespräch mit SQC-QualityCert über mögliche Siegel informieren und Details zum Zertifizierungsablauf erfahren.

