Top Features und Top Sicherheit für Top-Service – das Managed OTOBO Hosting von DM Solutions

Next Level Kundenservice mit dem innovativen Ticketsystem im Rundum-Sorglos-Paket

Guter Kundenservice ist das A und O für jedes Unternehmen. Schließlich werden aus zufriedenen Kunden meist Stammkunden. Für guten Kundenservice benötigt man neben kompetentem Personal natürlich auch passende und vor allem leistungsstarke Software. Mit seinem großen Funktionsumfang und flexiblen Einsatzmöglichkeiten ist das Ticketsystem OTOBO hier der absolute Spitzenreiter. Der Hanauer Webhoster DM Solutions bietet ab sofort Managed OTOBO Hosting https://www.dmsolutions.de/managed-otobo-hosting.html und sorgt damit dafür, dass sich Unternehmen auf das Wesentliche konzentrieren können – Kunden einen rundum zufriedenstellenden Service zu liefern.

Mit Managed OTOBO Hosting entfallen für Kunden von DM Solutions sämtliche das Ticketsystem betreffende Wartungs- und Administrationsarbeiten. Stattdessen übernimmt der Webhoster alle anfallenden Aufgaben. Dazu zählen neben Wartung und Administration auch das Monitoring und die Backups des Servers. Wenn Probleme auftreten, werden diese dadurch sofort erkannt und können direkt wieder beseitigt werden. Zudem beinhaltet das Managed OTOBO Hosting auch einen Update Service. Systemupdates, Patches und Security-Fixes werden direkt nach Erscheinen automatisch aufgespielt, wodurch die OTOBO Umgebung immer aktuell und sicher gehalten wird.

“Die Sicherheit unserer Kunden ist uns wichtig. Deshalb haben wir uns bewusst für den Serverstandort Deutschland entschieden. Denn hier gelten die strengen DSGVO-Richtlinien, wodurch optimale Datensicherheit gewährleistet ist. Außerdem garantieren wir eine jährliche Serververfügbarkeit von 99,9% und setzen zudem bei sämtlichen Servern auf einen RAID1-Festplattenverbund, bei dem alle Daten auf zwei Festplatten gleichzeitig gespeichert werden. Und um ganz auf Nummer sicher zu gehen, erstellen wir tägliche Backups von allen Daten, die dann für 14 Tage gespeichert werden. Mit unserem Managed OTOBO Hosting sind Sie also rundum abgesichert.”, so Danijel Mlinarevic, Geschäftsführer von DM Solutions https://www.dmsolutions.de/ .

Alles im grünen Bereich beim blauen Webhoster

Blau – das ist lediglich die Unternehmensfarbe von DM Solutions. Denn wenn es um Unternehmenswerte geht, so ist der Webhoster durch und durch grün. Schließlich werden sowohl Bürogebäude als auch sämtliche Server komplett mit Ökostrom betrieben. Zudem ist DM Solutions seit vergangenem Jahr Partner von Eden Reforestation Projekts. Im Zuge dieser Kooperation hat sich das Unternehmen dazu verpflichtet, für jede verkaufte Domain und jeden verkauften Webhosting Account einen Baum zu pflanzen.

DM Solutions ist IT-Dienstleister für Webhosting, SEO und Webdesign mit Sitz in Hanau. DM Solutions deckt die gesamte Palette des Webseitenmanagements ab und bietet Ihnen professionelle Beratung, Homepagegestaltung und deren Betrieb. Mit dem Fokus auf Open-Source Software (wie z.B. Joomla, WordPress, uvw.) ist DM Solutions einer der führenden, aufstrebenden IT-Dienstleister in Deutschland. Als ausgewiesener und mehrfach zertifizierter Spezialist für Webhosting betreut DM Solutions gegenwärtig weit über 3000 Kunden aus 14 Ländern der EU. Am schnelllebigen IT-Markt ist DM Solutions aufgrund seiner Erfahrung, der Fachkompetenz und seines ausgewogenen Preis-/Leistungsverhältnisses eine unverzichtbare Größe am Markt.

Kontakt

DM Solutions e.K.

Danijel Mlinarevic

Friedrichstr. 50A

63450 Hanau

06181 – 5023010

presse@dmsolutions.de

https://www.dmsolutions.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.