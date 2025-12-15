Top-Immobilienmakler Leipzig: Poschmann Immobilien ausgezeichnet

Capital Makler-Kompass 2025

Das Wirtschaftsmagazin Capital hat im Rahmen seines jährlichen Makler-Kompasses (Ausgabe 10/2025) erneut die besten Immobilienvermittler Deutschlands gekürt. Poschmann Immobilien wurde in diesem renommierten Test für Wohnimmobilien als „Top-Makler Leipzig“ ausgezeichnet und zählt damit zu den besten Anbietern in der Region.

Die Auszeichnung bestätigt die hohe Qualität, Expertise und das Engagement von Poschmann Immobilien bei der Vermittlung von Wohnimmobilien in Leipzig.

„Wir sind stolz auf diese Anerkennung durch den Capital Makler-Kompass“, sagt der Geschäftsführer Chris Poschmann. „Es ist eine Bestätigung unserer Arbeit und unserer kundenorientierten Philosophie, die gerade in einem sich wandelnden Marktumfeld entscheidend ist. Unser Team setzt täglich alles daran, Käufern und Verkäufern in Leipzig die bestmögliche Orientierung und den höchsten Service zu bieten.“

Zum Hintergrund der Analyse

Für den Capital Makler-Kompass wurden in diesem Jahr Anbieter in 161 Städten auf Herz und Nieren geprüft. Die Experten des IIB Instituts forderten ausgewählte Makler auf, einen umfangreichen Fragenkatalog zu beantworten und detaillierte Unterlagen sowie Musterdokumente einzureichen. Im Segment der Wohnimmobilien erhielten lediglich 19 Prozent der Makler eine Auszeichnung. Poschmann Immobilien gelang es, die strengen Anforderungen des Tests zu erfüllen und mit einer Fünf-Sterne-Bewertung in die Bestenliste aufgenommen zu werden.

Markteinschätzung der Branche

Der Test beleuchtet zudem die aktuellen Marktentwicklungen. Laut den befragten Wohnimmobilienmaklern zeichnet sich eine Trendwende ab: 9 von 10 Profis erwarten, dass die Preise für ältere Häuser und Wohnungen in den kommenden zwölf Monaten stagnieren oder sogar steigen werden. Dies steht im Gegensatz zur Skepsis, die Makler dem Gewerbeimmobilienmarkt entgegenbringen.

„Die Ergebnisse des Makler-Kompasses zeigen, dass Vertrauen und fundierte Expertise bei der Vermittlung von Wohnimmobilien mehr denn je gefragt sind“, ergänzt Poschmann. „Wir blicken optimistisch auf den Leipziger Markt (Leipzigs Stadtteile vorgestellt: https://www.poschmann-immobilien.com/leipzigs-stadtteile-umland/ ) und stehen unseren Kunden als verlässlicher Partner zur Seite.“

