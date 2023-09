Top-Soundqualität im Skoda Octavia: Lautsprecher-Tausch

Ein 600 Watt Soundupgrade für den Skoda Octavia mit hervorragenden Klangeigenschaften.

Der Skoda Octavia ist in verschiedenen Modelle Reihen auf dem Markt, dem Skoda Octavia I, II und III von 1996 – 2020. In allen drei Modellen mit Standard Audiosystem ist es erforderlich, die Lautsprecher zu tauschen, wenn man eine Top-Soundqualität erreichen möchte. Die Firma auto-lautsprecher.eu bietet Lautsprecher Upgrades für alle drei Skoda Modell Reihen an.

Für das aktuelle Modell Skoda Octavia III gibt es im Webshop Lautsprecher-Upgrades in verschiedenen Preisklassen. Im Paket Skoda Octavia III Soundsystem Upgrade 600 Watt Power wird ein komplettes Soundsystem Upgrade angeboten mit allen Lautsprechern für alle vier Türen einer Endstufe die auch mit dem Radio oder Navi ab Werk kommunizieren kann und Türdämmung wie auch Ausbauwerkzeug für die Türverkleidungen.

Die Lautsprecher aus diesem Paket stammen von dem amerikanischen Hersteller JL-Audio mit Testsieg in der Oberklasse aus der Zeitschrift Car & Hi-Fi. Beide 2 Wege Systeme JL-Audio C1 650 externe Hochtöner für die originalen Einbauplätze. Die 225 Watt Lautsprecher Systeme werden von der Hertz DPower4 4 Kanal Endstufe mit bis zu 600 Watt Maximalleistung betrieben. Die Endstufe ist so konzipiert, dass sie an Radios oder Navigationen ab Werk durch die High Level Eingänge angeschlossen wird. Oder sie bietet auch für Radios oder Navigationen von Fremdherstellern, die nachträglich im Skoda Octavia III installiert wurden, sie nutzen Anschlüsse über das Cinchkabel.

Für die Montage der Skoda Octavia Lautsprecher liegen im Lieferumfang fahrzeugspezifische Einbauringe mit Adapterkabel und Gewindeschrauben bei. Ohne fahrzeugspezifische Halterungen können keine Lautsprecher im Skoda Octavia montiert werden. Die originalen Lautsprecher sind mit Halterungen an die Türen genietet. Die Montage kann vom Fahrzeughalter durchgeführt werden.

Die JL-Audio C1 650 Lautsprecher aus dem Paket haben exzellente Klangeigenschaften für verschiedenen Musikrichtungen von Rock bis zu Electronic Beats, sie haben durch den hohen Wirkungsgrad von über 90DB kraftvolle und kontrollierte Bässe wie auch dynamische klare Höhen. Wir bieten nur hochwertige Skoda Auto-lautsprecher für ein Upgrade an, die auch bei sorgfältiger Installation ein hervorragendes Klangbild gewährleisten.

Für die Modelle Skoda Octavia II sind im Webshop von auto-lautsprecher.eu weitere Angebote von 200mm Systemen für beide Fronttüren bis zu günstigen 2 Wege Systemen unter 100 Euro verfügbar. Das Top Paket mit 200mm Tieftönern und allen weiteren Lautsprechern für die Türen ist auch hier mit der Hertz DPower4 Endstufe im Angebot. Auch für dieses Skoda Modell kann die Endstufe direkt an die Radios oder Navigationen ab Werk angeschlossen werden.

Für Fahrzeughalter des Skoda Octavia I bieten wir im Webshop massive MDF Halterungen für die Lautsprecher an den vorderen Türen an. Damit wird der Sound verbessert, da Lautsprecher mit MDF Halterungen bessere Klangeigenschaften zur Geltung bringen.

Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt.

Firmenkontakt

auto-lautsprecher.eu

Imrana Jashari

Ottmanacher Straße 8

9064 Magdalensberg

43 463 292 141



https://auto-lautsprecher.eu/

Pressekontakt

auto-lautsprecher.eu

Patrik Hofmann

Grottenhofstraße 38

8053 Graz

0680 5536907



https://auto-lautsprecher.eu/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.