TOP Sozial Charta Projektspende 1.500 Euro an Foerderverein Sonnenstrahlen e.V.

Unternehmenspartner der TOP Sozial Charta initiieren – mit Gewinnern des Wettbewerbes „Unternehmer des Jahres in der Region Reutlingen“ – eine Kooperationsspende. Die Partner der Charta unterstützen und fördern gemeinsame Projekte mit gemeinnützigen Sozialpartnern. Nun freute sich der Förderverein Sonnenstrahlen e.V. aus Pfullingen über eine großzügige Spende in Höhe von 1.500 Euro. Der Spendenscheck wurde gemeinsam von der ProNatur Garten- und Landschaftsbau, Physiotherapie van Rossenberg, APROS Consulting & Services, Landgraf Immobilien GmbH und der Ergotherapie Team Weckmann an die Verantwortlichen des Vereins überreicht.

Die zertifizierten Partner der TOP Sozial Charta verstärken die Verbindungen zwischen sozialen Organisationen und Unternehmen und unterstützen Sozialpartner aktiv. Gemäß dem Motto „Nicht nur drüber reden, sondern machen“ (Erich Kästner), arbeiten hier Sozial- und Unternehmenspartner zusammen. Gleichzeitig werden dabei die Sichtbarkeit und der Bekanntheitsgrad, sowohl der gemeinnützigen Organisationen, als auch der Unternehmen erhöht. Die Charta und das Zertifikat für soziales Engagement gewinnen seit Jahren weiter an Bedeutung, denn der Ansatz ist einmalig.

Das Ergotherapie Team Weckmann hat als TOP Sozial Charta Mitgliedsunternehmen den Förderverein Sonnenstrahlen e.V. als kooperierenden Sozialpartner an ihrer Seite und hilft auch selber aktiv mit ergotherapeutischer Betreuung im Verein. Der gemeinnützige Verein aus Pfullingen hilft seit über 15 Jahren Kindern der Region in schwierigen Lebenssituationen und dies kostenfrei, schnell und unbürokratisch.

Beispielsweise begleitet der Förderverein Kinder und Jugendliche, deren Eltern schwer erkrankt sind. Im Mittelpunkt stehen dabei die Kinder der Familien und deren Bedürfnisse, wie sie mit der für sie oftmals traumatisierenden Erfahrung umgehen können. „Wichtig ist allen, den Raum für Leichtigkeit, für Trauer und gemeinsamen Austausch mit anderen Betroffenen zu geben und dabei helfen wir ihnen auch mit Ergotherapie, Kunsttherapie, Pferdegestützte Therapie und mit Trauergruppen.“, so Thomas Reumann, Landrat a.D. und Vorsitzender des Förderverein Sonnenstrahlen e.V..

„Wir freuen uns, neben den beiden Gewinnerunternehmen des Wettbewerbes „Unternehmer des Jahres in der Region Reutlingen“ – ProNatur Garten- und Landschaftsbau aus Metzingen und Physiotherapie van Rossenberg aus Eningen – nun mit der Reutlinger Landgraf Immobilien GmbH auch bereits einen neuen TOP Sozial zertifizierten Unternehmenspartner für das Charta-Projekt gewonnen zu haben“, so der Kurator der TOP Sozial Charta, Volker Feyerabend.

Mit dem Kooperationsprojekt und der Spende, soll die tägliche Arbeit und Projekte von Sonnenstrahlen e.V. unterstützt und weitere Transparenz über dessen gute Arbeit geschaffen werden. Durch ein Sponsoring der Öffentlichkeitsarbeit und einen gemeinsamen Spendenbeitrag, kam aktuell nun eine Summe von 1.500 Euro zusammen, die nun an die Verantwortlichen übergeben wurde.

Neugierige können sich auch ein Bild der gemeinnützigen Arbeit machen, denn ein entsprechender TOP Sozial Online-Auftritt des Sozialpartners Sonnenstrahlen e.V. wurde bereits eingerichtet. Und weitere Aktionen seien in Planung, so Volker Feyerabend.

„Als Förderverein, der über Spenden und Mitgliedsbeiträge finanziert wird, hilft uns dieser großzügige Scheck, um unsere Hilfs- und Unterstützungsangebote für die betroffenen Kinder und Jugendliche weiterzuführen zu können“, so Thomas Reumann.

Weitere Informationen:

www.sonnenstrahlen-online.de

www.TOP-Sozial-Charta.de

APROS Consulting & Services GmbH Unternehmensberatung, Werbeagentur, PR-Agentur und ganzheitliche Dienstleistungen.

Seit mehr als 25 Jahren sind wir aktiv und stabil für unsere Kunden tätig z. B. bei Themen wie Strategien, Prozesse, IT, Kooperationen, Hosting, SEO, Social Media, Marketing, PR, Vertrieb und Werbung.

Wir sind mittlerweile mit 30 Spezialisten in Reutlingen Tübingen, Eningen, Stuttgart, Nagold und deutschlandweit vertreten und auch der Ausbau der Geschäftsfelder geht stetig und konstant voran.

„Die Firmenphilosophie Idee und Umsetzung durch praxiserfahrene Spezialisten, hat sich im Lauf der Jahre bestens bewährt.“

Kontakt

APROS Consulting & Services GmbH

Volker Feyerabend

Rennengaessle 9

72800 Eningen – Reutlingen

49 (0)7121-9809911



https://www.APROS-Consulting.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.