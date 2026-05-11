Top-Wissenschaftler empfehlen Nährstoffe im Biorhythmus

Das wohl am besten erforschte Gesundheitsprodukt Deutschlands ist vermutlich „2 PLUS 10® COR“. Ein Produkt, das gezielt Nährstoffkombinationen im Biorhythmus einsetzt. Dabei sorgt ein innovativer Ansatz für Aufsehen in der Welt der modernen Ernährungswissenschaft: Mit dem Produkt 2plus10 präsentieren die renommierten Wissenschaftler Charles Fernando und Wolfgang Rüdinger eine wegweisende Lösung, die die Nährstoffaufnahme gezielt an den menschlichen Biorhythmus anpasst. Das Konzept hinter 2plus10 basiert auf neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen der Chronobiologie. Diese belegen, dass der Körper Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente je nach Tageszeit unterschiedlich effizient aufnimmt und verwertet. Durch die präzise Abstimmung der Inhaltsstoffe auf die innere Uhr des Menschen ermöglicht 2plus10 eine optimierte Versorgung – abgestimmt auf die natürlichen Leistungs- und Regenerationsphasen des Körpers.

Die Entwicklung des Produkts ist das Ergebnis jahrelanger Forschung. Charles Fernando und Wolfgang Rüdinger vereinen fundierte wissenschaftliche Expertise mit einem tiefen Verständnis für moderne Ernährungsstrategien. Ihr Ziel: die Effektivität von Mikronährstoffen zu maximieren und gleichzeitig den natürlichen Rhythmus des menschlichen Organismus zu respektieren. „Der Zeitpunkt der Nährstoffaufnahme ist entscheidend für ihre Wirksamkeit“, betonen die Entwickler. „Mit 2plus10 nutzen wir die biologischen Taktgeber des Körpers, um eine bestmögliche Versorgung zu gewährleisten.“ Mit diesem innovativen Ansatz setzt 2plus10 neue Maßstäbe im Bereich der funktionellen Nahrungsergänzung und unterstreicht die Bedeutung einer personalisierten, wissenschaftlich fundierten Gesundheitsvorsorge.

Über 2plus10

2plus10 ist ein modernes Nahrungsergänzungskonzept, das auf den Prinzipien der Chronobiologie basiert. Es wurde entwickelt, um die Nährstoffaufnahme im Einklang mit dem natürlichen Biorhythmus zu optimieren und so Leistungsfähigkeit, Wohlbefinden und Vitalität zu unterstützen.

Das Zwei-Komponenten-Prinzip

Die speziell entwickelte Kombination aus Kapsel (morgens) und Pulver (tagsüber) basiert auf physiologischen Grundprinzipien und unterstützt die tägliche Nährstoffaufnahme in Einklang mit natürlichen Biorhythmen. Die Inhaltsstoffe wurden mit größter Sorgfalt ausgewählt und aufeinander abgestimmt, um eine vielseitige Mikronährstoffversorgung zu ermöglichen.

Wissenschaft trifft Alltag

Kristian Becker verbindet als Unternehmer betriebswirtschaftliches Know-how mit einer tiefen Verantwortung für moderne Gesundheitslösungen. Gemeinsam mit dem Chemiker und Mediziner Dr. Dr. Wolfgang Rüdinger sowie dem Pharmakologen Dr. Charles Fernando entwickelt er Produkte, die auf wissenschaftlicher Systematik und langjähriger Forschung basieren. Dabei steht nicht eine kurzfristige Leistungssteigerung im Fokus. Die Nahrungsergänzungsmittel sind für Menschen entwickelt worden, die ihre Gesundheit bewusst fördern. Hinter „2 PLUS 10“ steht ein exzellenter Wissenschaftler: Wolfgang Rüdinger, geboren 1950, vereint wie kaum ein anderer die Welten von Medizin, Chemie und Unternehmertum. Nach dem Studium der Chemie und Medizin an der TU und FU Berlin promovierte er gleich doppelt – in Chemie an der Technischen Universität Berlin/Max-Planck-Gesellschaft sowie in Radiologie an der Freien Universität Berlin. Bereits zwei Mal wurde er mit dem Deutschen Innovationspreis für die Wirtschaft ausgezeichnet. Ihn und seinen wissenschaftlichen Partner, den Pharmakologen Dr. Charles Fernando, beschäftigte bei der Entwicklung von 2 PLUS 10 nicht nur die sinnvolle Mineralstoff-Zusammensetzung, ohne den Körper damit zu überlasten, sondern auch die Nährstoffaufnahme des Körpers, die je nach Tageszeit und Biorhythmus sehr unterschiedlich ausfallen kann.

Bei der RFB HealthCare haben wir eine klare Vision für die Zukunft. Wir sehen uns als Vorreiter in der Entwicklung von innovativen und effektiven Nahrungsergänzungsmitteln. Unsere Vision ist es, Produkte zu schaffen, die nicht nur das allgemeine Wohlbefinden verbessern sondern auch die körperliche Fitness unserer Anwender nachhaltig steigern. Wir sind stolz darauf, mit unseren Nahrungsergänzungsmittel dazu beitragen, dass wir gesünder, vitaler und energiegeladener in die Zukunft gehen. Wir bei RFB HealthCare sind leidenschaftlich daran interessiert, unsere Kunden auf diesem Weg zu begleiten und dafür mit weiteren gezielt entwickelten Nahrungsergänzungsmitteln zu unterstützen.

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