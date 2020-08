Topaktuelles Entwässerungstechnik-Wissen für alle Lehrenden und Ausbilder auf dem neuen KESSEL-Bildungsportal

Wissensplattform ab sofort unter bildungspartner.kessel.de erreichbar

In der Praxis sind häufig Mängel und Fehler bei der Planung, Installation und Wartung von Entwässerungsanlagen zu beobachten, die leicht vermieden werden können. Als Entwässerungsspezialist und starker Partner des Handwerks stellt die KESSEL AG deshalb mit ihrem neuen Onlineportal aktuelles Fachwissen und Schulungsmaterial für Ausbilder und Lehrende in Bildungseinrichtungen wie Universitäten und Hochschulen sowie Berufs- und Meisterschulen kostenfrei zum Abruf zur Verfügung. “Wir möchten auf diese Weise etwas zur qualifizierten Aus- und Weiterbildung von Fachkräften beitragen und so weitere Multiplikatoren für eine korrekt ausgeführte Entwässerungstechnik gewinnen”, erklärt Benjamin Fastenmeier, Seminar- und Veranstaltungsmanager bei KESSEL.

Von kostenloser Lehrmittel-Bibliothek profitieren

Das KESSEL Bildungspartnerportal ist in zwei Bereiche gegliedert. Im öffentlich zugänglichen Bereich erhalten Interessierte eine allgemeine Übersicht der Leistungen aus dem regulären Angebot des Unternehmens. Dazu gehören Kataloge und Prospekte, KESSEL SmartSelect oder das umfangreiche Aus- und Weiterbildungsangebot. Registrierte Nutzer haben Zugriff auf die gesamte Lehrmittel-Bibliothek, die unter anderem Seminar-Präsentationen, Erklärfilme und Funktionsvideos sowie Bildmaterial und Funktionsmodelle beinhaltet. Lehrende können sämtliche Inhalte kostenfrei und nach Belieben für Unterrichtszwecke nutzen. Darüber hinaus lassen sich über das Portal individuelle Seminare mit den Experten von KESSEL sowie Werksbesuche vereinbaren.

Für das KESSEL Bildungspartnerportal können Sie sich unter http://bildungspartner.kessel.de kostenlos registrieren und nach der Bestätigung sofort auf die umfangreiche Lehrmittel-Bibliothek zugreifen.

Professionelle Aus- und Weiterbildung

Unabhängig von den öffentlichen Bildungspartnern unterstützt KESSEL seit vielen Jahren Handwerker, Mitarbeiter im Handel, Sachverständige sowie Planer, Architekten, Bauunternehmer und Bauleiter mit einem praxisnahen und breit gefächerten Aus- und Weiterbildungsangebot rund um die Entwässerungstechnik – egal ob es sich um die Funktion von Entwässerungstechnik, die aktuelle Normung oder ein branchenübergreifendes Thema handelt. Neben deutschlandweiten Präsenzseminaren in den insgesamt sechs KESSEL Kundenforen sowie den E-Learning-Angeboten bietet das Unternehmen auch ein vielfältiges Webinar-Programm an, welches in Zukunft noch weiter ausgebaut wird.

Anmeldeinformationen zu sämtlichen Webinaren, die grundsätzlich kostenlos angeboten werden, sowie zu den Präsenzseminaren finden Sie unter: http://weiterbildung.kessel.de/

Die KESSEL AG ist deutschlandweiter Marktführer in der Entwässerungstechnik. Das 1963 gegründete Unternehmen hat den Werkstoff Kunststoff in der Entwässerungstechnik etabliert. Heute ist die KESSEL AG ein international agierender Premiumanbieter mit rund 600 Mitarbeitern. Vom Ableiten des Abwassers über dessen Reinigung bis zum Schutz vor Rückstau eines Gebäudes umfasst das Produktspektrum ganzheitliche Systemlösungen für die Entwässerungstechnik.

Firmenkontakt

KESSEL AG

Reinhard Späth

Bahnhofstr. 31

85101 Lenting

08456 270

info@kessel.de

http://www.kessel.de

Pressekontakt

HEINRICH Agentur für Kommunikation (GPRA)

Stefanie Barz

Gerolfinger Str. 106

85049 Ingolstadt

0841 99 33 941

stefanie.barz@heinrich-kommunikation.de

http://www.heinrich-kommunikation.de

Bildquelle: KESSEL AG