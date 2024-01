TORUTEC: Ihr Vertrauenswürdiger IT-Dienstleister in Hannover und Leipzig

Seit unserer Gründung verbinden wir als vertrauenswürdiger IT-Partner Expertise aus der Großindustrie mit persönlichem Engagement für mittelständische Unternehmen. Unsere Expertise und unser Engagement haben es uns ermöglicht, uns als zuverlässiger IT-Partner in verschiedenen Branchen zu etablieren. Mit unseren Standorten in Hannover und Leipzig bieten wir unsere Dienstleistungen einer breiten Zielgruppe an.

Unsere Dienstleistungen

Unser Fokus liegt auf einem breiten Spektrum spezialisierter IT-Dienstleistungen, wobei wir besonderen Wert auf die folgenden Leistungen legen.

1. IT-Beratung und Strategieentwicklung

Unsere Experten analysieren Ihre bestehende IT-Infrastruktur und erarbeiten maßgeschneiderte Lösungen, die Ihren Geschäftsanforderungen entsprechen. Wir unterstützen Sie bei der Entwicklung einer nachhaltigen IT-Strategie.

2. Netzwerk- und Systemintegration

TORUTEC bietet Lösungen für die Vernetzung und Integration von Systemen, um eine nahtlose Kommunikation und Effizienz in Ihrem Unternehmen zu gewährleisten.

3. Cloud-Computing und Hosting

Wir bieten umfassende Cloud-Dienstleistungen, einschließlich der Implementierung, Migration und Verwaltung von Cloud-Infrastrukturen, um die Skalierbarkeit und Flexibilität Ihrer IT-Umgebung sicherzustellen.

4. IT-Sicherheit

Die Sicherheit Ihrer IT-Systeme hat oberste Priorität. Wir bieten umfassende Sicherheitslösungen, um Ihr Unternehmen vor Cyberbedrohungen zu schützen.

5. IT-Unterstützung und Wartung

Unsere Experten sind rund um die Uhr für Sie da, um sicherzustellen, dass Ihre IT-Systeme reibungslos laufen. Wir bieten schnelle und zuverlässige Unterstützung, um Ausfallzeiten zu minimieren.

Unsere Vorteile

Branchenübergreifende Erfahrung

Wir haben Erfahrung in verschiedenen Branchen gesammelt, darunter Industrie, Bildung, Handel und mehr.

Qualifiziertes Team

Unser Team besteht ausschließlich aus hochqualifizierten und zertifizierten IT-Experten. Fortbildung steht bei uns an erster Stelle.

Kundenzentrierter Ansatz

Wir verstehen die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden und bieten maßgeschneiderte Lösungen an.

Innovation

Wir bleiben stets auf dem neuesten Stand der Technologie, um innovative Lösungen anzubieten. So nutzen wir beim Thema Cybersecurity die Vorteile künstlicher Intelligenz, um neue Muster bei Cyberangriffen schneller erkennen und abwehren zu können.

Vertrauen und Zuverlässigkeit

Unsere langjährigen Kundenbeziehungen sind ein Beweis für unser Vertrauen und unsere Zuverlässigkeit.

Unsere Mission

Stressfrei, sicher und skalierbar bringen wir bei TORUTEC die IT unserer mittelständischen Kunden auf Erfolgskurs, indem wir unser wertvolles IT-Wissen aus Großunternehmen und Konzernen anwenden. Kommunikation auf Augenhöhe, Engagement, Fokussierung und strukturierte Vorgehensweisen sowie einen respektvollen und freundlichen Umgang im Team, mit unseren Partnern und unseren Kunden prägen die Zusammenarbeit. Wir sorgen durch innovative Ansätze, skalierbare Prozesse und standardisierte Verfahren für die Integration von IT als ein selbstverständliches und barrierefreies Alltagswerkzeug.

Wir sind glücklich darüber, unsere Dienstleistungen in Hannover und Leipzig anbieten zu können und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Unternehmen in diesen wirtschaftsstarken Regionen.

Über TORUTEC

Seit 2014 sind wir der verlässliche und kompetente Partner für den Betrieb moderner IT-Infrastruktur. Schon seit Anfang an ist es uns wichtig gewesen, uns dabei von der Masse abzuheben. Ursprünglich in Warpe durch Torben und Jörn Runge gegründet, agieren wir nun in Hannover und Leipzig. Mit starkem digitalisierungs Know-How und einem erfahrenen Team unterstützen wir Unternehmen dabei, ihre IT-Herausforderungen zu bewältigen und in einer digitalen Welt erfolgreich zu sein.

Torutec wurde 2014 gegründet und ist derzeit an zwei Niederlassungen vertreten, in Leipzig und in Hannover. Ergänzt werden die Niederlassungen durch mobile Techniker, die für eine optimale Kundenbetreuung auch in weit entfernten Standorten sorgen.

