TOUGHBOOK präsentiert robuste, modulare IT-Lösungen für Sicherheits- und Verteidigungskräfte

Auf der Enforce Tac 2026 zeigt Panasonic TOUGHBOOK sein Portfolio gehärteter, interoperabler IT-Lösungen für mobile und stationäre Führungs-, Einsatz- und Fahrzeugsysteme.

Wiesbaden, DE, 10. Februar 2026 – Die sicherheitspolitischen Herausforderungen in Europa und schnelle technologische Entwicklungen erfordern zunehmend die strategische Verzahnung innerer und äußerer Sicherheit. Robuste, interoperable IT-Plattformen bilden dabei das technologische Rückgrat für Führungsfähigkeit, Einsatzbereitschaft und digitale Souveränität. Die modularen Commercial-Off-The-Shelf (COTS)-Lösungen von Panasonic TOUGHBOOK wurden speziell für den anspruchsvollen Einsatz im Verteidigungssektor und bei Sicherheitsbehörden entwickelt. Sie kombinieren hochspezialisierte Hardware mit moderner Technologie und intelligenten Services, wodurch Einsatzkräfte effizienter zusammenarbeiten.

Auf der Enforce Tac, Deutschlands Leitmesse für Sicherheit und Verteidigung, stellt TOUGHBOOK vom 23. bis 25. Februar gemeinsam mit roda computer (Stand 538, Halle 9) sein breites Spektrum gehärteter IT-Lösungen für militärische und sicherheitsbehördliche Einsatzszenarien vor. Mit ihrer ausgeprägten Robustheit und vielfältigen Anpassungsmöglichkeiten sowie zahlreichen Sicherheitsfeatures gewährleisten TOUGHBOOK Geräte auch unter herausfordernden Bedingungen zuverlässige Daten- und Kommunikationsströme in Echtzeit und ermöglichen eine sichere, schnelle Entscheidungsfindung.

Die Geräte eignen sich damit insbesondere für den Einsatz in C4ISR, Kommandozentralen, aber auch in mobilen Gefechtsständen und Einsatzunterstützungssystemen. Darüber hinaus können sie als Feldrechner in zivilen, wie in Einsatzfahrzeugen oder bei der Drohnensteuerung verwendet werden. Weitere Einsatzbereiche sind Logistik, Training und Ausbildung sowie Maintenance und Instandhaltung.

Einsatzbereit unter allen Bedingungen

Alle TOUGHBOOK Geräte werden nach Militärstandards und Schutzklassen auf Robustheit, Zuverlässigkeit, Ausfallsicherheit und Langlebigkeit getestet. Sie weisen die niedrigsten Ausfallraten und sichersten langlebigen Akkus im Markt auf. Die Geräte lassen sich modular für alle militärischen Anwendungsszenarien anpassen, teils sogar ad hoc während des Einsatzes. Zu den Konfigurationsoptionen gehören zum Beispiel Smartcard-Leser, zusätzliche LAN- und USB-Anschlüsse, serielle Schnittstellen oder Wärmebildtechnik. Die Geräte adressieren damit den wachsenden Bedarf an hochflexiblen und trotzdem wirtschaftlichen COTS-Lösungen. Im Vergleich zu Sonderanfertigungen überzeugen sie dabei mit langfristiger Verfügbarkeit und kürzeren Lieferzeiten.

Nahtlose Systemintegration im Fahrzeug

TOUGHBOOK Geräte können durch zertifizierte Fahrzeugdockings, vibrationsfeste Halterungen sowie fahrzeugspezifische Stromversorgungslösungen nahtlos in zivile wie militärische Fahrzeugarchitekturen integriert werden. Über dedizierte Signal- und Datenschnittstellen oder optionale militärische Steckverbinder lassen sich Peripheriesysteme wie Funktechnik, Sensorik, Displays oder fahrzeuginterne Bussysteme wie CAN oder Ethernet flexibel anbinden. In Verbindung mit missions- oder führungsspezifischer Software dienen TOUGHBOOK Tablets und Notebooks dabei als Bedien-, Anzeige- und Rechenknoten für Lagebilder, Führungssysteme oder Diagnoseanwendungen. Das macht TOUGHBOOK zu einem integralen Bestandteil vernetzter Einsatzplattformen.

Sicher vernetzt

Besonders im mobilen Einsatz sind Verteidigungskräfte darauf angewiesen, miteinander und mit Einsatzsystemen in Verbindung zu bleiben. Die Konnektivitätsfunktionen der Geräte reichen von WiFi6, Bluetooth und LAN über serielle Ports bis hin zu globalen Navigationssatellitensystemen (GNSS). Die Geräte unterstützen zudem LTE, 4G und 5G. Integrierte Hochleistungsantennen verbessern die Funkabdeckung auch in abgelegenen Gebieten. Je nach Anwendungsfall können sämtliche Funkmodule vollständig entfernt, blockiert oder in missionskritischen Situationen per Knopfdruck deaktiviert werden. Zusätzlich lassen sich Anzeigefunktionen innerhalb von Sekunden abschalten, um eine Aufklärbarkeit zu verhindern. Sicherheitsrelevante Daten lassen sich mit Quick Release OPAL-SSDs schnell entnehmen. Tempesting-Optionen machen die Geräte zudem abstrahlsicher.

Zertifizierte Linux-Plattform für nahtlose Interoperabilität sowie sichere Cloud- und Edge-Anwendung

Open-Source-Umgebungen wie Red Hat Enterprise Linux (RHEL) sichern Zukunftsfähigkeit, digitale Souveränität und nahtlose Interoperabilität zwischen Geräten, Plattformen und Kommandozentralen. TOUGHBOOK Geräte sind als einzige robuste Geräte für RHEL zertifiziert. Dies ermöglicht einen einheitlichen Plattform-, Edge- und Air-Gap-Betrieb sowie eine nahtlose Integration. Cloud- und Edge-Computing-Funktionen sorgen für sichere, verteilte Befehls- und Kontrollfunktionen. Gleichzeitig sind Support, Updates und Security-Patches direkt vom Hersteller gewährleistet. Red Hat stellt dabei Cyber-Resilienz mit SELinux, FIPS 140-2 und STIG-Konformität sicher.

Besuchen Sie uns auf der Enforce Tac 2026

Erleben Sie vor Ort unter anderem das von Panasonic und roda computer entwickelte TOUGHBOOK 40 TACTICAL. Dank eines speziellen Moduls lässt es sich nahtlos in verschiedene Militär- und Einsatzfahrzeuge integrieren. Bei Bedarf kann es mit einer militärischen Fahrzeughalterung fest verbaut werden. Es ist nach MIL-STD-810 zertifiziert und hält extremen Temperaturen, Stößen und Vibration Stand. Damit eignet es sich ideal für Einsätze in herausforderndem Gelände. Militärische Rundsteckverbinder mit eingebettetem Port Control Protocol ermöglichen zuverlässige Verbindungen und Signalübertragungen. KI-Verarbeitung mit Intel® Core™ Ultra-CPUs sorgt für mehr Effizienz, Genauigkeit und lokale Echtzeit-Datenanalysen am Rande des Netzwerks. Intel® Arc™ oder AMD RADEON™ Pro-Grafikprozessoren optimieren die Grafikleistung.

Lernen Sie darüber hinaus die Vorteile und Funktionen der TOUGHBOOK Notebooks 40 und 55 sowie der 2-in-1 Detachable Tablets TOUGHBOOK G2 und 33 kennen. Ergänzt wird das Portfolio durch professionelle Fahrzeugeinbaulösungen, die Panasonic kundenspezifisch entwickelt und serienmäßig über den Partner Gamber-Johnson verfügbar sind.

Weitere Informationen zu TOUGHBOOK Lösungen stehen hier bereit: https://eu.connect.panasonic.com/de/de/toughbook

Bildmaterial zu dieser Meldung können Sie sich hier herunterladen.

Über die Panasonic Group

Die 1918 gegründete Panasonic Group ist heute weltweit führend in der Entwicklung innovativer Technologien und Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Wohnungsbau, Devices, B2B-Lösungen und Energiesektor und hat am 1. April 2022 auf ein operatives Unternehmenssystem umgestellt, wobei die Panasonic Holdings Corporation als Holdinggesellschaft fungiert. Der Konzern meldete für das am 31. März 2025 endende Geschäftsjahr einen konsolidierten Nettoumsatz von 51,6 Milliarden Euro (8.458,2 Milliarden Yen). Weitere Informationen über die Panasonic-Gruppe finden sich an dieser Stelle: https://holdings.panasonic/global/

Über Panasonic Connect Europe GmbH

Panasonic Connect Europe nahm am 1. Oktober 2021 den Geschäftsbetrieb auf und bildet eine neue, auf das B2B-Geschäft ausgerichtete und agile Organisation. Mit mehr als 400 Mitarbeitenden und unter der Leitung von CEO Shusuke Aoki verfolgt das Unternehmen das Ziel, mit innovativen Produkten sowie integrierten Systemen und Services zum Erfolg seiner Kunden beizutragen – konsequent ausgerichtet auf die Vision „Change Work, Advance Society and Connect to Tomorrow“.

Panasonic Connect Europe hat seinen Hauptsitz in Wiesbaden und besteht aus den folgenden Geschäftsbereichen:

– Mobile Solutions Business Division (TOUGHBOOK): Die ausfallsicheren, modularen TOUGHBOOK Notebooks und Tablets steigern kombiniert mit 5G-Technologie, privaten 5G Netzwerken und einem umfangreichen Portfolio an Services die Produktivität mobiler Mitarbeiter im täglichen Einsatz unterwegs. Kundenspezifische Hardware-Services-Kits sind als monatliches „Mobile-IT-as-a-Service“ Abonnement erhältlich.

– Die Media Entertainment Business Division umfasst den Bereich Visual System Solutions mit einem breiten Portfolio an leistungsstarken und zuverlässigen Projektoren sowie hochwertigen professionellen Displays sowie Broadcast & ProAV. Letzterer bietet Smart-Live-Production-Lösungen aus einem durchgängigen End-to-End-Portfolio, darunter PTZ- und Systemkameras, Camcorder, die IT/IP-Plattform KAIROS, Bildmischer und robotergestützte Lösungen, die weltweit für Live-Events, Sportproduktionen, Fernsehen und xR-Studios eingesetzt werden.

– Der Bereich Forschung und Entwicklung (R&D) konzentriert sich auf softwaregetriebene Supply-Chain-Lösungen für reale industrielle Einsatzumgebungen und nutzt dabei jahrzehntelange Expertise in den Bereichen Elektronik, Künstliche Intelligenz und Robotik. Ziel ist es, Panasonic Connect zu einem führenden Lösungsanbieter für die gesamte Wertschöpfungskette zu entwickeln – von der Fertigung bis zum Handel.

– Panasonic Factory Solutions Europe vertreibt ein breites Spektrum an Smart-Factory-Lösungen, darunter Elektronikfertigungslösungen, Robotik- und Schweißsysteme sowie Softwarelösungen und Engineering-Leistungen.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://eu.connect.panasonic.com/de/de

Bitte besuchen Sie die LinkedIn-Seite von Panasonic Connect Europe: https://www.linkedin.com/company/panasonic-connect-europe/

