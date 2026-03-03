Tourism Malaysia eröffnet ITB-Auftritt mit Kultur, Kulinarik und starken Marktsignalen: Ein fulminanter Start ins Visit Malaysia Year 2026

Mit einer farbenfrohen kulturellen Performance und klaren Botschaften an den

internationalen Reisemarkt hat Tourism Malaysia am Dienstagmittag seinen offiziellen Auftritt

auf der ITB Berlin 2026 eröffnet. Punkt 12.00 Uhr wurde der Malaysia-Pavillon in Halle 26,

Stand 103, feierlich eröffnet – begleitet von traditionellen Tänzen, einem musikalischen

Medley und regem Interesse von Medien und Branchenpartnern.

Der Messeauftritt steht ganz im Zeichen des offiziellen Kampagnenjahres Visit Malaysia Year

2026. Malaysia positioniert sich dabei als vielseitiges, kulturell reiches und zunehmend

nachhaltiges Fernreiseziel mit einem breiten Angebot von Natur- und Geo-Tourismus über

Community-based Tourism bis hin zu Business Events und hochwertigen Reiseerlebnissen.

Die Marktentwicklung aus dem deutschsprachigen Raum liefert dafür starke Argumente:

188.928 Reisende aus Deutschland besuchten Malaysia im Jahr 2025 – ein Plus von rund 32,6

Prozent gegenüber dem Vorkrisenjahr 2019 und 10,7 Prozent mehr als 2024. Die Zahlen

unterstreichen die wachsende Nachfrage nach authentischen, naturnahen und kulturell

vielfältigen Destinationen in Südostasien.

Mit rund 80 Co-Ausstellern aus staatlichen Tourismusorganisationen, Destination

Management Companies, Hotellerie und touristischen Leistungsträgern ist der Malaysia-

Pavillon eine der größten Länderpräsentationen der Messe und eine zentrale Plattform für

Austausch, Produktneuheiten und neue Kooperationen.

Im Anschluss an die Eröffnung wurde das offizielle „Visit Malaysia Year 2026“-Showcase-

Video präsentiert, das die landschaftliche, kulturelle und kulinarische Vielfalt des Landes in

den Fokus rückt. Ein besonderer Publikumsmagnet war zudem die Live-Demonstration der

Zubereitung von Roti Canai und Teh Tarik, die Malaysias lebendige Street-Food-Kultur auf

anschauliche Weise erlebbar machte. Fachpräsentationen der Malaysian Association of Tour

and Travel Agents (MATTA) sowie Informationen zum Langzeitaufenthaltsprogramm

Malaysia My Second Home (MM2H) rundeten das Programm des ersten Messetages ab.

Erlebnisorientiertes Standprogramm an allen Messetagen

Auch über die Eröffnung hinaus setzt Tourism Malaysia während der gesamten ITB auf ein

interaktives, erlebnisorientiertes Standkonzept. Besucher erhalten Einblicke in traditionelle

Handwerkskünste wie Batiken oder die Verarbeitung von malaysischem Zinn (Pewter), das

ganzheitliche Wellness-Konzept Urutan Malaysia entdecken oder sich über traditionelle

Spiele mit kulturellem Hintergrund informieren. Ergänzt wird das Programm durch

Präsentationen traditioneller Trachten sowie Virtual-Reality-Erlebnisse, die Natur- und

Unterwasserwelten Malaysias immersiv erlebbar machen .

Am Mittwoch, 4. März, stehen mehrere Launches malaysischer Bundesstaaten auf dem

Programm, darunter die geschärfte Markenpositionierung „Naturally Langkawi“, die

Präsentation von „Explore Sabah 2026“ sowie der Start von „Visit Selangor Year 2026“.

Weitere Programmpunkte widmen sich Business Events, Geo-Tourismus und nachhaltigen

Entwicklungsansätzen.

Der Donnerstag, 5. März, bringt unter anderem die Vorstellung von „Visit Perlis 2026“ sowie

den offiziellen Markenlaunch von „Naturally Langkawi“ mit Filmpräsentation und gezieltem

Medienmoment.

Mit seinem Auftritt auf der ITB Berlin 2026 unterstreicht Malaysia nicht nur die strategische

Bedeutung des europäischen Marktes, sondern auch den Anspruch, Qualität, Nachhaltigkeit

und kulturelle Authentizität stärker in den Mittelpunkt der touristischen Entwicklung zu

rücken – ein Ansatz, der den Nerv vieler Reisender und Branchenpartner trifft.

–

Firmenkontakt

Fame Creative Lab

Isabell Böck

Burgstraße 27

60316 Frankfurt am Main

+491752768033



https://www.fame-creativelab.com/en/kontakt

Pressekontakt

Fame Creative Lab

Isabell Böcl

Burgstraße 27

60316 Frankfurt am Main

+491752768033



https://www.fame-creativelab.com/en

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.