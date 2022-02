Tourrider ist das neue Mercedes-Reisebus für die USA

Die Logik von Mercedes ist geheimnisvoll. Der Hersteller verlässt eindeutig das touristische Segment in Europa und tritt ihre „Premium“-Tochter Setra ab. Aber in den USA wurde gerade eine spezielle Bus-Familie namens Tourrider, die in den beiden Modellvarianten Business und Premium vorgestellt wurde, debütiert. Beide Busse haben gleiche Fahrzeuglänge (fast 14 m), dreiachsig, mit deutschem Dieselmotor OM 471 mit 450 PS und amerikanischem hydraulischen Automat Allison WTB 500R. Dabei handelt es sich um eine amerikanisierte Version des einzigen noch verbliebenen nicht-städtischen Tourismo-Modells der Produktpalette.

Die Unterschiede zwischen den Versionen sind gering: im Tourrider Premium mit seinem um 2,36 inch (6,0 cm) gegenüber dem Tourrider Business erhöhten Fahrgastraum. Äußerlich unterscheiden sie sich durch Spiegelhalter und Frontmasken mit verschiedenen Scheinwerfern. Drinnen werden die Unterschiede nur durch die Anordnung der verschiedenen Sitze und die Qualität der Ausstattung bestimmt, zu diesem gehört die Auswahl an Stoffen und Farben, Dekoren, Ziernähten und Zierleisten. Außerdem kann man den Tourrider Premium das Glasdach TopSky Panorama bestellen.

Selbstverständlich besitzen die neuen Busse alle verfügbaren elektronischen Assistenten der Marke, wie 360-Grad-Kamerasystem, Lane Assistant (Fahrspruch Kontrolle), Active Brake Assist 5 (Gefahrbremsung), Aufmerksamkeitssteuerung (ATAS) und Sideguard Assist Fußgängererkennungsradar.

Erstaunlicherweise wurden Mercedes-Benz Reisebusse weltweit nie in den USA verkauft. Kleinere gab es, allerdings in eher bescheidener Zahl, ab Ende der 1960er Jahre. Mehr oder weniger bemerkbar machte sich der Verkauf von Sprinter-Kleinbussen-Linientaxi , die hierzulande als Freightliner und Dodge bekannt sind. Die anderen Klassen waren durch lokale Tochtermarken vertreten, wie Schulbusse von Thomas Bus und Stadtbusse von der inzwischen geschlossenen Orion hergestellt wurden.

Setra dagegen hat den lokalen Markt schon mehrmals betreten, aber alle Generationen sind jedoch auf nordamerikanischen Straßen eine Seltenheit geblieben. Von Mercedes wurde interne Konkurrenz unter Reisebusse ins Leben gerufen. Es könnte durchaus sein, dass die neuen Produkte hier nicht Fuß fassen (der Markt ist wählerisch und übersättigt) und der ohnehin schwache Verkauf von Setra zurückgehen wird.

Bildquelle: @www.mercedes-benz-bus.com