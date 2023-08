tPM-Patchkabelführungswanne spart eine Höheneinheit im Netzwerkverteiler

tde erweitert Patchkabelmanagement-System tPM um universelle Patchkabelführungswanne

Dortmund, 10. August 2023. tde – trans data elektronik erweitert ihr erfolgreiches tPM-Konzept: Ab sofort ergänzt eine 19-Zoll-Patchkabelführungswanne das Patchkabelmanagement-System. Der Clou: Da Netzwerktechniker sie direkt auf der Höheneinheit vor aktiven Komponenten und bestehende Patchfelder anbringen können, spart sie Platz im Netzwerkverteiler. In Verbindung mit den modularen Plug-and-play-fähigen tde-Systemplattformen sind sauber strukturierte und energieeffiziente Verkabelungen mit hohen Packungsdichten auf kompaktem Raum möglich. Zudem lassen sich Neu- und Umverkabelungen leichter vornehmen oder Patchkabel leichter austauschen.

tde hat das tPM-System als patentiertes Patchkabelmanagement-System für die geordnete Patchkabelführung im Netzwerkverteiler konzipiert: Es besteht aus einer 19 Zoll großen Trägerplatte auf einer Höheneinheit, Kabelführungshalter und Schaumstoffeinlagen, für die der Netzwerkexperte unterschiedliche Kabeldurchmesser zur Verfügung stellt. Indem die integrierte Zugentlastung die Kabel vor mechanischer Beanspruchung schützt, lassen sich überflüssige Dämpfungserhöhungen infolge von Faserstress verhindern.

Jetzt ergänzt tde ihr umfangreiches tPM-Portfolio um eine tPM-Patchkabelführungswanne: „Die Funktionalität der Patchkabelführungswanne hat sich bereits bei unserem tML – tde Modular Link System bewährt. Aufgrund der hohen Nachfrage unserer Kunden haben wir sie nun für unser tPM-System adaptiert und integriert“, sagt Andre Engel, Geschäftsführer tde. „Die Patchkabelführungs-wanne erweist sich vor allem im Zusammenhang mit hohen Packungsdichten von Vorteil, weil Kunden keine separate Höheneinheit mehr für das Patchkabelmangement benötigen.“

Sauber strukturiert, energieeffizient verkabelt – und eine Höheneinheit gespart

Für die tPM-Patchkabelführungswanne hat tde zwei Winkeladapter designt. Diese können links und rechts mit dem jeweiligen Verteilerfeld oder der aktiven Komponente untergeschraubt werden. Anschließend lässt sich die Patchkabelführungswanne einfach einhängen. Netzwerktechniker können die Patchkabel von vorne einlegen und diese innerhalb der Höheneinheit weg und vertikal nach unten führen. Die Patchkabelführungswanne lässt sich zusammen mit den meisten am Markt verfügbaren aktiven Komponenten und Verteilerfeldern nutzen und ist mit dem vertikalen tPM-Patchkabelmanagement kombinierbar. tde hat die Patchkabelführungswanne standardmäßig mit einem magnetischen Beschriftungsstreifen versehen. Netzwerktechniker können diesen beschriften und so die Verkabelung sauber dokumentieren.

Ordnung und Überblick im Netzwerkverteiler

„Auch in Zukunft werden wir unser tPM-Patchkabelmanagement-System kontinuierlich optimieren sowie erweitern und dabei die speziellen Wünsche unserer Kunden berücksichtigen. Die Zahl der Patchkabel in Netzwerkverteilern steigt kontinuierlich – auch aufgrund der wachsenden Anforderungen an die Netzwerkverkabelung. Unser tPM-Konzept schafft Ordnung und Netzwerktechniker behalten den Überblick. Das schätzen unsere Kunden aus allen Branchen – von der Automobilindustrie bis hin zu Anbietern von Internetknotenpunkten“, so Engel.

Das tPM-Patchkabelmanagement ist die ideale Ergänzung der tde-eigenen modularen Plug-and-play-Verkabelungsplattformen tML – tde Modular Link und tSML- tde Semi Modular Link in Kombination mit hohen Packungsdichten. tde stellt ihre tPM-Lösung auch für Verkabelungssysteme anderer Hersteller bereit.

Über tde – trans data elektronik GmbH

Als international erfolgreiches Unternehmen ist tde – trans data elektronik GmbH seit mehr als 30 Jahren auf die Entwicklung und Herstellung skalierbarer Verkabelungssysteme für größte Packungsdichten spezialisiert. Auch das Kernforschungszentrum CERN vertraut auf das Know-how des Technologieführers in der Mehrfasertechnik (MPO).

Das Portfolio „Made in Germany“ umfasst komplette Systemlösungen mit Schwerpunkt Plug-and-play für High-Speed-Anwendungen im Bereich Datacom, Telecom, Industry, Medical und Defence. tde bietet mit einer eigenen Service-Abteilung Planungs- und Installationsleistungen aus einer Hand und unterstützt den „European Code of Conduct“ für Energieeffizienz in Rechenzentren. Mehr unter: www.tde.de sowie auf LinkedIn, Twitter und Xing.

Unternehmenskontakt

tde – trans data elektronik GmbH, Vertriebsbüro Dortmund

Andre Engel, Prinz-Friedrich-Karl-Str. 46, D – 44135 Dortmund

Tel. +49 231 160480, Fax +49 231 160933, info@tde.de, www.tde.de

Pressekontakt

EPR Advisors, Max-Josef-Metzger-Straße 1, D – 86157 Augsburg

Frauke Schütz, Tel: +49 821 4508 7916, fs@epr-advisors.com

Elke Thiergärtner, Tel: +49 821 4508 7912, et@epr-advisors.com

www.epr-advisors.com

