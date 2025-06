TQ-Automation präsentiert: Direktmessgerät MU103

Energieverbrauch am Netzanschlusspunkt sicher und präzise erfassen

Seefeld, 26. Juni 2025: Mit der neuen MU103 stellt TQ-Automation eine kompakte und hochpräzise Metering Unit (MU) für die dreiphasige Direktmessung am Netzanschlusspunkt (NAP) vor. Das Gerät ist auch ideal für Submetering- und Energiemanagement-Anwendungen in Wohngebäuden, Gewerbe und kleinen Industrieanlagen einsetzbar. Als langjähriger Spezialist für Energiemesstechnik setzt TQ mit der MU103 erneut Maßstäbe in Sachen Genauigkeit, Konnektivität und Cybersecurity – und das alles „Made in Germany“.

Die MU103 misst sowohl Bezug als auch Einspeisung und liefert damit die zentrale Datengrundlage für eine kostenoptimierte Energieverteilung, insbesondere im Zusammenspiel mit einem Home-Energy-Management-System (HEMS). Die Messdaten werden dabei zuverlässig an externe HEMS-Gateways oder in HEMS-fähige Geräte wie Wechselrichter weitergegeben – standardisiert über etablierte Protokolle wie Modbus RTU/TCP/TLS, Sunspec oder künftig auch MQTT.

Kompaktes Format – große Wirkung

Die MU103 erfasst elektrische Energie mit hoher Auflösung über eine direkte Messung bis 63 A (3-phasig). Die kompakte Bauform (4 TE) erlaubt eine einfache Montage im Zählerschrank – ideal für den Einsatz im Wohn- und Kleingewerbebereich der DACH-Region. Trotz der hohen Leistungsdichte liegt der Eigenverbrauch des Geräts bei nur zwei Watt.

Eine intuitive Web-Oberfläche ermöglicht die Konfiguration direkt im Browser via HTTPS – inklusive verschlüsselter Kommunikation, rollenbasiertem Zugriff und regelmäßigen OTA-Sicherheits-Updates. Durch mDNS-Unterstützung wird die Integration ins Netzwerk zum Kinderspiel – ganz ohne aufwändige IP-Suche.

Cybersecurity im Fokus – CRA-ready ab Werk

Die MU103 ist CRA-ready (Cyber Resilience Act) und ist an die Anforderungen der DIN EN IEC 62443-4-2 angelehnt. Neben einer sicheren Firmware-Architektur setzt TQ auf verschlüsselte Protokolle, ein striktes Rollenkonzept in der WebUI und regelmäßige Sicherheits-Updates.

Dank ihrer modularen Architektur lässt sich die MU103 in den Varianten – R, LR und LR+ – optimal auf den jeweiligen Einsatzzweck und das gewünschte Preis-Leistungs-Verhältnis abstimmen. OEM-Partner profitieren zusätzlich von umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten und nahtloser Integration ins eigene Portfolio.

Der TQ-Faktor: Bewährte Qualität – Made in Germany

Die MU103 ist Teil des stetig wachsenden Energiemanagement-Portfolios von TQ. Als führendes Technologieunternehmen mit über 1 Million ausgelieferten Produkten kombiniert TQ fundierte Branchenerfahrung mit einer vollautomatisierten, skalierbaren Produktion in Deutschland – bei dauerhaft hoher Liefertreue und persönlicher Betreuung. TQ bietet dabei weit mehr als ein Produkt: Ansprechpartner auf Augenhöhe, kurze Wege, technische Unterstützung und – bei Bedarf – Werksbesichtigungen sorgen für Transparenz und Vertrauen.

Weitere Informationen zur MU103 sowie technische Details und Bezugsquellen gibt es: hier

Über die TQ-Group

Die TQ-Group wurde 1994 als 2-Mann-Unternehmen gegründet und besteht heute aus rund 2.000 Mitarbeitenden an 14 Standorten in Deutschland, Ungarn, Slowenien, den USA und in China. Als einer der größten Technologiedienstleister und Elektronik-Spezialisten in Deutschland realisiert die TQ-Group maßgeschneiderte, innovative Lösungen für unterschiedliche Branchen, sowohl im Hardware- wie auch im Softwarebereich – von der Entwicklung über die Produktion und weitere Dienstleistungen bis hin zum Produktlebenszyklusmanagement. Das bedeutet: TQ bietet Kompetenz, Erfahrung und Weitblick für die Bereiche E²MS, Embedded Module, Motoren und elektronische Antriebe, Cobot- und Automatisierungslösungen, Medizintechnik und Aviation/Avionics. TQ wächst zudem konsequent mit einem vielfältigen Portfolio an Eigenprodukten in den wirtschaftlich aktuellen Megatrends wie Robotik, Digitalisierung, Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz, E-Mobilität oder dem Energiemanagement. Beides – Servicekompetenz und eigene Entwicklungen – kombiniert die TQ-Group zudem als Original Design bzw. Equipment Manufacturer (ODM / OEM).Auf Basis des breiten Dienstleistungs- und Lösungsbaukastens werden international kundenspezifische Produkte entwickelt und produziert. Und das alles „Made in Germany“. Im Geschäftsjahr 2023/2024 betrug der weltweite Gesamtumsatz des inhabergeführten Unternehmens knapp 500 Millionen Euro. Weitere Informationen gibt es unter: www.tq-group.com

Firmenkontakt

TQ-Group

Michael Horky

Mühlstrasse 2

82229 Seefeld

+49 8153 9308-0



http://www.tq-group.com

Pressekontakt

PR von Harsdorf GmbH

Friederike Floth

Rindermarkt 7

80331 München

089189087335



http://www.pr-vonharsdorf.de

Bildquelle: TQ Group