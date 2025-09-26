TQ-Group übernimmt Mitarbeiter und Geschäftsbetrieb der enders GmbH in Landshut / Ergolding

Mit TQ-Landshut eröffnet der Technologiedienstleister seinen 15. Firmenstandort, baut seine Entwicklungskompetenzen weiter aus und setzt ein starkes Zeichen für den Elektronikstandort Deutschland

Seefeld / Landshut, 26. September 2025: Die TQ-Group übernimmt zum 1. Oktober 2025 Geschäftsbetrieb und Mitarbeiter der enders GmbH im niederbayerischen Landshut. Der Ingenieurdienstleister stellt seinen Betrieb geordnet zum 30. September 2025 ein. Im Zuge der Übernahme integriert TQ ein eingespieltes Entwickler-Team und baut damit die eigenen Entwicklungskapazitäten und -kompetenzen – insbesondere im Bereich Systementwicklung und Maschinenbau – weiter aus.

TQ und enders arbeiten bereits seit mehreren Jahren erfolgreich zusammen. Anfang August 2025 informierte enders über die geplante Betriebsschließung. TQ hat daraufhin kurzfristig die Weichen gestellt, um einen Großteil der Belegschaft für das eigene Unternehmen zu gewinnen.

„Natürlich gilt es, sich so einen Schritt gerade in der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Lage sehr genau zu überlegen. Aber für uns ist es wichtig, ein ganz klares Signal für den Standort Deutschland und Bayern zu senden und unsere Kompetenzen für unsere Kunden noch weiter auszubauen“, so Rüdiger Stahl, Geschäftsführer und einer der beiden Gründer von TQ. enders habe sehr viele erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das umfassende Elektronik-Dienstleistungsangebot von TQ weiter vertiefen und die TQ-Group als eines der führenden Technologieunternehmen Deutschlands weiter stärken.

Stärkere Entwicklungs-Power – Fokus Mechanik

Mit dem neuen Firmenstandort und der Integration des Teams verstärkt TQ die Kompetenz für ganzheitliche Systementwicklung über Mechanik, Software und Elektronik – ein Leistungsbild, das vom Markt zunehmend nachgefragt wird und das der Technologiedienstleister mit dem TQ-PCC (Product Compliance Center) am Standort in Augsburg sogar noch darüber hinaus bis zur Produktzulassung und Konformität mit Cyber-Security-Anforderungen bietet.

Gleichzeitig erweitert TQ auch die Expertise im Anlagen- und Maschinenbau. Die zusätzlichen Kapazitäten ermöglichen es, mehr Kundenaufträge und Eigenprodukte zu realisieren, das Angebotsspektrum sinnvoll zu ergänzen und das Unternehmen für den geplanten Wachstumskurs weiter auszurichten. Somit unterstreicht die TQ-Group ihren Leitsatz, innovative Elektronikdienstleistungen „Engineered and Made in Germany“ zu bieten und festigt ihre Positionierung unter den Top-3-EMS-Unternehmen in Deutschland.

„Mit der Übernahme sichern wir wertvolles Know-how in der Region und erhöhen unsere Schlagkraft – vor allem in der Systementwicklung und im Maschinenbau. Das passt exakt zu unserem Anspruch, Kunden durchgängige Lösungen aus einer Hand zu bieten“, sagt Rüdiger Stahl, Geschäftsführer der TQ-Group. „Besonders erfreulich ist, dass wir ein eingespieltes, erfahrenes Team übernehmen. In unserem Marktumfeld wird es zunehmend schwierig, exzellente Entwicklerinnen und Entwickler zu finden – umso vorteilhafter ist die geplante Übernahme“, ergänzt Stahl.

Mit der Übernahme manifestiert die TQ-Group ihr ganzheitliches 360°-Servicekonzept und schärft ihr Portfolio an Entwicklungsdienstleistungen im Unternehmen weiter, mit jetzt insgesamt fast 300 Entwicklerinnen und Entwicklern für Elektronik, Software, Mechanik und Gesamtsysteme. Bereits seit über 30 Jahren bietet TQ im Zuge seines E²MS-Angebots die Kombination aus innovativer Elektronikentwicklung, Elektronikfertigung nach höchsten Standards sowie individuelle Anpassungen von OEM-Produktlösungen für einen erfolgreichen, schnellen und sicheren Markteintritt ihrer Kunden.

Über die TQ-Group

Die TQ-Group wurde 1994 als 2-Mann-Unternehmen gegründet und besteht heute aus rund 2.000 Mitarbeitenden an 15 Standorten in Deutschland, Ungarn, Slowenien, den USA und in China. Als einer der größten Technologiedienstleister und Elektronik-Spezialisten in Deutschland realisiert die TQ-Group maßgeschneiderte, innovative Lösungen für unterschiedliche Branchen, sowohl im Hardware- wie auch im Softwarebereich – von der Entwicklung über die Produktion und weitere Dienstleistungen bis hin zum Produktlebenszyklusmanagement. Das bedeutet: TQ bietet Kompetenz, Erfahrung und Weitblick für die Bereiche E²MS, Embedded Module, Motoren und elektronische Antriebe, Cobot- und Automatisierungslösungen, Medizintechnik und Aviation/Avionics. TQ wächst zudem konsequent mit einem vielfältigen Portfolio an Eigenprodukten in den wirtschaftlich aktuellen Megatrends wie Robotik, Digitalisierung, Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz, E-Mobilität oder dem Energiemanagement. Beides – Servicekompetenz und eigene Entwicklungen – kombiniert die TQ-Group zudem als Original Design bzw. Equipment Manufacturer (ODM / OEM).Auf Basis des breiten Dienstleistungs- und Lösungsbaukastens werden international kundenspezifische Produkte entwickelt und produziert. Und das alles „Made in Germany“. Im Geschäftsjahr 2023/2024 betrug der weltweite Gesamtumsatz des inhabergeführten Unternehmens knapp 500 Millionen Euro. Weitere Informationen gibt es unter: www.tq-group.com

Bildquelle: TQ