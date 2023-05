TQ-Kinderhaus Hirschkäfer gewinnt Entdeckerkiste

Den Preis stiftet die Bildungsinitiative „3malE“der LEW-Gruppe

München, 31. Mai 2023: Im TQ-Kinderhaus Hirschkäfer in Seefeld wird künftig fleißig geforscht: Die KITA hatte sich im Rahmen des KITA-Entdecker-Programms der LEW-Bildungsinitiative „3malE“ für die Entdecker-Kiste „Sonne“ beworben und per Los den Zuschlag erhalten! Am 23. Mai 2023 erfolgte die Übergabe der Entdeckerkiste durch Andreas Bayer, Kommunalbetreuer der Lechwerke AG, an das Team des TQ-Kinderhauses (v.l.n.r.): Cornelia Zellner (Gruppenleitung der Kindergartengruppe), Stephie Geisler, (stellvertretende Leitung) und Ann-Sophie Hartlapp (Elternbeiratsvertreterin). Die Bildungsinitiative „3malE – Bildung mit Energie“ der LEW-Gruppe engagiert sich unter dem Motto „Entdecken, Erforschen, Erleben“ seit 2005 für Bildungseinrichtungen in der Region Bayerisch-Schwaben.

Die Box enthält zahlreiche spannende Experimente rund um die Themen Sonne, Licht und Wärme. Mit einfachen Materialien, die den Kindern aus dem Alltag bekannt sind, können die Kleinen unter anderem einen Fingerwärmer basteln oder ein Sonnenrad konstruieren. Die Idee hinter der Entdecker-Kiste „Sonne“: Die Kinder folgen ihrer natürlichen Neugier und lernen spielerisch die Kraft der Sonne und der Solarenergie kennen. Experimente zum Thema Regenbogen und seinen Farben zeigen den Kindern, dass die Sonne noch viel mehr kann als Energie spenden.

Die Kiste wurde von einem Experten für frühkindliche Bildung im Auftrag von 3malE entwickelt. Pädagogische Hintergrundinformationen und Praxisanleitungen helfen den pädagogischen Fachkräften die Möglichkeiten der Kiste voll auszuschöpfen. In den nächsten Wochen können die Kinder mit ihren Betreuer:innen jetzt rund um das Thema Sonne experimentieren und viel Spannendes erforschen.

Über das TQ-Kinderhaus Hirschkäfer

Das TQ-Kinderhaus Hirschkäfer ist eine Kindertagesstätte mit Ganztagesbetreuung in Delling (Gemeinde Seefeld). Die Kinder sind zwischen ein und sieben Jahre alt. Ihre Eltern arbeiten bei der TQ-Gruppe, einem Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Gut Delling, oder wohnen in der Gemeinde Seefeld sowie in umliegenden Gemeinden.

Beim TQ-Kinderhaus Hirschkäfer steht eine liebevolle Betreuung im Vordergrund, die sich ganz an den Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientiert. Die Kinder werden abwechslungsreich und vielseitig gefördert, um sie bei ihrer Entwicklung zu unterstützen und auf die Schule und das spätere Leben optimal vorzubereiten. Weitere Informationen zum TQ-Kinderhaus Hirschkäfer unter: www.tq-hirschkaefer.de

Über die TQ-Group

Die TQ-Group wurde 1994 als 2-Mann-Unternehmen gegründet und besteht heute aus rund 1.900 Mitarbeitenden an 13 Standorten in Deutschland, den USA, in Ungarn und in China. Als einer der größten Technologiedienstleister und Elektronik-Spezialisten in Deutschland realisiert die TQ-Group maßgeschneiderte, innovative Lösungen für unterschiedliche Branchen, sowohl im Hardware- wie auch im Softwarebereich – von der Entwicklung über die Produktion und weitere Dienstleistungen bis hin zum Produktlebenszyklusmanagement.

Das bedeutet: TQ bietet Kompetenz, Erfahrung und Weitblick für die Bereiche E²MS, Embedded Module, Motoren und elektronische Antriebe, Cobot- und Automatisierungslösungen, Medizintechnik und Aviation / Avionics. TQ wächst zudem konsequent mit einem vielfältigen Portfolio an Eigenprodukten in den wirtschaftlich aktuellen Megatrends wie Robotik, Digitalisierung, Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz, E-Mobilität oder dem Energiemanagement. Beides – Servicekompetenz und eigene Entwicklungen – kombiniert die TQ-Group zudem als Original Design bzw. Equipment Manufacturer (ODM / OEM).

Auf Basis des breiten Dienstleistungs- und Lösungsbaukastens werden international kundenspezifische Produkte entwickelt und produziert. Und das alles „Made in Germany“. Im Geschäftsjahr 2021/2022 betrug der weltweite Gesamtumsatz des inhabergeführten Unternehmens über 357 Mio. Euro. Weitere Informationen gibt es unter: www.tq-group.com

Über die LEW-Bildungsinitiative „3malE – Bildung mit Energie“

„3malE – Bildung mit Energie“ ist die Bildungsinitiative der LEW-Gruppe: Unter dem Motto „Entdecken, Erforschen, Erleben“ greift 3malE unter der Schirmherrschaft des bayerischen Kultusministers Prof. Dr. Michael Piazolo handlungs- und projektorientiert interessante Fragen rund um die Zukunftsthemen Energie, Energieeffizienz und Umwelt auf.

3malE erhielt im Rahmen des UNESCO-Programms „BNE 2030“ vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen UNESCO-Kommission die Nationale Auszeichnung – Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE). 3malE bietet Kindergärten und Schulen Projekte, Fortbildungen und Materialien zum Thema Energie sowie zu gesellschaftlichen und ökologischen Fragestellungen. Das KITA-Entdecker-Programm von 3malE steht unter der Schirmherrschaft des Bayerischen Ministeriums für Familie, Arbeit und Soziales. Als Kontakt- und Kommunikationsplattform fördert die LEW-Bildungsinitiative seit 2005 die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft, Bildungseinrichtungen und Bildungsteilnehmenden. Weitere Informationen unter: www.lew-3malE.de

Die TQ-Group wurde 1994 als 2-Mann-Unternehmen gegründet und besteht heute aus rund 1.900 Mitarbeitenden an 13 Standorten in Deutschland, den USA, in Ungarn und in China. Als einer der größten Technologiedienstleister und Elektronik-Spezialisten in Deutschland realisiert die TQ-Group maßgeschneiderte, innovative Lösungen für unterschiedliche Branchen, sowohl im Hardware- wie auch im Softwarebereich – von der Entwicklung über die Produktion und weitere Dienstleistungen bis hin zum Produktlebenszyklusmanagement.

Das bedeutet: TQ bietet Kompetenz, Erfahrung und Weitblick für die Bereiche E²MS, Embedded Module, Motoren und elektronische Antriebe, Cobot- und Automatisierungslösungen, Medizintechnik und Aviation/Avionics. TQ wächst zudem konsequent mit einem vielfältigen Portfolio an Eigenprodukten in den wirtschaftlich aktuellen Megatrends wie Robotik, Digitalisierung, Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz, E-Mobilität oder dem Energiemanagement. Beides – Servicekompetenz und eigene Entwicklungen – kombiniert die TQ-Group zudem als Original Design bzw. Equipment Manufacturer (ODM / OEM).

Auf Basis des breiten Dienstleistungs- und Lösungsbaukastens werden international kundenspezifische Produkte entwickelt und produziert. Und das alles „Made in Germany“. Im Geschäftsjahr 2021/2022 betrug der weltweite Gesamtumsatz des inhabergeführten Unternehmens über 357 Mio. Euro. Weitere Informationen gibt es unter: www.tq-group.com

Firmenkontakt

TQ-Group

Michael Horky

Mühlstrasse 2

82229 Seefeld

+49 8153 9308-0



http://www.tq-group.com

Pressekontakt

PR von Harsdorf GmbH

Friederike Floth

Rindermarkt 7

80331 München

089189087335



http://www.pr-vonharsdorf.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.