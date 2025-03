TQ lädt ein zum After School Event in Delling bei Seefeld

Am 10. April 2025 informiert das Technologieunternehmen zukünftige Nachwuchskräfte über viele, spannende Ausbildungsmöglichkeiten

München, 25. März 2025: Die TQ-Group lädt am Donnerstag, den 10. April um 17 Uhr zum After School Event an ihren Firmenhauptsitz auf Gut Delling ein. Vor Ort zeigt das Unternehmen Schülerinnen und Schülern, wie Innovationen in der Elektronikbranche entstehen und präsentiert seine vielseitigen technischen und kaufmännischen Ausbildungsmöglichkeiten. TQ ist einer der führenden Technologiedienstleister Deutschlands und wurde bereits mehrfach als Top-Ausbildungsbetrieb ausgezeichnet.

„Wie geht es nach der Schule weiter?“ Eine Frage, die sich viele Schülerinnen und Schüler gegen Ende oder nach ihrer Schulzeit stellen. Bei der TQ-Group in Delling finden sie im Rahmen einer Abendveranstaltung eine Antwort auf die Ausbildungsfrage. TQ bietet den jungen Talenten sowie je einer Begleitperson die Möglichkeit, die zahlreichen spannenden Ausbildungsbereiche des Technologieunternehmens während des After School Events kennenzulernen: Bei einem Firmenrundgang können die Teilnehmer live einen Blick hinter die Kulissen werfen. Außerdem gibt es die Chance, in direkten Gesprächen mit den Ausbildern und derzeitigen Auszubildenden Erfahrungen auszutauschen und wichtige Informationen zu den Ausbildungsberufen Industriekaufmann / -frau und Elektroniker / -in für Geräte und Systeme sowie zu verschiedenen Studiums-Optionen zu erhalten.

Zukunftssichere Aufgabenfelder im kaufmännischen und technischen Bereich

Egal, ob kaufmännischer oder technischer Bereich, TQ bietet vielfältige und spannende Aufgabenfelder mit echten Zukunftsperspektiven und umfassenden Weiterbildungs- und Karrieremöglichkeiten. Und weil Technologie mehr als nur Theorie bedeutet, dürfen alle Teilnehmer in Form eines Lötprojekts auch einmal selbst Hand anlegen und ihr ganz persönliches Stück TQ-Technologie gestalten und als Give-away mit nach Haus nehmen.

Nach der Ausbildung bei TQ die Karriereleiter erklimmen

Wie stark es nach dem Jobeinstieg bei TQ bergauf gehen kann, zeigen die zahlreichen spannenden Karrierewege, die das Technologieunternehmen Interessierten online zur Verfügung stellt. Hier erzählen ehemalige Auszubildende ihren Werdegang bei TQ.

Anmeldeschluss für das Event ist am 7. April 2025.

Weitere Informationen sowie die Online-Anmeldemöglichkeit zum After School Event gibt es hier.

Über die TQ-Group

Die TQ-Group wurde 1994 als 2-Mann-Unternehmen gegründet und besteht heute aus rund 2.100 Mitarbeitenden an 14 Standorten in Deutschland, Ungarn, Slowenien, den USA und in China. Als einer der größten Technologiedienstleister und Elektronik-Spezialisten in Deutschland realisiert die TQ-Group maßgeschneiderte, innovative Lösungen für unterschiedliche Branchen, sowohl im Hardware- wie auch im Softwarebereich – von der Entwicklung über die Produktion und weitere Dienstleistungen bis hin zum Produktlebenszyklusmanagement. Das bedeutet: TQ bietet Kompetenz, Erfahrung und Weitblick für die Bereiche E²MS, Embedded Module, Motoren und elektronische Antriebe, Cobot- und Automatisierungslösungen, Medizintechnik und Aviation/Avionics. TQ wächst zudem konsequent mit einem vielfältigen Portfolio an Eigenprodukten in den wirtschaftlich aktuellen Megatrends wie Robotik, Digitalisierung, Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz, E-Mobilität oder dem Energiemanagement. Beides – Servicekompetenz und eigene Entwicklungen – kombiniert die TQ-Group zudem als Original Design bzw. Equipment Manufacturer (ODM / OEM).Auf Basis des breiten Dienstleistungs- und Lösungsbaukastens werden international kundenspezifische Produkte entwickelt und produziert. Und das alles „Made in Germany“. Im Geschäftsjahr 2023/2024 betrug der weltweite Gesamtumsatz des inhabergeführten Unternehmens knapp 500 Millionen Euro. Weitere Informationen gibt es unter: www.tq-group.com

Firmenkontakt

TQ-Group

Michael Horky

Mühlstrasse 2

82229 Seefeld

+49 8153 9308-0



http://www.tq-group.com

Pressekontakt

PR von Harsdorf GmbH

Friederike Floth

Rindermarkt 7

80331 München

089189087335



http://www.pr-vonharsdorf.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.