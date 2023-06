TQ präsentiert neue Embedded-Module auf NXP-Basis

Als Partner von NXP freut sich TQ, zwei Embedded-Module auf Basis des i.MX 91 sowie ein passendes Evaluation Board vorzustellen

Seefeld, 29. Juni 2023: Der Technologiedienstleister TQ, einer der führenden Embedded-Computing-Spezialisten, gibt die Verfügbarkeit von zwei neuen Embedded-Modulen und einem Evaluation Board bekannt. Die beiden Module basieren auf der i.MX 91 CPU von NXP und punkten mit sehr kleinen Bauweisen: Trotz Abmessungen von nur 38 mm x 38 mm und 281 Pins beim LGA-Modul TQMa91xxLA sowie 54 mm x 32 mm und 240 Pins beim Steckmodul TQMa91xxCA stehen alle Signalpins der CPU zur Verfügung. Beide Module sind mit ausreichend externem Speicher, einem optionalen Security-Chip sowie einem für die CPU passenden NXP-PMIC ausgestattet. Um höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, hat TQ die Module mit einem Gyroscope-Sensor ausgestattet. Dank der Vielseitigkeit des Prozessors und der sehr guten Verlustleistung von rund einem Watt ermöglichen diese Moduldesigns zahlreiche Anwendungen in diversen Steuerungssytemen.

Mit dem TQMa91xxLA und dem TQMa91xxCA bietet TQ ein neues LGA-Modul und ein funktionskompatibles Steckmodul auf Basis des i.MX 91 SoC von NXP an. Die neue Generation der NXP i.MX 91-Applikationsprozessoren verfügt über einen Arm Cortex-A55-Kern und arbeitet mit Taktfrequenzen von bis zu 1,4 GHz. Schnittstellen wie USB 2.0 Typ C mit PHY, Gigabit Ethernet, CAN-FD und FlexIOs sowie verschiedene Möglichkeiten zum Anschluss externer Speicher sind ebenfalls integriert.

„Als langjähriger Partner freuen wir uns sehr, zwei kostengünstige Module anbieten zu können, die auf der neuen leistungsfähigen Applikationsprozessorfamilie i.MX 91 von NXP basieren. Der i.MX-91 Prozessor ist eine gute Ergänzung für alle Anwender des i.MX 6UL und i.MX 6ULL von NXP, die weiterhin auf eine kostengünstige, aber leistungsfähigere und moderne Plattform setzen wollen. Zusätzlich bieten die i.MX-91-SoCs High-Speed-Schnittstellen wie TSN und Gigabit-Ethernet, eine bessere Grafikleistung, EdgeLock Secure Enclave sowie eine höhere Rechenleistung für viele Edge-Anwendungen“, erklärt Konrad Zöpf, Deputy Director TQ Embedded und Product Management Arm / Layerscape bei TQ. „Damit bieten die neuen Module Anwendungen wie Gateways, Steuerungen in der Gebäude- und Industrieautomatisierung, Zeiterfassungssysteme, medizinische Geräte in der Diagnostik oder sogar Aufzugsteuerungen eine ideale Plattform.“

Angepasst an die zahlreichen Einsatzmöglichkeiten der TQMa91xx-Module entwickelte TQ parallel zu den Modulen auch ein passendes Mainboard. Das 170 mm x 170 mm große Design MBa91xxCA dient zur Evaluierung beider Modultypen. Zudem bietet dieses Mainboard wie gewohnt eine Vielzahl von industriellen Schnittstellen und Funktionen.

„TQ ist ein langjähriger und zuverlässiger NXP-Partner für Embedded Board Solutions“, erklärt Robert Thompson, Director Secure Connected Edge Ecosystem bei NXP Semiconductors. „TQ verfügt über ein exzellentes Know-how und trägt mit seiner Kompetenz und Erfahrung maßgeblich zur Entwicklung von zuverlässigen NXP-basierten Lösungen bei. Neben den TQ-Embedded-Modulen, basierend auf den i.MX-Applikationsprozessoren und den Layerscape-Kommunikations-CPUs sowie Security-Chips, finden Kunden auch Lösungsbausteine wie WiFi und programmierbare analoge Frontends auf Basis der NXP-Technologie auf den Mainboard-Produkten. Von der langjährigen Zusammenarbeit und Lösungskompetenz von TQ und NXP profitieren Kunden bei der Umsetzung ihrer eigenen Lösungen und sparen somit wertvolle Entwicklungszeit.“

Die TQ-Group wurde 1994 als 2-Mann-Unternehmen gegründet und besteht heute aus rund 1.900 Mitarbeitenden an 13 Standorten in Deutschland, den USA, in Ungarn und in China. Als einer der größten Technologiedienstleister und Elektronik-Spezialisten in Deutschland realisiert die TQ-Group maßgeschneiderte, innovative Lösungen für unterschiedliche Branchen, sowohl im Hardware- wie auch im Softwarebereich – von der Entwicklung über die Produktion und weitere Dienstleistungen bis hin zum Produktlebenszyklusmanagement.

Das bedeutet: TQ bietet Kompetenz, Erfahrung und Weitblick für die Bereiche E²MS, Embedded Module, Motoren und elektronische Antriebe, Cobot- und Automatisierungslösungen, Medizintechnik und Aviation/Avionics. TQ wächst zudem konsequent mit einem vielfältigen Portfolio an Eigenprodukten in den wirtschaftlich aktuellen Megatrends wie Robotik, Digitalisierung, Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz, E-Mobilität oder dem Energiemanagement. Beides – Servicekompetenz und eigene Entwicklungen – kombiniert die TQ-Group zudem als Original Design bzw. Equipment Manufacturer (ODM / OEM).

Auf Basis des breiten Dienstleistungs- und Lösungsbaukastens werden international kundenspezifische Produkte entwickelt und produziert. Und das alles „Made in Germany“. Im Geschäftsjahr 2021/2022 betrug der weltweite Gesamtumsatz des inhabergeführten Unternehmens über 357 Mio. Euro. Weitere Informationen gibt es unter: www.tq-group.com

