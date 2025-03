TQ präsentiert sich auf dem European Robotics Forum 2025

Optimale Motoren für Robotik-Anwendungen

Seefeld, 20. März 2025: Das European Robotics Forum (ERF), das in diesem Jahr in der Stuttgarter Liederhalle stattfindet, ist europaweit eines der wichtigsten Events für Robotik und KI. Hier treffen sich vom 25. bis 27. März 2025 Vertreter aus Forschung und Industrie, um gemeinsam die Zukunft der Robotik mitzugestalten. Da darf die TQ-Group, als einer der führenden Technologie-Dienstleister Deutschlands, natürlich nicht fehlen. Am Stand von Mybotshop, präsentiert TQ seine revolutionären Frameless-Servomotoren. Die aktuell drehmomentdichtesten, leichtesten und kompaktesten Motoren ihrer Art eignen sich ideal für anspruchsvolle Robotik-Anwendungen.

Das diesjährige Thema des Forums lautet: „Boosting the Synergies between Robotics and AI for a Stronger Europe“ und legt damit einen klaren Fokus auf die enge Verzahnung von künstlicher Intelligenz und Robotik zur Stärkung der technologischen Entwicklung in Europa. Die Motoren von TQ leisten hierfür einen wichtigen Beitrag. Dank ihrer innovativen Wicklungstechnologie erzielen sie aktuell den höchsten Kupferfüllfaktor am Markt und damit auch die höchste Drehmomentdichte. Darüber hinaus sind sie besonders leicht und kompakt und verfügen über eine große Hohlwelle, weswegen sie sich perfekt für den Einsatz in anspruchsvollen Robotik-Anwendungen und Automatisierungssystemen eignen.

TQ-Motoren jetzt bei Mybotshop erhältlich

TQ stellt seine Motoren nicht nur am Stand von Mybotshop aus, sondern diese sind ab sofort auch über diesen, auf Forschungseinrichtungen und mittelständische Unternehmen spezialisierten Online Shop für Robotik, Sensorik und Antriebstechnik erhältlich.

TQ genießt das Vertrauen führender Robotik-Hersteller

Europäische Robotik-Unternehmen wie Sensodrive oder PAL Robotics setzen auf die hochleistungsfähigen Servomotoren von TQ. Beide sind auch auf dem European Robotics Forum 2025 vertreten und differenzieren sich am Markt durch besonders leistungsdichte, kompakte und leichte Frameless-Servomotoren aus dem Hause TQ.

Vorab-Terminvereinbarung für interessierte Messebesucher

Wer auf dem ERF mehr über die leistungsstarken Frameless-Servomotoren von TQ erfahren möchte, kann bereits vorab per E-Mail über robodrive@tq-group.com einen Termin mit dem Team von TQ-RoboDrive vereinbaren.

Über die TQ-Group

Die TQ-Group wurde 1994 als 2-Mann-Unternehmen gegründet und besteht heute aus rund 2.100 Mitarbeitenden an 14 Standorten in Deutschland, Ungarn, Slowenien, den USA und in China. Als einer der größten Technologiedienstleister und Elektronik-Spezialisten in Deutschland realisiert die TQ-Group maßgeschneiderte, innovative Lösungen für unterschiedliche Branchen, sowohl im Hardware- wie auch im Softwarebereich – von der Entwicklung über die Produktion und weitere Dienstleistungen bis hin zum Produktlebenszyklusmanagement. Das bedeutet: TQ bietet Kompetenz, Erfahrung und Weitblick für die Bereiche E²MS, Embedded Module, Motoren und elektronische Antriebe, Cobot- und Automatisierungslösungen, Medizintechnik und Aviation/Avionics. TQ wächst zudem konsequent mit einem vielfältigen Portfolio an Eigenprodukten in den wirtschaftlich aktuellen Megatrends wie Robotik, Digitalisierung, Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz, E-Mobilität oder dem Energiemanagement. Beides – Servicekompetenz und eigene Entwicklungen – kombiniert die TQ-Group zudem als Original Design bzw. Equipment Manufacturer (ODM / OEM).Auf Basis des breiten Dienstleistungs- und Lösungsbaukastens werden international kundenspezifische Produkte entwickelt und produziert. Und das alles „Made in Germany“. Im Geschäftsjahr 2023/2024 betrug der weltweite Gesamtumsatz des inhabergeführten Unternehmens knapp 500 Millionen Euro. Weitere Informationen gibt es unter: www.tq-group.com

