TQ-Robotics: Mit Cobots sicher durch die Coronakrise

Prozesssicherheit erhöhen, Produktivität steigern und zugleich Arbeitsplätze sichern – so funktioniert es!

Seefeld, 25. November 2020: Gerade in Krisenzeiten und Lockdowns stehen innovative Ansätze, die Arbeitsplätze sichern und gleichzeitig die Produktivität erhöhen, hoch im Kurs. Der Einsatz von kollaborativen Robotern – kurz Cobots – gehört zu den erfolgreichsten Projekten der Produktionsoptimierung. Richtig eingesetzt, arbeiten sie in perfekter Koexistenz zum Menschen in gemeinsamen Arbeitsräumen. Und in Pandemiezeiten können Cobots erheblich dazu beitragen, eine stabile, unterbrechungsfreie Produktion zu gewährleisten, die Wirtschaftlichkeit der Unternehmen zu garantieren und damit Arbeitsplätze zu sichern. Die TQ Group bietet einen kostenfreien Prozesscheck an, mit dem Unternehmen schnell und einfach herausfinden können, ob und wie sich der eigene Produktionsprozess mit Cobots automatisieren lässt.

Wiederkehrende Arbeitsabläufe fallen bei den meisten Produktionsprozessen an – und das in den unterschiedlichsten Branchen. Sei es in der Zulieferindustrie, in der Elektro-, Energie- und Medizintechnik oder im Bereich Transport und Logistik. Vor allem bei von Hand ausgeführten, repetitiven Tätigkeiten helfen Cobots – wie etwa die Lösungen von TQ mit dem preisgekrönten Panda-Cobot von Franka Emika – dabei, Prozesse entweder vollständig zu automatisieren oder Einzelprozesse zu optimieren. Beeindruckend dabei sind nicht nur die Flexibilität und einfache Handhabung der Cobots, sondern auch der herausragende Return-of-Invest (ROI). Zudem benötigt der Cobot keine aufwändige Programmierung durch Experten, er lässt sich leicht transportieren, ist flexibel und für vielfältige Tätigkeiten einsetzbar. Er übernimmt klaglos und ermüdungsfrei auch monotone Arbeiten – und lässt sich auch von Lockdown-Beschränkungen nicht beeindrucken.

Arbeitsabläufe sicherstellen und optimieren sowie die Vorteile der Digitalisierung nutzen -diese Aufgaben kristallisieren sich bei vielen produzierenden Unternehmen als Learnings aus der Pandemie heraus. Der Einstieg in die durch Cobot-unterstützte Produktion ist eine der wirkungsvollsten und schnell zu realisierenden Maßnahmen. Und die Einsatzbereiche der intelligenten Roboter sind extrem vielseitig: Egal, ob löten, schrauben, sortieren, kleben oder Leitplatten testen – der Panda-Cobot führt selbst komplizierteste Tätigkeiten auf konstant hohem Niveau aus, nimmt Mitarbeitern monotone manuelle Tätigkeiten ab und hilft gleichzeitig, Produktionsstandorte und Arbeitsplätze in Deutschland zu sichern.

Die TQ-Group, die im Cobot-Bereich über umfassende Erfahrung sowohl in der Entwicklung als auch im praktischen Einsatz verfügt, bietet industriefähige, praxiserprobte Out-of-the-Box-Lösungen an – bestehend aus Software, Cobot und entsprechender Peripherie – sofort einsetzbar und bereit für vielfältigste Aufgaben in Produktion und Fertigung.

Kostenfreier Prozesscheck binnen 48 Stunden – ganz einfach per Video-Upload

Unternehmen, die ihre Prozesse automatisieren wollen und einen weiteren Schritt in Richtung Digitalisierung wagen, bietet der Prozesscheck der TQ-Group mit ihren renommierten Automatisierungsexperten einen optimalen und zudem kostenlosen Einblick, wie künftige Arbeitsprozesse aussehen könnten. Und so funktioniert es: Über eine Eingabemaske direkt auf der Webseite gibt der Interessent die für die Prozessbewertung erforderlichen Daten ein und hinterlegt ein einfaches Video – etwa mit dem Smartphone aufgenommen – das den Prozessablauf darstellt. Innerhalb von nur 48 Stunden bewerten die TQ-Automatisierungsexperten, ob und wie sich der eingestellte Prozess mit Cobots automatisieren lässt.

Für den umfassenden Schutz der eingestellten Daten hat TQ ein mehrstufiges Sicherheitskonzept entwickelt: Zum einen erhält der Kunde einen individuellen und geschützten Upload-Link. Zum anderen behandelt TQ alle Daten streng vertraulich und sowohl DSGVO- wie auch NDA-konform. Damit sind Datensicherheit und absolute Geheimhaltung von Inhalten jederzeit gewährleistet.

Anschauliche Beispiele für den praktischen Einsatz von Cobots in unterschiedlichen Arbeitsumgebungen gibt es hier.

Über die TQ-Group

Die TQ-Group wurde 1994 als 2-Mann-Unternehmen gegründet und besteht heute aus rund 1.700 Mitarbeitern an 15 Standorten in Deutschland, der Schweiz, den USA und in China. Als einer der größten Technologiedienstleister und Elektronik-Spezialisten in Deutschland realisiert die TQ-Group maßgeschneiderte und innovative Lösungen für die unterschiedlichsten Branchen, sowohl im Hardware- wie auch im Softwarebereich – von der Entwicklung, Produktion und weiteren Dienstleistungen bis hin zum Produktlebenszyklusmanagement.

Das bedeutet: TQ bietet Kompetenz, Erfahrung und Weitblick für die Bereiche E²MS, Embedded Module, elektronische Antriebe, Last- und Lademanagement, Automatisierungslösungen, Medizintechnik und Aviation/Avionics. TQ wächst zudem konsequent mit einem vielfältigen Produktportfolio an Eigenprodukten in den wirtschaftlichen aktuellen Megatrends wie Digitalisierung, Robotik, Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz, E-Mobilität, Energiemanagement. Beides kombiniert die TQ-Group zudem als ODM (Original Design Manufacturer).

Auf Basis des Dienstleistungs- und Lösungsbaukastens werden international kundenspezifische Produkte entwickelt und produziert. Und das alles “Made in Germany”. Im Geschäftsjahr 2019/2020 betrug der weltweite Gesamtumsatz des inhabergeführten Unternehmens über 279 Mio. Euro.

Weitere Informationen gibt es unter: www.tq-group.com

