TQ-Traummomente: Mitmachen und gewinnen!

Live dabei sein beim Night Race des FIS Sommer Grand Prix am 28.8. in Oberstdorf

Seefeld, 8. August 2024: Mehr als nur Sponsor sein, lautet das Motto von TQ. Der führende Technologiedienstleister ist seit 2020 Partner des Deutschen Skiverbands (DSV). In diesem Zusammenhang hat der Elektronik-Spezialist unter anderem die beliebte Event-Reihe TQ-Traummomente ins Leben gerufen, mit der Träume von Wintersport-Fans wahr werden: Beim aktuellen TQ-Traummoment, der am 28. August stattfindet, hat die Gewinnerin oder der Gewinner die einmalige Chance, beim legendären FIS Sommer Weltcups in Oberstdorf live dabei zu sein, wenn die Weltelite in der Nordischen Kombination um den Sieg kämpft. Ein weiteres Highlight: Als Einstimmung auf das Night Race sorgt vorab eine gemütliche Hüttenwanderung in der malerischen Umgebung von Oberstdorf für das perfekte Warm-up zum Event!

Der FIS Sommer Grand-Prix der Nordischen Kombination findet auch in diesem Jahr wieder in Oberstdorf statt. Top-Athleten aus rund 15 Nationen, allen voran natürlich das deutsche Team rund um die Oberstdorfer Kombinierer Vinzenz Geiger, Johannes Rydzek und Julian Schmid werden wieder am Start sein.

Die Sprungwettbewerbe des Grand Prix finden auf der Großschanze HS 137 in der WM-Skisprung Arena statt. Erstmals werden in diesem Jahr auch die Damen von der Großschanze springen. Das Night Race selbst – die Laufwettbewerbe auf Skirollern – startet im Anschluss auf einem attraktiven und anspruchsvollen Rundkurs durch den Ort – mit Start, Durchlauf und Ziel im Stadion.

Allgäuer Helden bei TQ

Genau wie die DSV-Athleten Karl Geiger, Katharina Althaus, Vinzenz Geiger und Co. erbringen auch die Mitarbeitenden von TQ am circa 40 Kilometer entfernten Standort Durach im Allgäu Tag für Tag Spitzenleistungen. Der Technologiedienstleister entwickelt und produziert in vielen verschiedenen Bereichen wie Digitalisierung, Robotik, E-Mobilität, Künstliche Intelligenz und Energie-Management innovative Produkte, die die Gesellschaft auch in Zukunft benötigt. Das innovative Unternehmen setzt in allen Produktionsbereichen auf „Made in Germany“ und trägt seit 30 Jahren maßgeblich zur Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen in Bayern und ganz Deutschland bei. Die Vielfalt der von TQ abgedeckten Bereiche spiegelt sich auch in der hohen Bandbreite an Karrieremöglichkeiten wider.

Der TQ-Traummoment im Überblick:

28.08.2024 in der Skisprung-Arena Oberstdorf

Teilnehmer: 2 Personen (Gewinner/in + Begleitung) + Hotelübernachtung

Exklusive Wanderung auf eine Hütte in der Umgebung von Oberstdorf

Bewerbungsschluss: 18.08.2024

Teilnahme-Voraussetzung und Bewerbung:

Weitere Informationen zum Event sowie das Bewerbungsformular gibt es hier

Über die TQ-Group

Die TQ-Group wurde 1994 als 2-Mann-Unternehmen gegründet und besteht heute aus rund 2.200 Mitarbeitenden an 13 Standorten in Deutschland, Ungarn, Slowenien, den USA und in China. Als einer der größten Technologiedienstleister und Elektronikspezialisten in Deutschland realisiert die TQ-Group maßgeschneiderte, innovative Lösungen für unterschiedliche Branchen, sowohl im Hardware- wie auch im Softwarebereich – von der Entwicklung über die Produktion und weitere Dienstleistungen bis hin zum Produktlebenszyklusmanagement.

Das bedeutet: TQ bietet Kompetenz, Erfahrung und Weitblick für die Bereiche E²MS, Embedded Module, Motoren und elektronische Antriebe, Cobot- und Automatisierungslösungen, Medizintechnik und Aviation/Avionics.

TQ wächst zudem konsequent mit einem vielfältigen Portfolio an Eigenprodukten in den wirtschaftlich aktuellen Megatrends wie Robotik, Digitalisierung, Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz, E-Mobilität oder dem Energiemanagement. Beides – Servicekompetenz und eigene Entwicklungen – kombiniert die TQ-Group zudem als Original Design bzw. Equipment Manufacturer (ODM / OEM).

Auf Basis des breiten Dienstleistungs- und Lösungsbaukastens werden international kundenspezifische Produkte entwickelt und produziert. Und das alles „Made in Germany“. Im Geschäftsjahr 2022/2023 betrug der weltweite Gesamtumsatz des inhabergeführten Unternehmens über 517 Mio. Euro. Weitere Informationen gibt es unter: www.tq-group.com

