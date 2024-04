TQ wird Platinum Partner von NXP Semiconductors

TQ schätzt das langjährige Vertrauen von NXP und die Aufnahme in die höchste Partnerschaftsstufe

Seefeld, 9. April 2024: Der Technologiedienstleister TQ, einer der führenden Embedded-Computing-Spezialisten, wurde von NXP Semiconductors zum Platinum Partner ernannt.

Seit 2005 arbeitet TQ mit NXP Semiconductors zusammen. Zunächst unter dem Namen Motorola Semiconductors – mit den Prozessor-Architekturen 68000 sowie PowerPC, später als Freescale und nun als NXP – mit Schwerpunkt auf der Arm CPU-Architektur. Während dieser vielen Veränderungen basierte die Partnerschaft auf einer langfristigen Zusammenarbeit, einer gegenseitigen Vertrauensbasis sowie Informationen und Unterstützung aus erster Hand. TQ hat NXP bei jedem Evolutionsschritt mit neuen Produkten begleitet und implementiert konsequent neue Technologien, sei es Maschinelles Lernen (ML), Künstliche Intelligenz (KI), Sicherheit, Konnektivität oder aktuell Edge IoT.

Mit seinen i.MX-Anwendungsprozessoren und Layerscape Prozessoren konzentriert sich NXP auf das industrielle Umfeld in den Bereichen Smart Home, Gebäudetechnik, Geräte im Gesundheitswesen und Human Machine Interfaces in verschiedenen Märkten. Über die Prozessoren hinaus bietet NXP wertvolle Lösungsbausteine wie PMICs, Security-Bausteine, analoge Frontends und Wi-Fi-Lösungen, die den Kundennutzen erhöhen. Das Portfolio deckt sich mit dem langjährigen Erfahrungsschatz der TQ-Group, die in all diesen Bereichen Know-how aufgebaut hat.

„In TQ hat NXP einen verlässlichen Partner, der Kunden mit NXP-Lösungen unterstützen kann. Zeitgleich mit NXP stellt TQ Board-Lösungen zur Verfügung und ermöglicht ihren Kunden Produkte schnell (Time-to-Market), mit hoher Qualität und langlebig auf den Markt zu bringen,“ erklärt Konrad Zöpf, Deputy Director TQ Embedded und Product Management ARM / Layerscape bei TQ.

Mit der neuen Generation der i.MX 9-Applikationsprozessoren bringt NXP derzeit Produkte auf den Markt, die die Systemleistung und Konnektivität weiter verbessern, ein höheres Maß an Sicherheit ermöglichen und ein Bündel von Hardware- und Softwarefunktionen für Anwendungen des maschinellen Lernens und der künstlichen Intelligenz bieten.

„Gemeinsam mit TQ bietet NXP seinen Kunden komplette Hardware-Lösungen und mit unserer Software-Entwicklungsumgebung eIQ für maschinelles Lernen eine komplette Software-Lösung für die Integration von KI in ihre Produkte. Mit TQ haben unsere Kunden einen hervorragenden Partner in diesem Bereich“, sagt Ron Martino, Executive Vice President und Chief Sales Officer, NXP Semiconductors.

TQ freut sich über das langjährig entgegengebrachte Vertrauen und die höchste Auszeichnung von NXP, zukünftig als Platinum Partner gemeinsam mit NXP qualitativ hochwertige Embedded-Lösungen anbieten zu können.

Über die TQ-Group

Die TQ-Group wurde 1994 als 2-Mann-Unternehmen gegründet und besteht heute aus rund 2.200 Mitarbeitenden an 13 Standorten in Deutschland, Ungarn, Slowenien, den USA und in China. Als einer der größten Technologiedienstleister und Elektronikspezialisten in Deutschland realisiert die TQ-Group maßgeschneiderte, innovative Lösungen für unterschiedliche Branchen, sowohl im Hardware- wie auch im Softwarebereich – von der Entwicklung über die Produktion und weitere Dienstleistungen bis hin zum Produktlebenszyklusmanagement.

Das bedeutet: TQ bietet Kompetenz, Erfahrung und Weitblick für die Bereiche E²MS, Embedded Module, Motoren und elektronische Antriebe, Cobot- und Automatisierungslösungen, Medizintechnik und Aviation/Avionics.

TQ wächst zudem konsequent mit einem vielfältigen Portfolio an Eigenprodukten in den wirtschaftlich aktuellen Megatrends wie Robotik, Digitalisierung, Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz, E-Mobilität oder dem Energiemanagement. Beides – Servicekompetenz und eigene Entwicklungen – kombiniert die TQ-Group zudem als Original Design bzw. Equipment Manufacturer (ODM / OEM).

Auf Basis des breiten Dienstleistungs- und Lösungsbaukastens werden international kundenspezifische Produkte entwickelt und produziert. Und das alles „Made in Germany“. Im Geschäftsjahr 2022/2023 betrug der weltweite Gesamtumsatz des inhabergeführten Unternehmens über 517 Mio. Euro. Weitere Informationen gibt es unter: www.tq-group.com

Firmenkontakt

TQ-Group

Michael Horky

Mühlstrasse 2

82229 Seefeld

+49 8153 9308-0



http://www.tq-group.com

Pressekontakt

PR von Harsdorf GmbH

Friederike Floth

Rindermarkt 7

80331 München

089189087335



http://www.pr-vonharsdorf.de

Bildquelle: TQ-Group