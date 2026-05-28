Tr-Domains im Fokus: Neue Chancen für deutsche und türkische Unternehmen

Als ein deutsches Maschinenbauunternehmen seine Expansion in den türkischen Markt vorbereitete, schien die Frage nach dem passenden Domainnamen zunächst nebensächlich. Die Website war fertig, die Produkte übersetzt, Vertriebspartner gefunden. Doch schnell zeigte sich: Wer in der Türkei digital sichtbar sein will, kommt an einer türkischen Domain kaum vorbei.

Denn in der Türkei sind Domains weit mehr als technische Adressen. Com.tr-domains oder die neue direkte tr-Domain stehen für lokale Präsenz, Vertrauen und Marktnähe. Für viele türkische Internetnutzer signalisiert eine solche Domain: Dieses Unternehmen kennt den Markt, spricht die Sprache und nimmt seine türkischen Kunden ernst.

Noch vor wenigen Jahren war der Weg zu einer türkischen Domain allerdings kompliziert. Unternehmen mussten Dokumente vorlegen, Markenrechte nachweisen oder umfangreiche Unterlagen einreichen. Für ausländische Firmen, Start-ups oder internationale Markeninhaber stellte dies oft eine unnötige Hürde dar.

Doch der türkische Domainmarkt hat sich verändert.

Heute erfolgt die Vergabe vieler türkischer Domains deutlich unkomplizierter. Für zahlreiche offizielle Endungen wie .com.tr, .net.tr, .org.tr oder .gen.tr gilt inzwischen das international bekannte Prinzip: „First Come, First Served“. Wer eine freie Domain registrieren möchte, benötigt in den meisten Fällen keine zusätzlichen Nachweise mehr.

Damit öffnet sich ein Markt, der für deutsche und türkische Unternehmen gleichermaßen interessant ist.

Gerade für deutsche Firmen mit Exportbeziehungen in die Türkei entstehen neue Möglichkeiten. Ob Industrieunternehmen, E-Commerce-Anbieter, Tourismusbetriebe oder Technologieanbieter – eine türkische Domain kann heute Teil einer gezielten Markteintrittsstrategie werden. Denn Suchmaschinen wie Google.com.tr bevorzugen häufig lokal ausgerichtete Inhalte und Domains mit türkischer Länderkennung. Sichtbarkeit beginnt deshalb oft schon bei der Wahl der richtigen Webadresse.

Gleichzeitig entdecken immer mehr türkische Unternehmen im In- und Ausland den strategischen Wert ihrer digitalen Identität. Die Sicherung der eigenen Marke unter .tr oder .com.tr wird zunehmend zur Frage der Zukunftssicherung.

Besonders spannend wird die Entwicklung bei sogenannten auslaufenden Domains.

Nicht jede registrierte Internetadresse wird verlängert. Unternehmen schließen, Projekte enden, Marken werden aufgegeben. Dadurch gelangen wertvolle Domains zurück in den Markt. Genau hier eröffnet sich eine Möglichkeit, die bisher vor allem erfahrenen Domain-Investoren bekannt war: das Catchen von Domains im Löschungsprozess.

Wenn begehrte tr- Domains oder .com.tr-Domains nicht verlängert werden, entsteht ein kurzes Zeitfenster, in dem diese Namen erneut verfügbar werden können. Für Unternehmen kann dies eine seltene Gelegenheit sein, hochwertige Adressen mit starken Suchbegriffen, etablierten Namen oder hoher Markenrelevanz zu sichern.

Das Angebot der Secura GmbH ermöglicht es, solche nicht verlängerten türkischen Domains gezielt zu beobachten und im Freigabeprozess zu registrieren. Dadurch erhalten Unternehmen Zugang zu digitalen Adressen, die unter normalen Bedingungen oft längst vergeben wären.

Hinzu kommt eine Besonderheit des türkischen Marktes: Domains können auch mit türkischen Sonderzeichen registriert werden. Zeichen wie zum Beispiel Ö oder Ü ermöglichen eine originalgetreue Schreibweise von Marken-, Orts- oder Firmennamen – ein Detail, das im lokalen Markt einen deutlichen Unterschied machen kann.

Trotz der Liberalisierung des Systems bleiben bestimmte Bereiche weiterhin geschützt. Spezielle Endungen mit Bezug zu staatlichen oder öffentlichen Einrichtungen – etwa .gov.tr, .edu.tr oder .pol.tr – unterliegen nach wie vor besonderen Zulassungsregeln.

Für die Mehrheit der Unternehmen jedoch gilt: Der Zugang zum türkischen Domainmarkt war noch nie so offen wie heute.

In einer Zeit, in der digitale Präsenz über internationale Märkte entscheidet, wird die richtige Domain zunehmend zum strategischen Vermögenswert. Die Türkei macht hier keine Ausnahme. Im Gegenteil: Mit der Öffnung des Registrierungsprozesses und der Möglichkeit, begehrte Domains im Löschungsverfahren zu sichern, beginnt für viele Unternehmen ein neues Kapitel digitaler Chancen.

Hans-Peter Oswald

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2018 zählte die Secura GmbH bei dem Industriepreis zu den Besten. Secura gewann 2016 den Ai Intellectual Property Award „als Best International Domain Registration Firm – Germany“. Beim „Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2016“ wurde Secura als Innovator qualifiziert und wurde beim „Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2016“ im Bereich e-commerce auch als einer der Besten ausgezeichnet. Beim Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2012 und beim Industriepreis 2012 landete Secura GmbH unter den Besten. Beim HOSTING & SERVICE PROVIDER AWARD 2012 verfehlte Secura nur knapp die Gewinner-Nominierung.

Seit 2013 ist Secura auch bei den Neuen Top Level Domains sehr aktiv. Secura meldet Marken für die Sunrise Period als Official Agent des Trade Mark Clearinghouse an.

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