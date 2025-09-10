Trackday Heidbergring am 14.09.2025

Open-Pitlane für Fahrerinnen und Fahrer mit Fokus auf Kontrolle

Jetzt online buchen!Am 14. September 2025 gehört der Heidbergring bei Hamburg denjenigen, die Kurven lieben und ihr Fahrzeug beherrschen. RennWelten lädt zu einem Trackday ein – mit viel freier Fahrzeit und dem Schwerpunkt auf sauberer Linienwahl sowie Fahrzeugkontrolle.

Gefahren wird den ganzen Tag über im Open-Pitlane-Format. Zugelassen sind straßenzugelassene Fahrzeuge und Tracktools. Das Geräuschlimit beträgt 93 dB. Der Trackday richtet sich an alle Fahrerinnen und Fahrer, die an Konstanz, Bremspunkten und Fahrzeugbeherrschung arbeiten möchten. Der Heidbergring als kompakte, kurvenreiche Strecke bietet dafür ideale Voraussetzungen.

Die Startplätze sind limitiert. Die Teilnahme kostet 320,00 EUR für den Ganztag bzw. 180,00 EUR für den Halbtages-Slot (jeweils inkl. MwSt.). Die Buchung erfolgt über den RennWelten-Shop.

RennWelten macht RennSport zum BreitenSport – real, digital, scheißegal. Wir bündeln Trackdays, Simracing und Eventformate zu erlebbaren Angeboten für alle, die Motorsport lieben.

Firmenkontakt

RennWelten GmbH

Andrej Rappe

Kapellenplatz 14

52457 Aldenhoven

02464-9749505



http://www.rennwelten.online

Pressekontakt

neusite GmbH

Andrej Rappe

Kapellenplatz 14

52457 Aldenhoven

02464-9749505



http://www.neusite.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.