Trackday RedBull Ring am 02.10.2025

Open Pitlane mit zwei Ticketoptionen

Die Motorsport-Saison biegt auf die Zielgerade ein – Spielberg liefert das Finale.

Am 02. Oktober 2025 fährt RennWelten einen kompletten Trackday im Open-Pitlane-Format auf dem Red Bull Ring: keine festen Gruppen, klare Stints, viel Zeit auf der Strecke. Das Starterfeld ist auf maximal 40 Fahrzeuge begrenzt – für saubere Runden und spürbare Lernkurve auf einer der legendärsten Strecken Europas.

Zwei Optionen für die Teilnahme:

1. „Pure Drive“ – der reine Trackday von 08:30 bis 17:00 Uhr. Preis: 899 EUR statt 999 EUR (solange Plätze verfügbar).

2. „Drive & Stay“ – zwei Übernachtungen im Hotel G“schlössl (01.-03.10.) plus Trackday am 02.10.; Instruktorenfahrten inklusive. Streng limitiert auf 10 Tickets, Preis: 1.499 EUR statt 1.699 EUR.

Der Red Bull Ring steht für flüssiges Layout, schnelle Passagen und spürbare Höhenmeter – ideale Bedingungen, um an Linie, Pace und Bremspunkten zu arbeiten. Vor Ort stellt RennWelten das komplette Setup: Briefing, Streckenbetrieb, Marshals/Medical und Organisation. Die Buchung erfolgt über den Shop; Details zu Teilnahmebedingungen stehen dort.

https://shop.rennwelten.online/collections/rennwelten-trackdays

RennWelten macht RennSport zum BreitenSport – real, digital, scheißegal. Wir bündeln Trackdays, Simracing und Eventformate zu erlebbaren Angeboten für alle, die Motorsport lieben.

