TRADEFOOX strebt globale Marktführerschaft an

Plattform benötigt 150 Millionen Euro für internationales Wachstum

Chemnitz, 16.06.2025 – Die digitale Plattform TRADEFOOX will sich als weltweit führende All-in-One-App etablieren und plant dafür einen internationalen Expansionskurs. Um die dafür notwendige technologische Weiterentwicklung, die Markteintritte in Schlüsselregionen und ein skalierbares Nutzerwachstum umzusetzen, strebt das Unternehmen eine Kapitalzufuhr von mindestens 150 Millionen Euro an.

„Wir bauen TRADEFOOX nicht für den lokalen Markt, sondern als globale All-in-One-App mit Substanz“, sagt Ronny Streit, Gründer und CEO von TRADEFOOX. „Organisches Wachstum reicht dafür nicht aus – wir benötigen gezieltes Kapital, um international mitzuspielen und unser Modell in den relevanten Märkten zu skalieren.“

TRADEFOOX kombiniert Social Media, Video-Content, E-Commerce, Inserate, Jobs und Messenger-Funktionalität in einer einzigen App. Nutzer können Produkte verkaufen, Videos teilen, Gruppen gründen, Vereinsprofile anlegen oder über den integrierten Marktplatz Dienstleistungen und Waren anbieten – ein Konzept, das sich weltweit zunehmend durchsetzt.

„Wer heute im Plattformgeschäft vorne mitspielen will, braucht nicht nur Vision, sondern Kapital“, so Streit weiter. „Mit TRADEFOOX zielen wir auf die internationale Spitze – dafür braucht es Investitionen, strategische Partner und eine klare Roadmap.“

Mit der geplanten Finanzierung soll die App weiter ausgebaut, international vermarktet und technisch für Millionen Nutzer optimiert werden. Gespräche mit Investoren, Technologiepartnern und politischen Entscheidungsträgern laufen bereits.

Über TRADEFOOX

TRADEFOOX ist eine multifunktionale All-in-One-App, die soziale Netzwerke, Marktplatz, Video-Plattform und Kommunikationsfunktionen in einer einzigen Anwendung vereint. Das Unternehmen mit Sitz in Chemnitz verfolgt das Ziel, eine globale Plattform für Menschen, Unternehmen und Vereine zu schaffen – unabhängig von Region, Branche oder Endgerät.

Pressekontakt:

Ronny Streit

Gründer & CEO von TRADEFOOX

worldwide@tradefoox.com

+49 0371 / 52 48 09 00

https://tradefoox.com



Kontakt

TRADEFOOX

Ronny Streit

August-Bebel-Straße 11/13

09113 Chemnitz

037152480900



http://tradefoox.com

